Росіяни планують вивезти 1000 українських дітей з окупованої Луганщини на "відпочинок" у РФ, - ЦНС
Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території Росії.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Дітей відправлять до ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо приналежності їхньої рідної землі до Росії, а також насичувати дітей антизахідною риторикою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.
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Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар26.05.2025 17:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ігор Данилко
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belge
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Александр Иванов #442761
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