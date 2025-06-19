У РФ заявили, що готові повернути 5 українських дітей і готують список російських дітей до наступного раунду переговорів

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що п'ять дітей зі списку, переданого Україною у Стамбулі, вже "були в роботі", і до кінця червня вони повернуться до родин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Львова-Бєлова заявила в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", - зазначила вона.

За її словами, діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

Крім того, вона повідомила, що Росія теж готує свій список російських дітей, які перебувають в Україні.

Читайте: Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми, - Зеленський

Російська омбудсманка зазначила, що передати список планують "на наступному раунді переговорів".

"У нас також є діти в Україні, які потребують возз'єднання з російськими сім'ями. Зараз у нас вісім дітей у списку, які перебувають у країнах ЄС, вони були евакуйовані туди з України, а їхні батьки перебувають у Росії. І з України в нас поки що близько 10 осіб, з ким теж ми зараз ведемо переговори щодо повернення", - розповіла вона.

Читайте: РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військових, - Зеленський