УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини Відео Спецоперація ГУР на Тендрівській косі
2 476 10

Спецпризначенці ГУР висадилися на окупованій Тендрівській косі: ліквідовано загарбників. ВIДЕО

Воїни Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію, під час якої висадилися на катерах на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це розповіли в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", - повідомили в розвідці.

Крім того, над островом підняли український прапор. Втрат з українського боку немає.

Нагадаємо, торік спецпризначенці ГУР виконали низку "таємних завдань" на Тендрівській косі.

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили наліт на Тендрівську косу.

Автор: 

операція (122) Чорне море (1683) ГУР (610) Херсонська область (6049) війна в Україні (5445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може колись і Кінбун визволять , Господи допоможі !!!
показати весь коментар
29.07.2025 20:01 Відповісти
смотришь и плачишь, удачи родные и будьте живы все
показати весь коментар
29.07.2025 20:16 Відповісти
Висадка з моря-це не по суходолу в тил заходити. Ризики набагато більші. А адміни тут..-ну дай їм Бог здоров'я. Блокуйте. Це вже третій чи четвертий раз за тиждень. Зате "вата" тут верещить безкарно.
показати весь коментар
29.07.2025 20:29 Відповісти
ви нас не чекали , а ми приперлись
показати весь коментар
29.07.2025 20:19 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
показати весь коментар
29.07.2025 20:21 Відповісти
Повідомлення гуд.

Ролик... ну таке собі. Ахмат навіть крутіше компілює, не виходячи з номера готелю. Щось підказує, що на ролик витратили більше часу та сил ніж на саму операцію.
показати весь коментар
29.07.2025 20:27 Відповісти
 
 