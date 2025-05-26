Россияне планируют вывезти 1000 украинских детей из оккупированной Луганщины на "отдых" в РФ, - ЦНС
Оккупационная администрация на временно захваченных регионах Луганской области получила план по отправке 1000 украинских детей в лагеря на территории России.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Детей отправят в ростовскую область на "отдых", во время которого им будут читать лекции о принадлежности их родной земли к России, а также насыщать детей антизападной риторикой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас оккупационные администрации формируют списки детей. Преимущество это дети из прокремлевских молодежных движений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий26.05.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ігор Данилко
показать весь комментарий26.05.2025 18:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
belge
показать весь комментарий26.05.2025 18:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий26.05.2025 18:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий26.05.2025 18:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Джон Голт #589918
показать весь комментарий26.05.2025 18:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль