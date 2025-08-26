РУС
Ликвидировано около десятка оккупантов, 3 пункта управления, средство РЭБ и электронное оборудование врага. ВИДЕО

Пограничники "Феникса" успешно обнаруживают и уничтожают вражеские средства и пункты управления БпЛА на Купянском направлении.

В результате четких действий наших бойцов ликвидировано с десяток оккупантов, уничтожено 3 пункта управления, средство РЭБ и электронное оборудование врага, информирует Цензор.НЕТ.

