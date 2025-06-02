Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми, - Зеленський

Українська делегація під час перемовин Стамбулі 2 червня передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку, напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань", - сказав глава держави.

Також Зеленський сказав, що Росія фактично визнала, що викрала українських дітей.

"Ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч, а вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотню. Чи наша команда образилася на це? А я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей", - розповів очільник держави.

Раніше повідомлялося, що глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.

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