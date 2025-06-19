В РФ заявили, что готовы вернуть 5 украинских детей и готовят список российских детей к следующему раунду переговоров

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что пять детей из списка, переданного Украиной в Стамбуле, уже "были в работе", и до конца июня они вернутся в семьи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Львова-Белова заявила в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", - отметила она.

По ее словам, дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.

Кроме того, она сообщила, что Россия тоже готовит свой список российских детей, находящихся в Украине.

Читайте: Украина передала РФ список с почти 400 похищенными детьми, - Зеленский

Российский омбудсмен отметила, что передать список планируют "на следующем раунде переговоров".

"У нас также есть дети в Украине, которые нуждаются в воссоединении с российскими семьями. Сейчас у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И из Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры о возвращении", - рассказала она.

Читайте: РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военных, - Зеленский