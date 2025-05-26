Россияне планируют вывезти 1000 украинских детей из оккупированной Луганщины на "отдых" в РФ, - ЦНС

Оккупационная администрация на временно захваченных регионах Луганской области получила план по отправке 1000 украинских детей в лагеря на территории России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Детей отправят в ростовскую область на "отдых", во время которого им будут читать лекции о принадлежности их родной земли к России, а также насыщать детей антизападной риторикой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас оккупационные администрации формируют списки детей. Преимущество это дети из прокремлевских молодежных движений.

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