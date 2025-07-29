Спецназовцы ГУР высадились на оккупированной Тендровской косе: ликвидированы захватчики. ВИДЕО
Воины Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию, в ходе которой высадились на катерах на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом рассказали в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", - сообщили в разведке.
Кроме того, над островом подняли украинский флаг. Потерь с украинской стороны нет.
Напомним, в прошлом году спецназовцы ГУР выполнили ряд "тайных заданий" на Тендровской косе.
6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины совершили налет на Тендровскую косу.
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Ролик... ну таке собі. Ахмат навіть крутіше компілює, не виходячи з номера готелю. Щось підказує, що на ролик витратили більше часу та сил ніж на саму операцію.