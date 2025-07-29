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Новости Видео Спецоперация ГУР на Тендровской косе
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Спецназовцы ГУР высадились на оккупированной Тендровской косе: ликвидированы захватчики. ВИДЕО

Воины Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию, в ходе которой высадились на катерах на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом рассказали в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", - сообщили в разведке.

Кроме того, над островом подняли украинский флаг. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, в прошлом году спецназовцы ГУР выполнили ряд "тайных заданий" на Тендровской косе.

6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины совершили налет на Тендровскую косу.

Автор: 

операция (212) Черное море (1492) ГУР (530) Херсонская область (5055) война в Украине (5407)


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Топ комментарии
+10
може колись і Кінбун визволять , Господи допоможі !!!
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29.07.2025 20:01 Ответить
+1
Черговим українським супергероям-респект...
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29.07.2025 20:21 Ответить
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може колись і Кінбун визволять , Господи допоможі !!!
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29.07.2025 20:01 Ответить
смотришь и плачишь, удачи родные и будьте живы все
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29.07.2025 20:16 Ответить
Висадка з моря-це не по суходолу в тил заходити. Ризики набагато більші. А адміни тут..-ну дай їм Бог здоров'я. Блокуйте. Це вже третій чи четвертий раз за тиждень. Зате "вата" тут верещить безкарно.
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29.07.2025 20:29 Ответить
ви нас не чекали , а ми приперлись
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29.07.2025 20:19 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
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29.07.2025 20:21 Ответить
Повідомлення гуд.

Ролик... ну таке собі. Ахмат навіть крутіше компілює, не виходячи з номера готелю. Щось підказує, що на ролик витратили більше часу та сил ніж на саму операцію.
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29.07.2025 20:27 Ответить
Зранку бачив на орочих ресурсах, щось на кшталт "провальної спроби націоналістів висадитися на Тендровській косі, яких знищено". Не надав значення, але ось й на наших з'явилося. То коса тепер під українським прапором? Чекаємо оновлення діпстейту.
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29.07.2025 20:51 Ответить
ні, диверсійні рейди можливі з великим ризиком, але залишитися там - це вірна смерть.. дуже велике плече еваку та підвозу б/к та іжї..
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29.07.2025 21:04 Ответить
 
 