Росіяни планують вивезти 1000 українських дітей з окупованої Луганщини на "відпочинок" у РФ, - ЦНС

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Дітей відправлять до ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо приналежності їхньої рідної землі до Росії, а також насичувати дітей антизахідною риторикою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.

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