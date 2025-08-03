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Фахівці ГУР використовують ШІ для боротьби з ворогом, - Буданов

ШІ у діяльності ГУР

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про те, як воєнна розвідка України протистоїть російській агресії та як цьому сприяє технологічний прогрес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів інтерв’ю з Наталією Мосейчук.

Фахівці ГУР використовують ШІ

За його словами, фахівці ГУР активно експериментують із застосуванням сучасних технологій у своїй роботі, зокрема використовують штучний інтелект.

"У нас масштабні бази, скажімо так, максимально різного спрямування і максимально різних форматів. І те, що робили люди годинами, іноді довшими проміжками часу, штучний інтелект зараз робить швидше. Це просто факт", — наголосив Кирило Буданов.

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Замахи на очільника ГУР

Начальник ГУР МО України розповів, що на нього готувалося близько двадцяти замахів.

"Ми несемо смерть нашим ворогам. І для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим. Я навіть не засуджую їх, коли йде мова про мене чи офіцерів, які займаються такими речами", — сказав Кирило Буданов.

Він також наголосив на деформованості російського суспільства, яке не знає іншої реальності, окрім авторитаризму.

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"В росії виріс вже цілий клас людей — не кластер, а клас людей — які народилися при президенті путіні, які живуть при президенті путіні, які, в принципі, багато хто вже й загинув при ньому. І вони не уявляють іншого життя", — підкреслив  Буданов.

Автор: 

Буданов Кирило (516) штучний інтелект (331) ГУР (617)


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Топ коментарі
+11
Один із варіантів використання ШІ, це мабуть генерація чергових прогнозів Буданова про каву в Криму і так далі за допомогою ChatGPT. Ось походу і все його використання. Листи ж длят виїзду корупціонерів закордон як завжди пишуться вручну, так надійніше.
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03.08.2025 16:09 Відповісти
+7
нехай Буданга пояснить як його ГУР кришує корупціонерів .. які виїжджають за кордон по паперам від ГУР

чи захист корупціонера Чернишова.
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03.08.2025 16:14 Відповісти
+5
Недостає сьогодні, таких Патріотів України, як Сашко Білий!!
Вільна Ічкерія. Пам'яті Сашка Білого та всіх борців за Волю!
https://www.youtube.com/watch?v=D1-sDihpGv0&t=245s
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03.08.2025 16:14 Відповісти
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Один із варіантів використання ШІ, це мабуть генерація чергових прогнозів Буданова про каву в Криму і так далі за допомогою ChatGPT. Ось походу і все його використання. Листи ж длят виїзду корупціонерів закордон як завжди пишуться вручну, так надійніше.
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03.08.2025 16:09 Відповісти
Он отличный диверсант но не разведчик интелектуал
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03.08.2025 16:21 Відповісти
товаришка Бур'яна працює ??
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03.08.2025 16:09 Відповісти
Разом з гогішваллі??
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03.08.2025 16:15 Відповісти
У неї і у служок інтелект дуже альтернативний , тому можливо числиться в списках як штучний
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03.08.2025 16:18 Відповісти
Нова тема ШІ.Без нього скоро і в туалет не сходить.Головне в доповіді якоїсь незрозумілої херні нагородить і справа зроблена.
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03.08.2025 16:12 Відповісти
і почали терти коменти про Будангу ))
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03.08.2025 16:13 Відповісти
А шо він натворив? Знову збирає донати, щоб в схроні в Ялті завезти побільше кави...
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03.08.2025 16:19 Відповісти
Недостає сьогодні, таких Патріотів України, як Сашко Білий!!
Вільна Ічкерія. Пам'яті Сашка Білого та всіх борців за Волю!
https://www.youtube.com/watch?v=D1-sDihpGv0&t=245s
показати весь коментар
03.08.2025 16:14 Відповісти
нехай Буданга пояснить як його ГУР кришує корупціонерів .. які виїжджають за кордон по паперам від ГУР

чи захист корупціонера Чернишова.
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03.08.2025 16:14 Відповісти
афігєть!!!
буданов, то ші?
ось і зрозуміло, чому єрмачина не може його звільнити.
інтелекту не вистачає...
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03.08.2025 16:15 Відповісти
На Єрмака теж полюють - чи він прикривається Зельою
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03.08.2025 16:20 Відповісти
" І для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим"
Ні, це не нормально. Коли бандит лізе до нашої хати - це ненормально.
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03.08.2025 16:22 Відповісти
Мабуть поганий ШІ. У ворога більш потужний. 20 замахів! Скоро Бубочку наздожене. Того злі чечени сорок разів зарізати хотіли.
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03.08.2025 16:25 Відповісти
То ти не розумієш! ШІ ГУР подолав у віртуальної реальності більше 20 замахів ШІ ГРУ на Буданова.
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03.08.2025 16:33 Відповісти
Який бляха штучний інтелект??? Я якось недавно спитала його "як краще дістатися Відня?" Знаєте що відповів? "Літаком з Борисполя"...
Якщо таку ж хрєнь застосовують у розвідці, хтось питиме каву у Криму кожної весни. Років сто поспіль...
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03.08.2025 16:25 Відповісти
Вечірні "гундосики" то точно недорозвинений Ші(Зе) - все читає з монітора, справжній штучний "інтелект".
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03.08.2025 16:26 Відповісти
***. Пиарщик херов. Навіщо нам мозок, якщо є ШІ? Щось знову стало докуя баби Буданги. Схоже Сирського знімати хочуть. Попалився на охороні друзяки зеленськоно, по сумісності крадія, вирішив собі рейтинг підняти.
=============
Ото краще сідай на БПЛА і лети до рифи диверсії робити, а не гроши на БПЛА *******.
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03.08.2025 16:30 Відповісти
Піар іще раз піар. Прикро,коли ГУР використовується для виїзду корупціонерів за кордон і їх охорони Генерале---ДЕ ТВОЯ ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА?!
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03.08.2025 16:33 Відповісти
Честю в того рагуля і не пахне.
Морда буданова інтелект не випромінює аж ніяк, тому хоче замінити себе штучним
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03.08.2025 16:57 Відповісти
Саме так, буданов - це штучний інтелект, бо іншого такого довбой#ба у світових розвідках не знайдеш!
Може хоч мосійчучка йому повірила?
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03.08.2025 16:33 Відповісти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він https://www.youtube.com/watch?v=huuxbUbRwTA розповів інтерв'ю з Наталією Мосейчук. - далі можна не читати новину.
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03.08.2025 16:35 Відповісти
Найяскравіший талант Буданова-вміння нести повну дурню з розумним виглядом
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03.08.2025 16:36 Відповісти
 
 