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Новости Похищение детей Россией
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Украина передала РФ список из почти 400 похищенных детей, - Зеленский

Зеленский о похищении Россией детей

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала российской стороне список с почти 400 похищенными детьми.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Далее, что касается детей, мы передали список с почти 400 детьми. Они нам предложили что-то в этом направлении, наработать до 10 детей. Вот это их видение такое по гуманитарным вопросам", - сказал глава государства.

Также Зеленский сказал, что Россия фактически признала, что похитила украинских детей.

"Мы им сказали, что вы украли 20 тысяч, а они сказали, что мы не украли 20 тысяч, максимум вопрос о сотне. Обиделась ли наша команда на это? А я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей", - рассказал глава государства.

Ранее сообщалось, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский резко отреагировал на предложение Украины вернуть похищенных детей.

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02.06.2025 20:53 Ответить
 
 