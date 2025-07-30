ГУР взломало серверы "правительства Крыма": обнаружены тысячи документов о похищении украинских детей. ДОКУМЕНТ

Украинская разведка получила новые доказательства принудительного вывоза украинских детей в Россию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

В рамках кибероперации специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины взломали серверы так называемого "правительства Крыма".

Как сообщили в ГУР, на серверах содержалась документация по незаконному перемещению детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.





Разведчики получили доступ к тысячам списков похищенных детей, в том числе, характеристик сирот, незаконных решений о передаче их под опеку граждан РФ, а также адресов новых мест проживания.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что вся собранная информация уже передана в правоохранительные органы. Данные будут использованы для открытия новых уголовных производств, возвращения детей в Украину и привлечения к ответственности причастных к преступлению.

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