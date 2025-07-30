ГУР зламало сервери "уряду Криму": виявлено тисячі документів про викрадення українських дітей. ДОКУМЕНТ
Українська розвідка отримала нові докази примусового вивезення українських дітей до Росії.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
У межах кібероперації фахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали сервери так званого "уряду Криму".
Як повідомили в ГУР, на серверах містилася документація щодо незаконного переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Розвідники отримали доступ до тисяч списків викрадених дітей, зокрема характеристик сиріт, незаконних рішень про передачу їх під опіку громадян РФ, а також адрес нових місць проживання.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що вся зібрана інформація вже передана до правоохоронних органів. Дані буде використано для відкриття нових кримінальних проваджень, повернення дітей в Україну та притягнення до відповідальності причетних до злочину.
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дійсно, у гур є в обов'язках пошук інформації.
але, чим тоді займається сбу? кришує таможню, кошмарить бізнес та виконує забаганки керівництва держави?
знищення стратегів, це обов'язки сбу чи гур?
тому що ,рашистські діти зачаті по пяні і дебільні.
Манкрут -людина яка втратила свою ідентичність, культуру, і є повністю підпорядкованою іншій волі,втрата памяті і самобутності