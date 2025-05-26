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Новости Похищение детей Россией
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Россияне планируют вывезти 1000 украинских детей из оккупированной Луганщины на "отдых" в РФ, - ЦНС

Россияне вывезут в РФ 1000 детей из Луганской области

Оккупационная администрация на временно захваченных регионах Луганской области получила план по отправке 1000 украинских детей в лагеря на территории России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Детей отправят в ростовскую область на "отдых", во время которого им будут читать лекции о принадлежности их родной земли к России, а также насыщать детей антизападной риторикой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас оккупационные администрации формируют списки детей. Преимущество это дети из прокремлевских молодежных движений.

Также читайте: Оккупанты вывозят детей с Херсонщины в лагеря в РФ для "перевоспитания", - ЦНС

Автор: 

дети (6549) оккупация (10181) Центр национального сопротивления (573) Луганская область (6506)


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А пам'ятаєте як все невинно починалося?
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26.05.2025 17:58 Ответить
ось так хохли, москолота буде виховуватии нашу молодь, Ірина Фаріон все життя кричала про відсутність національно патріотичного виховання поки її не зацькували і не вбили, а тепер наша молодь отримає майстер клас русскага міра в турбо режимі, також москолоті не треба особливо напружуватись бо русскій язик у них вже є, голова заповнена московською попсою, серіалами і кантактамі з однокласнікамі.
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26.05.2025 18:07 Ответить
А шо это за дети? А родители?
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26.05.2025 18:14 Ответить
Правильно.А що чекати перед великим наступом зеленського щодо звільнення Луганщини?
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26.05.2025 18:21 Ответить
Луганщина 11 років під окупацією, що це за новина? А з 2014 року нікого не вивозили в кідарстан?
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26.05.2025 18:21 Ответить
Мальчики в трусиках хотят на отдых поскорее
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26.05.2025 18:59 Ответить
 
 