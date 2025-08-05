Завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій", - Буданов
Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в українській розвідці вважається "нормальною практикою" використовувати повій та ескортниць, щоб здобути важливу інформацію.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, для розвідників немає нічого забороненого, якщо потрібно зайнятися сексом з повіями для справи.
Він пояснив, що розвідка використовує різні методи для збору потрібних даних.
На запитання наскільки українська розвідка використовує методи збору інформації серед повій або в ескорті, Буданов відповів:
"Нормальні методи. А що?.. Ви розумієте, скільки чоловіків інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть? Було здобуто кілька унікальних інформацій, які саме від повій були. Там просто такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися", - розповів керівник розвідки.
За його словами, все працює на людських слабкостях.
"Я ж вам казав: не треба спокушати людей", - каже Буданов.
Він додав, що у них ніхто ніколи не змушував до таких дій, водночас зауваживши, що якщо розвідник неодружений, "то у чому проблема".
Крім того, за його словами, в розвідці зараз збільшується кількість жінок-оперативниць.
"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими. І ця тенденція триває досить таки довго", – сказав він.
Буданов також розповів про "сплячих агентів" — час їхньої роботи обмежується 7 роками. Такий термін — світова практика, пояснив керівник ГУР.
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-Я багатий успішний бізнесмен, у мене мільйон доларів в швейцарському банку, вдома гараж із десятка елітних автомобілів, вілла на Рів'єрі, будинок в Конча-Заспі. Не курю , не п'ю, наркотики не вживаю, за жінками не волочусь, на ігрових автоматах не зависаю...
-Невже у вас не має жодної людської слабості?
-Одна є -люблю прибрехати.
-Ваше прізвище?
-Буданов.
- Все залежить від техніки допиту - вміння правильно ставить питання... Почувши поставлене запитання, він або ствердно мугикав і кивав головою, або нею крутив, заперечуючи...
А хвойди, це оті особи, з Урядового кварталу95, з 2019 року!!
"Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки."
Ігор, Ви зробили мій день. Давно так щиро не сміявся. Тільки уявлю собі - кохаються мовчки повія і "джерело інформації", ну повія і просить "джерело" сказати де їх літаки базуються, а "джерело" у відповідь: "У мене наказ - під час сексу мовчати! ))
ну да, трындеть об этом на весь мир для разведки ок
А забирає в блогерів їх ремесло: розказувати припечені теми.
Чи навпаки, повернувшись з завдання, повія/ескортниця здає гонорар до каси?
Там біваєт ходіт по пятам
Опасайся пущє глаза
Ти внєбрачних связєй там
Там шпіонкі с крєпкім тєлом
Ти іх в двєрь - оні в окно
Говорі, мол с єтім дєлом
Ми покончілі давно
Но могут дєйствовать оні нє пряміком
Шасть в купе, і прітворятся мужиком
А сама - наложит толу под корсєт
Іді потом вспомінай, какого полу твой сосєд..." (с)