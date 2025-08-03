Фахівці ГУР використовують ШІ для боротьби з ворогом, - Буданов
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про те, як воєнна розвідка України протистоїть російській агресії та як цьому сприяє технологічний прогрес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів інтерв’ю з Наталією Мосейчук.
Фахівці ГУР використовують ШІ
За його словами, фахівці ГУР активно експериментують із застосуванням сучасних технологій у своїй роботі, зокрема використовують штучний інтелект.
"У нас масштабні бази, скажімо так, максимально різного спрямування і максимально різних форматів. І те, що робили люди годинами, іноді довшими проміжками часу, штучний інтелект зараз робить швидше. Це просто факт", — наголосив Кирило Буданов.
Замахи на очільника ГУР
Начальник ГУР МО України розповів, що на нього готувалося близько двадцяти замахів.
"Ми несемо смерть нашим ворогам. І для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим. Я навіть не засуджую їх, коли йде мова про мене чи офіцерів, які займаються такими речами", — сказав Кирило Буданов.
Він також наголосив на деформованості російського суспільства, яке не знає іншої реальності, окрім авторитаризму.
"В росії виріс вже цілий клас людей — не кластер, а клас людей — які народилися при президенті путіні, які живуть при президенті путіні, які, в принципі, багато хто вже й загинув при ньому. І вони не уявляють іншого життя", — підкреслив Буданов.
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чи захист корупціонера Чернишова.
буданов, то ші?
ось і зрозуміло, чому єрмачина не може його звільнити.
інтелекту не вистачає...
Ні, це не нормально. Коли бандит лізе до нашої хати - це ненормально.
Якщо таку ж хрєнь застосовують у розвідці, хтось питиме каву у Криму кожної весни. Років сто поспіль...
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Ото краще сідай на БПЛА і лети до рифи диверсії робити, а не гроши на БПЛА *******.
Морда буданова інтелект не випромінює аж ніяк, тому хоче замінити себе штучним
Може хоч мосійчучка йому повірила?