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ГУР зламало сервери "уряду Криму": виявлено тисячі документів про викрадення українських дітей. ДОКУМЕНТ

Діти

Українська розвідка отримала нові докази примусового вивезення українських дітей до Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

У межах кібероперації фахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали сервери так званого "уряду Криму".

Як повідомили в ГУР, на серверах містилася документація щодо незаконного переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Розвідка зламала сервери "уряду Криму"
Розвідка зламала сервери "уряду Криму"

Розвідники отримали доступ до тисяч списків викрадених дітей, зокрема характеристик сиріт, незаконних рішень про передачу їх під опіку громадян РФ, а також адрес нових місць проживання.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що вся зібрана інформація вже передана до правоохоронних органів. Дані буде використано для відкриття нових кримінальних проваджень, повернення дітей в Україну та притягнення до відповідальності причетних до злочину.

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діти (5227) викрадення (828) ГУР (613)


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30.07.2025 11:41 Відповісти
от, у мене знову питання!
дійсно, у гур є в обов'язках пошук інформації.
але, чим тоді займається сбу? кришує таможню, кошмарить бізнес та виконує забаганки керівництва держави?
знищення стратегів, це обов'язки сбу чи гур?
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30.07.2025 11:43 Відповісти
когда только разворачивались события в Крыму, я общался с чуваком с верховного совета крыма, он говорил что происходит тупая аннексия, я говорил ему свяжись с сбу киевским, он ответил: да все они знают....
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30.07.2025 12:20 Відповісти
Чому викрадають українських дітей ?
тому що ,рашистські діти зачаті по пяні і дебільні.
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30.07.2025 11:43 Відповісти
Роблять з дітей манкрутів..
Манкрут -людина яка втратила свою ідентичність, культуру, і є повністю підпорядкованою іншій волі,втрата памяті і самобутності
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30.07.2025 11:47 Відповісти
Не "манкрут", а "манкурт"... Почитай Айтматова, "Буранний полустанок"...
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30.07.2025 13:25 Відповісти
б1дн1 д1тки.....((
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30.07.2025 12:47 Відповісти
це дуже важлива інформація.
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30.07.2025 13:09 Відповісти
 
 