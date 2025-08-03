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Новости Монобольшинство в Раде ИИ в работе ГУР
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Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

ШИ в деятельности ГУР

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о том, как военная разведка Украины противостоит российской агрессии и как этому способствует технологический прогресс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Натальей Мосийчук.

Специалисты ГУР используют ИИ

По его словам, специалисты ГУР активно экспериментируют с применением современных технологий в своей работе - в частности, используют искусственный интеллект.

"У нас - масштабные базы, скажем так, максимально разного направления и максимально разных форматов. И то, что делали люди часами, иногда длинными промежутками времени, искусственный интеллект сейчас делает быстрее. Это просто факт", - отметил Кирилл Буданов.

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Покушения на главу ГУР

Начальник ГУР МО Украины рассказал, что на него готовилось около двадцати покушений.

"Мы несем смерть нашим врагам. И для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же. Я даже не осуждаю их, когда речь идет обо мне или офицерах, которые занимаются такими вещами", - сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил деформированность российского общества, которое не знает другой реальности, кроме авторитаризма.

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"В России вырос уже целый класс людей - не кластер, а класс людей - которые родились при президенте путине, которые живут при президенте путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни", - подчеркнул Буданов.

Автор: 

Буданов Кирилл (479) искусственный интеллект (42) ГУР (537)


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Топ комментарии
+10
Один із варіантів використання ШІ, це мабуть генерація чергових прогнозів Буданова про каву в Криму і так далі за допомогою ChatGPT. Ось походу і все його використання. Листи ж длят виїзду корупціонерів закордон як завжди пишуться вручну, так надійніше.
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03.08.2025 16:09 Ответить
+5
Недостає сьогодні, таких Патріотів України, як Сашко Білий!!
Вільна Ічкерія. Пам'яті Сашка Білого та всіх борців за Волю!
https://www.youtube.com/watch?v=D1-sDihpGv0&t=245s
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03.08.2025 16:14 Ответить
+5
нехай Буданга пояснить як його ГУР кришує корупціонерів .. які виїжджають за кордон по паперам від ГУР

чи захист корупціонера Чернишова.
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03.08.2025 16:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Один із варіантів використання ШІ, це мабуть генерація чергових прогнозів Буданова про каву в Криму і так далі за допомогою ChatGPT. Ось походу і все його використання. Листи ж длят виїзду корупціонерів закордон як завжди пишуться вручну, так надійніше.
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03.08.2025 16:09 Ответить
Он отличный диверсант но не разведчик интелектуал
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03.08.2025 16:21 Ответить
товаришка Бур'яна працює ??
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03.08.2025 16:09 Ответить
Разом з гогішваллі??
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03.08.2025 16:15 Ответить
У неї і у служок інтелект дуже альтернативний , тому можливо числиться в списках як штучний
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03.08.2025 16:18 Ответить
Нова тема ШІ.Без нього скоро і в туалет не сходить.Головне в доповіді якоїсь незрозумілої херні нагородить і справа зроблена.
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03.08.2025 16:12 Ответить
і почали терти коменти про Будангу ))
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03.08.2025 16:13 Ответить
А шо він натворив? Знову збирає донати, щоб в схроні в Ялті завезти побільше кави...
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03.08.2025 16:19 Ответить
Недостає сьогодні, таких Патріотів України, як Сашко Білий!!
Вільна Ічкерія. Пам'яті Сашка Білого та всіх борців за Волю!
https://www.youtube.com/watch?v=D1-sDihpGv0&t=245s
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03.08.2025 16:14 Ответить
нехай Буданга пояснить як його ГУР кришує корупціонерів .. які виїжджають за кордон по паперам від ГУР

чи захист корупціонера Чернишова.
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03.08.2025 16:14 Ответить
афігєть!!!
буданов, то ші?
ось і зрозуміло, чому єрмачина не може його звільнити.
інтелекту не вистачає...
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03.08.2025 16:15 Ответить
На Єрмака теж полюють - чи він прикривається Зельою
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03.08.2025 16:20 Ответить
" І для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим"
Ні, це не нормально. Коли бандит лізе до нашої хати - це ненормально.
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03.08.2025 16:22 Ответить
Мабуть поганий ШІ. У ворога більш потужний. 20 замахів! Скоро Бубочку наздожене. Того злі чечени сорок разів зарізати хотіли.
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03.08.2025 16:25 Ответить
То ти не розумієш! ШІ ГУР подолав у віртуальної реальності більше 20 замахів ШІ ГРУ на Буданова.
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03.08.2025 16:33 Ответить
Який бляха штучний інтелект??? Я якось недавно спитала його "як краще дістатися Відня?" Знаєте що відповів? "Літаком з Борисполя"...
Якщо таку ж хрєнь застосовують у розвідці, хтось питиме каву у Криму кожної весни. Років сто поспіль...
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03.08.2025 16:25 Ответить
Вечірні "гундосики" то точно недорозвинений Ші(Зе) - все читає з монітора, справжній штучний "інтелект".
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03.08.2025 16:26 Ответить
***. Пиарщик херов. Навіщо нам мозок, якщо є ШІ? Щось знову стало докуя баби Буданги. Схоже Сирського знімати хочуть. Попалився на охороні друзяки зеленськоно, по сумісності крадія, вирішив собі рейтинг підняти.
=============
Ото краще сідай на БПЛА і лети до рифи диверсії робити, а не гроши на БПЛА *******.
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03.08.2025 16:30 Ответить
Піар іще раз піар. Прикро,коли ГУР використовується для виїзду корупціонерів за кордон і їх охорони Генерале---ДЕ ТВОЯ ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА?!
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03.08.2025 16:33 Ответить
Честю в того рагуля і не пахне.
Морда буданова інтелект не випромінює аж ніяк, тому хоче замінити себе штучним
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03.08.2025 16:57 Ответить
Саме так, буданов - це штучний інтелект, бо іншого такого довбой#ба у світових розвідках не знайдеш!
Може хоч мосійчучка йому повірила?
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03.08.2025 16:33 Ответить
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він https://www.youtube.com/watch?v=huuxbUbRwTA розповів інтерв'ю з Наталією Мосейчук. - далі можна не читати новину.
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03.08.2025 16:35 Ответить
Найяскравіший талант Буданова-вміння нести повну дурню з розумним виглядом
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03.08.2025 16:36 Ответить
 
 