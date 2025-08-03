Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о том, как военная разведка Украины противостоит российской агрессии и как этому способствует технологический прогресс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Натальей Мосийчук.

Специалисты ГУР используют ИИ

По его словам, специалисты ГУР активно экспериментируют с применением современных технологий в своей работе - в частности, используют искусственный интеллект.

"У нас - масштабные базы, скажем так, максимально разного направления и максимально разных форматов. И то, что делали люди часами, иногда длинными промежутками времени, искусственный интеллект сейчас делает быстрее. Это просто факт", - отметил Кирилл Буданов.

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Покушения на главу ГУР

Начальник ГУР МО Украины рассказал, что на него готовилось около двадцати покушений.

"Мы несем смерть нашим врагам. И для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же. Я даже не осуждаю их, когда речь идет обо мне или офицерах, которые занимаются такими вещами", - сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил деформированность российского общества, которое не знает другой реальности, кроме авторитаризма.

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"В России вырос уже целый класс людей - не кластер, а класс людей - которые родились при президенте путине, которые живут при президенте путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни", - подчеркнул Буданов.