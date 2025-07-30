ГУР взломало серверы "правительства Крыма": обнаружены тысячи документов о похищении украинских детей. ДОКУМЕНТ
Украинская разведка получила новые доказательства принудительного вывоза украинских детей в Россию.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
В рамках кибероперации специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины взломали серверы так называемого "правительства Крыма".
Как сообщили в ГУР, на серверах содержалась документация по незаконному перемещению детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Разведчики получили доступ к тысячам списков похищенных детей, в том числе, характеристик сирот, незаконных решений о передаче их под опеку граждан РФ, а также адресов новых мест проживания.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что вся собранная информация уже передана в правоохранительные органы. Данные будут использованы для открытия новых уголовных производств, возвращения детей в Украину и привлечения к ответственности причастных к преступлению.
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дійсно, у гур є в обов'язках пошук інформації.
але, чим тоді займається сбу? кришує таможню, кошмарить бізнес та виконує забаганки керівництва держави?
знищення стратегів, це обов'язки сбу чи гур?
тому що ,рашистські діти зачаті по пяні і дебільні.
Манкрут -людина яка втратила свою ідентичність, культуру, і є повністю підпорядкованою іншій волі,втрата памяті і самобутності