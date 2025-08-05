Завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій", - Буданов

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в українській розвідці вважається "нормальною практикою" використовувати повій та ескортниць, щоб здобути важливу інформацію.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для розвідників немає нічого забороненого, якщо потрібно зайнятися сексом з повіями для справи.

Він пояснив, що розвідка використовує різні методи для збору потрібних даних.

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На запитання наскільки українська розвідка використовує методи збору інформації серед повій або в ескорті, Буданов відповів:

"Нормальні методи. А що?.. Ви розумієте, скільки чоловіків інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть? Було здобуто кілька унікальних інформацій, які саме від повій були. Там просто такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися", - розповів керівник розвідки.

За його словами, все працює на людських слабкостях.

"Я ж вам казав: не треба спокушати людей", - каже Буданов.

Він додав, що у них ніхто ніколи не змушував до таких дій, водночас зауваживши, що якщо розвідник неодружений, "то у чому проблема".

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Крім того, за його словами, в розвідці зараз збільшується кількість жінок-оперативниць.

"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими. І ця тенденція триває досить таки довго", – сказав він.

Буданов також розповів про "сплячих агентів" — час їхньої роботи обмежується 7 роками. Такий термін — світова практика, пояснив керівник ГУР.

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