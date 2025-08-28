Розвідники Сил безпілотних систем контролюють інформаційний простір ворога, - СБС
Фахівці розвідки Сил безпілотних систем тримають під контролем інформаційний простір противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Як зазначається, це дає змогу розуміти реальний стан сил ворога, оцінювати ефективність тактик на полі бою, зокрема під час глибинних уражень.
А головне – вчасно помічати слабкі місця ворога, щоб завдавати нищівних ударів і поступово руйнувати його військовий потенціал", - наголосили в СБС.
"Про їхню роботу не говорять вголос, але результат бачить кожен. Дякуємо за службу!", - резюмували в СБС.
