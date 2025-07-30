ГУР зламало сервери "уряду Криму": виявлено тисячі документів про викрадення українських дітей. ДОКУМЕНТ

Українська розвідка отримала нові докази примусового вивезення українських дітей до Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

У межах кібероперації фахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали сервери так званого "уряду Криму".

Як повідомили в ГУР, на серверах містилася документація щодо незаконного переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.





Розвідники отримали доступ до тисяч списків викрадених дітей, зокрема характеристик сиріт, незаконних рішень про передачу їх під опіку громадян РФ, а також адрес нових місць проживання.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що вся зібрана інформація вже передана до правоохоронних органів. Дані буде використано для відкриття нових кримінальних проваджень, повернення дітей в Україну та притягнення до відповідальності причетних до злочину.

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