FPV, который выжил: дрон 413-го батальона "Рейд" передал видео даже после удара по российской технике. ВИДЕО

На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожили более 100 единиц техники противника с начала августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из ударов стал уникальным - FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом попал в замаскированный грузовик, который мгновенно загорелся. Видео батальон разместил в своих социальных сетях.

В сообщении под роликом говорится, что температура горения должна была бы мгновенно сжечь все: камеру, батарею, передатчик беспилотника. Несмотря на взрыв, элементы дрона уцелели и продолжили трансляцию с места поражения. Это позволило получить видео объективного контроля не только от корректирующего БпЛА, но и от самого дрона-камикадзе. Успешная операция стала очередным примером эффективной работы батальона "Рейд" в борьбе с логистикой врага.

