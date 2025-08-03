Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о том, как военная разведка Украины противостоит российской агрессии и как этому способствует технологический прогресс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Натальей Мосийчук.
Специалисты ГУР используют ИИ
По его словам, специалисты ГУР активно экспериментируют с применением современных технологий в своей работе - в частности, используют искусственный интеллект.
"У нас - масштабные базы, скажем так, максимально разного направления и максимально разных форматов. И то, что делали люди часами, иногда длинными промежутками времени, искусственный интеллект сейчас делает быстрее. Это просто факт", - отметил Кирилл Буданов.
Покушения на главу ГУР
Начальник ГУР МО Украины рассказал, что на него готовилось около двадцати покушений.
"Мы несем смерть нашим врагам. И для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же. Я даже не осуждаю их, когда речь идет обо мне или офицерах, которые занимаются такими вещами", - сказал Кирилл Буданов.
Он также отметил деформированность российского общества, которое не знает другой реальности, кроме авторитаризма.
"В России вырос уже целый класс людей - не кластер, а класс людей - которые родились при президенте путине, которые живут при президенте путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни", - подчеркнул Буданов.
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чи захист корупціонера Чернишова.
буданов, то ші?
ось і зрозуміло, чому єрмачина не може його звільнити.
інтелекту не вистачає...
Ні, це не нормально. Коли бандит лізе до нашої хати - це ненормально.
Якщо таку ж хрєнь застосовують у розвідці, хтось питиме каву у Криму кожної весни. Років сто поспіль...
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Ото краще сідай на БПЛА і лети до рифи диверсії робити, а не гроши на БПЛА *******.
Морда буданова інтелект не випромінює аж ніяк, тому хоче замінити себе штучним
Може хоч мосійчучка йому повірила?