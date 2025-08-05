УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Розвідка України
4 086 62

Завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій", - Буданов

Буданов розповів про співпрацю розвідки з повіями

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в українській розвідці вважається "нормальною практикою" використовувати повій та ескортниць, щоб здобути важливу інформацію. 

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для розвідників немає нічого забороненого, якщо потрібно зайнятися сексом з повіями для справи.

Він пояснив, що розвідка використовує різні методи для збору потрібних даних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фахівці ГУР використовують ШІ для боротьби з ворогом, - Буданов

На запитання наскільки українська розвідка використовує методи збору інформації серед повій або в ескорті, Буданов відповів:

"Нормальні методи. А що?.. Ви розумієте, скільки чоловіків інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть? Було здобуто кілька унікальних інформацій, які саме від повій були. Там просто такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися", - розповів керівник розвідки.

За його словами, все працює на людських слабкостях.

"Я ж вам казав: не треба спокушати людей", - каже Буданов.

Він додав, що у них ніхто ніколи не змушував до таких дій, водночас зауваживши, що якщо розвідник неодружений, "то у чому проблема".

Читайте також: Представники поліції кілька разів скористалися послугами секс-працівниць, щоб викрити бордель у Києві

Крім того, за його словами, в розвідці зараз збільшується кількість жінок-оперативниць.

"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими. І ця тенденція триває досить таки довго", – сказав він.

Буданов також розповів про "сплячих агентів" — час їхньої роботи обмежується 7 роками. Такий термін — світова практика, пояснив керівник ГУР.

Також читайте: Агент поліції робив "закупки" на секс-вечірках в Києві: довелося їздити в сауну

Автор: 

Буданов Кирило (517) проституція (148) розвідка (3909) секс (116) ГУР (621)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки.
показати весь коментар
05.08.2025 15:52 Відповісти
+13
Це єрмак! Я вгадав!!!!
показати весь коментар
05.08.2025 15:49 Відповісти
+9
типу цих способів раніше ніхто не знав.. Не смішіть)
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це єрмак! Я вгадав!!!!
показати весь коментар
05.08.2025 15:49 Відповісти
Но только сзади.
показати весь коментар
05.08.2025 16:52 Відповісти
❗️Буданов заявив: «якщо мені потрібно переспати з повією для досягнення мети - в цьому немає проблеми»
показати весь коментар
05.08.2025 15:49 Відповісти
Цицирон на тому світі б'ється в істериці😃 А Штірліц від заздрощів повісився на смереці 😀
показати весь коментар
05.08.2025 15:58 Відповісти
Знайомство в кафе по шлюбній об'яві
_Розкажіть, будь-ласка, про себе.
-Я багатий успішний бізнесмен, у мене мільйон доларів в швейцарському банку, вдома гараж із десятка елітних автомобілів, вілла на Рів'єрі, будинок в Конча-Заспі. Не курю , не п'ю, наркотики не вживаю, за жінками не волочусь, на ігрових автоматах не зависаю...
-Невже у вас не має жодної людської слабості?
-Одна є -люблю прибрехати.
-Ваше прізвище?
-Буданов.
показати весь коментар
05.08.2025 16:14 Відповісти
Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки.
показати весь коментар
05.08.2025 15:52 Відповісти
типу цих способів раніше ніхто не знав.. Не смішіть)
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
то був сарказм
показати весь коментар
05.08.2025 15:57 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 15:56 Відповісти
- Агенте! Як ви зуміли "розколоть" ворожого шпигуна, і отримать потрібну інформацію? Адже він, при затриманні, відкусив собі язика, а вибухом гранати йому відірвало руки... Тому ні сказать, ні написать він нічого не міг!
- Все залежить від техніки допиту - вміння правильно ставить питання... Почувши поставлене запитання, він або ствердно мугикав і кивав головою, або нею крутив, заперечуючи...
показати весь коментар
05.08.2025 16:00 Відповісти
Людський фактор ніхто не відміняв. "Поистине, тщеславие - мой самый любимый из грехов." (-с)
показати весь коментар
05.08.2025 15:53 Відповісти
Сьогодні день трешаків🐿🥳👏
показати весь коментар
05.08.2025 15:53 Відповісти
яке перспективна тємка для коментів .... жжом панове !!!
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
Я таки довідку від нарколога й психіатра хочу бачити)))
показати весь коментар
05.08.2025 15:55 Відповісти
Спалил "не имеющую аналогов" практику, шо за емае).
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
А він, що, "Америку відкрив"? Та всі розвідки світу цим користуються... Просто не всі "язиком ляпають"...
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
Не всіма розвідками керують Тік-Токери.
показати весь коментар
05.08.2025 15:58 Відповісти
Так, якійсь розвідці не поталанило!)))
показати весь коментар
05.08.2025 16:06 Відповісти
дуже гарне порівняння в тому випадку,коли рашистські фсбешні повії використовують "пілотку". на котру "клюють" буданівські "мачо" і які витягують з них потрібну інформацію...
показати весь коментар
05.08.2025 15:54 Відповісти
Молодці наші Мати Харі!))
показати весь коментар
05.08.2025 15:55 Відповісти
Вареник або ''пілотка''вона ж звізда має страшну силу😃 не один кацап не встоїть все розкаже про мать свою сродіну і всі секрети видасть.😃
показати весь коментар
05.08.2025 15:55 Відповісти
Навіщо це розголошувати на весь світ, а то будуть виникати питання хто в нас повія і якої статі, де працює.
показати весь коментар
05.08.2025 15:58 Відповісти
Чекаємо заяву від дружини.
показати весь коментар
05.08.2025 16:01 Відповісти
Чекаємо заяви про вступ у розвідку.
показати весь коментар
05.08.2025 16:08 Відповісти
Угу, всієї коаліції зелених))) на шашликах..
показати весь коментар
05.08.2025 16:09 Відповісти
Повії - на кого це він натякає?
показати весь коментар
05.08.2025 16:03 Відповісти
Вголос тік нетреба..комент нижче..
показати весь коментар
05.08.2025 16:05 Відповісти
Повія, це професія! Така ж, як і лікар-проктолог! Це тільки на совдепії сексу не було, тому, таке і народжувалося лайно, Акакаяразніца….
А хвойди, це оті особи, з Урядового кварталу95, з 2019 року!!
показати весь коментар
05.08.2025 16:03 Відповісти
Я так розумію, він вже п'є каву в Ялті?!
показати весь коментар
05.08.2025 16:04 Відповісти
Ihor Ihor #577453

"Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки."
Ігор, Ви зробили мій день. Давно так щиро не сміявся. Тільки уявлю собі - кохаються мовчки повія і "джерело інформації", ну повія і просить "джерело" сказати де їх літаки базуються, а "джерело" у відповідь: "У мене наказ - під час сексу мовчати! ))
показати весь коментар
05.08.2025 16:05 Відповісти
То сарказм був)))
показати весь коментар
05.08.2025 16:07 Відповісти
короче, повії у повій здобувають інформацію
показати весь коментар
05.08.2025 16:06 Відповісти
В знак признания необходимо узаконить проституцию.
показати весь коментар
05.08.2025 16:06 Відповісти
Ну для розвідки це цілком ОК, не ОК це для ментів, які платять проституткам або купують фоточки з ОнліФанс за бюджетні гроші, щоб потім повіям чи моделям з тих фоточок кримінал пришити...
показати весь коментар
05.08.2025 16:06 Відповісти
"Ну для розвідки це цілком ОК"

ну да, трындеть об этом на весь мир для разведки ок
показати весь коментар
05.08.2025 16:19 Відповісти
Це не є секретом у світі уже років 100))
показати весь коментар
05.08.2025 16:31 Відповісти
Яку тільки маячню не наговориш для піару. Соромно за таких розвідників. Краще в москві щось би підірвали.
показати весь коментар
05.08.2025 16:07 Відповісти
Маю надію, ночером поспимо...трохи задонила, завжди допомагає))
показати весь коментар
05.08.2025 16:11 Відповісти
ну есть и есть.. типа секрет шо силовики и есть сутенеры у нас?))
показати весь коментар
05.08.2025 16:11 Відповісти
Головний сутенер - то **********
показати весь коментар
05.08.2025 16:12 Відповісти
Буданов може не в курсі, треба йому підказать, шо сама головна повія - д,Ермак. Правда, в цієї повії дуже крути криша - бубочка.
показати весь коментар
05.08.2025 16:11 Відповісти
Та блін..ще й за змістом однаково..
показати весь коментар
05.08.2025 16:13 Відповісти
ну ти і Буданов ід* от , ця практика має 1000 літню сторію , шо ж ти дівчат підставляєш ?!!!!...
показати весь коментар
05.08.2025 16:19 Відповісти
Та він з препіздентом - історики..що Ви хочете
показати весь коментар
05.08.2025 16:27 Відповісти
Він хоч якусь операцію провів,в якості розвідника,окрім невдалої кримської,за яку отримав орден?
А забирає в блогерів їх ремесло: розказувати припечені теми.
показати весь коментар
05.08.2025 16:19 Відповісти
"Вклад сексработниц в уникальных операциях", норм тема для очередной научной работы).
показати весь коментар
05.08.2025 16:25 Відповісти
На прохфессора потягне?))
показати весь коментар
05.08.2025 16:28 Відповісти
Пане генерал--ви або ідіот,або придурок.
показати весь коментар
05.08.2025 16:31 Відповісти
Але є їм (повіям та ескортницям) треба платити гроші! "Мноґо тисячь дєнєх!"
Чи навпаки, повернувшись з завдання, повія/ескортниця здає гонорар до каси?
показати весь коментар
05.08.2025 16:34 Відповісти
Угу, податковій звітує))
показати весь коментар
05.08.2025 16:48 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 16:43 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 17:00 Відповісти
всіх хто був в розвідці назначити послицями
показати весь коментар
05.08.2025 16:49 Відповісти
це скільки потрібно було пересосать щоб узнать що кацапи вороги
показати весь коментар
05.08.2025 16:52 Відповісти
Пам'ятаємо таку собі інстаграм-блогерку Ксюшу Манекен? Теж мабуть "розвідниця"
показати весь коментар
05.08.2025 16:55 Відповісти
"... Но сєксуальная зараза
Там біваєт ходіт по пятам
Опасайся пущє глаза
Ти внєбрачних связєй там

Там шпіонкі с крєпкім тєлом
Ти іх в двєрь - оні в окно
Говорі, мол с єтім дєлом
Ми покончілі давно

Но могут дєйствовать оні нє пряміком
Шасть в купе, і прітворятся мужиком
А сама - наложит толу под корсєт
Іді потом вспомінай, какого полу твой сосєд..." (с)
показати весь коментар
05.08.2025 16:58 Відповісти
Повії сидять в Раді: слуги, опзж, за майбутнє Бані і родіна, які мародерать і крадуть, а дівчата видали інформацію на користь України.
показати весь коментар
05.08.2025 16:59 Відповісти
А на вигляд не дурний.
показати весь коментар
05.08.2025 17:06 Відповісти
Заїбав вже
показати весь коментар
05.08.2025 17:14 Відповісти
Який прєпіздєнт ,такий і його начальнік розвідки ,ви що цього клоуна після кававялті ще всерйоз сприймаєте ?
показати весь коментар
05.08.2025 17:26 Відповісти
 
 