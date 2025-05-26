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Новини Викрадення дітей Росією
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Росіяни планують вивезти 1000 українських дітей з окупованої Луганщини на "відпочинок" у РФ, - ЦНС

росіяни вивезуть до РФ 1000 дітей з Луганщини

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Дітей відправлять до ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо приналежності їхньої рідної землі до Росії, а також насичувати дітей антизахідною риторикою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.

Також читайте: Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до таборів у РФ для "перевиховання", - ЦНС

Автор: 

діти (5123) окупація (6733) Центр національного спротиву (823) Луганська область (4888)


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А пам'ятаєте як все невинно починалося?
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26.05.2025 17:58 Відповісти
ось так хохли, москолота буде виховуватии нашу молодь, Ірина Фаріон все життя кричала про відсутність національно патріотичного виховання поки її не зацькували і не вбили, а тепер наша молодь отримає майстер клас русскага міра в турбо режимі, також москолоті не треба особливо напружуватись бо русскій язик у них вже є, голова заповнена московською попсою, серіалами і кантактамі з однокласнікамі.
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26.05.2025 18:07 Відповісти
А шо это за дети? А родители?
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26.05.2025 18:14 Відповісти
Правильно.А що чекати перед великим наступом зеленського щодо звільнення Луганщини?
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26.05.2025 18:21 Відповісти
Луганщина 11 років під окупацією, що це за новина? А з 2014 року нікого не вивозили в кідарстан?
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26.05.2025 18:21 Відповісти
 
 