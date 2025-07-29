Спецназовцы ГУР высадились на оккупированной Тендровской косе: ликвидированы захватчики. ВИДЕО

Воины Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию, в ходе которой высадились на катерах на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом рассказали в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", - сообщили в разведке.

Кроме того, над островом подняли украинский флаг. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, в прошлом году спецназовцы ГУР выполнили ряд "тайных заданий" на Тендровской косе.

6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины совершили налет на Тендровскую косу.