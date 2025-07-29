Спецпризначенці ГУР висадилися на окупованій Тендрівській косі: ліквідовано загарбників. ВIДЕО

Воїни Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію, під час якої висадилися на катерах на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це розповіли в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", - повідомили в розвідці.

Крім того, над островом підняли український прапор. Втрат з українського боку немає.

Нагадаємо, торік спецпризначенці ГУР виконали низку "таємних завдань" на Тендрівській косі.

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили наліт на Тендрівську косу.