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Новости Похищение детей Россией
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ГУР взломало серверы "правительства Крыма": обнаружены тысячи документов о похищении украинских детей. ДОКУМЕНТ

Діти

Украинская разведка получила новые доказательства принудительного вывоза украинских детей в Россию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

В рамках кибероперации специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины взломали серверы так называемого "правительства Крыма".

Как сообщили в ГУР, на серверах содержалась документация по незаконному перемещению детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Разведка взломала серверы "уряду Криму"
Разведка взломала серверы "уряду Криму"

Разведчики получили доступ к тысячам списков похищенных детей, в том числе, характеристик сирот, незаконных решений о передаче их под опеку граждан РФ, а также адресов новых мест проживания.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что вся собранная информация уже передана в правоохранительные органы. Данные будут использованы для открытия новых уголовных производств, возвращения детей в Украину и привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Также читайте: Похищение украинских детей Россией может быть геноцидом, - ОБСЕ

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дети (6648) похищение (1695) ГУР (533)


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30.07.2025 11:41 Ответить
от, у мене знову питання!
дійсно, у гур є в обов'язках пошук інформації.
але, чим тоді займається сбу? кришує таможню, кошмарить бізнес та виконує забаганки керівництва держави?
знищення стратегів, це обов'язки сбу чи гур?
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30.07.2025 11:43 Ответить
когда только разворачивались события в Крыму, я общался с чуваком с верховного совета крыма, он говорил что происходит тупая аннексия, я говорил ему свяжись с сбу киевским, он ответил: да все они знают....
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30.07.2025 12:20 Ответить
Чому викрадають українських дітей ?
тому що ,рашистські діти зачаті по пяні і дебільні.
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30.07.2025 11:43 Ответить
Роблять з дітей манкрутів..
Манкрут -людина яка втратила свою ідентичність, культуру, і є повністю підпорядкованою іншій волі,втрата памяті і самобутності
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30.07.2025 11:47 Ответить
Не "манкрут", а "манкурт"... Почитай Айтматова, "Буранний полустанок"...
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30.07.2025 13:25 Ответить
б1дн1 д1тки.....((
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30.07.2025 12:47 Ответить
це дуже важлива інформація.
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30.07.2025 13:09 Ответить
 
 