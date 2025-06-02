УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12092 відвідувача онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
186 1

Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми, - Зеленський

Зеленський про викрадення росією дітей

Українська делегація під час перемовин Стамбулі 2 червня передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку, напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань", - сказав глава держави.

Також Зеленський сказав, що Росія фактично визнала, що викрала українських дітей.

"Ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч, а вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотню. Чи наша команда образилася на це? А я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей", - розповів очільник держави.

Раніше повідомлялося, що глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.

Читайте також: Росіяни планують вивезти 1000 українських дітей з окупованої Луганщини на "відпочинок" у РФ, - ЦНС

Автор: 

діти (5135) Зеленський Володимир (24275) росія (65949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":

показати весь коментар
02.06.2025 20:53 Відповісти
 
 