Похищение украинских детей Россией может быть геноцидом, - ОБСЕ

Похищение россиянами украинских детей может приравниваться к преступлению геноцида.

Об этом заявила специальный докладчик Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Риксдага (парламента Швеции) Карина Одебринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я считаю, что мы можем говорить о геноциде. И ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подтверждают серьезность этих действий", - сказала Одебринк.

Также она выразила убеждение, что Путин в конце концов будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

"Да, я твердо верю, что это возможно, и я должна в это верить, потому что потеря надежды была бы разрушительной. Сегодня есть слишком много причин для беспокойства: агрессивная война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, реальная угроза международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны сохранять веру в наши международные институты. Тот факт, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка, имеет огромное значение, и мы должны поддерживать это решение", - подчеркнула спецдокладчик.

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Она указала на то, что с каждым днем депортированные из Украины дети - "которым могли дать новые имена, новую идентичность, которым запрещают говорить на украинском" - теряют часть себя.

"Один год в жизни ребенка - это очень долго. И, думаю, Путин это понимает. Чем дольше они остаются там, тем больше забывают, откуда происходят. И это ужасает", - добавила спецдокладчик ПА ОБСЕ.

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