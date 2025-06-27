Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, - The Guardian

Близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими, можуть утримувати в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на дані дослідників Єльського університету (США), повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року російські військові масово вивозили українських дітей. Йдеться як про вихованців інтернатів, так і про дітей, які втратили батьків або яких насильно відібрали в родин. Частину дітей могли незаконно всиновити російські родини, перевести до військових таборів або розмістити в інтернатах.

За даними ініціативи Bring Kids Back, наразі вдалося повернути 1366 дітей. Водночас, за даними дослідників Єльського університету, Росія може незаконно утримувати близько 35 тисяч українських дітей.

Завдяки вивченню баз даних, сімейних зв’язків, офіційних документів та супутникових знімків команда Єльського університету встановлює імена викрадених Росією дітей.

За словами директора Лабораторії гуманітарних досліджень Єлю Натаніеля Реймонда, такі дії Росії можуть кваліфікуватися як один із найбільших злочинів проти дітей від часів Другої світової війни.

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"Забрати дитину з однієї етнічної чи національної групи та зробити її частиною іншої етнічної чи національної групи – це воєнний злочин", - наголосив він.

Також Реймонд додав, що Росія використовує викрадених дітей як "розмінну монету" у переговорах, намагаючись таким чином впливати на позицію України.

Раніше повідомлялося, що The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала російські воєнні злочини, зокрема, викрадення Росією українських дітей готується до закриття через скорочення фінансування з боку США.

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