Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, - The Guardian

Около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими, могут удерживать в России или на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на данные исследователей Йельского университета (США), сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российские военные массово вывозили украинских детей. Речь идет как о воспитанниках интернатов, так и о детях, которые потеряли родителей или которых насильно отобрали у семей. Часть детей могли незаконно усыновить российские семьи, перевести в военные лагеря или разместить в интернатах.

По данным инициативы Bring Kids Back, пока удалось вернуть 1366 детей. В то же время, по данным исследователей Йельского университета, Россия может незаконно удерживать около 35 тысяч украинских детей.

Благодаря изучению баз данных, семейных связей, официальных документов и спутниковых снимков команда Йельского университета устанавливает имена похищенных Россией детей.

По словам директора Лаборатории гуманитарных исследований Йеля Натаниэля Реймонда, такие действия России могут квалифицироваться как одно из крупнейших преступлений против детей со времен Второй мировой войны.

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"Забрать ребенка из одной этнической или национальной группы и сделать его частью другой этнической или национальной группы - это военное преступление", - подчеркнул он.

Также Реймонд добавил, что Россия использует похищенных детей как "разменную монету" в переговорах, пытаясь таким образом влиять на позицию Украины.

Ранее сообщалось, что The Ukraine Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала российские военные преступления, в частности, похищение Россией украинских детей готовится к закрытию из-за сокращения финансирования со стороны США.

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