Група, яка відстежує викрадення Росією українських дітей, закривається через скорочення фінансування адміністрацією Трампа, - CNN
The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала російські воєнні злочини, зокрема, викрадення Росією українських дітей готується до закриття. Причина - скорочення фінансування адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету фінансувалась Державним департаментом США. Цю ініціативу було розпочато у травні 2022 року з метою "зібрати, проаналізувати та зробити широкодоступними докази воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні".
Зазначається, що наразі база даних містить інформацію та особисті дані понад 30 тисяч українських дітей, яких викрала Росія у 100 місцях на тимчасово окупованих територіях України.
Як розповів Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень, робота групи підтримала 6 обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Росії, включаючи 2, пов'язані з викраденням дітей.
CNN нагадує, що Держдепартамент США припинив фінансування Лабораторії Єльського університету, включаючи ініціативу, яка досліджувала російські воєнні злочини в Україні, через роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска.
Проте фінансування було ненадовго відновлене держсекретарем Марко Рубіо, щоб забезпечити передачу даних правоохоронному агентству Європейського Союзу - Європолу, з метою використання їх як доказів у майбутніх справах про воєнні злочини.
Зазначається, що деякі конгресмени США захищали роботу обсерваторії та її необхідність на початку цього року, і вони планують закликати адміністрацію Трампа не скорочувати фінансування.
"Ці дані є абсолютно необхідними для зусиль України щодо повернення їхніх дітей додому", - написали члени Конгресу США у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента у березні.
"З 1 липня ми звільняємо весь наш персонал по всій Україні та інші команди, і наша робота відстеження за дітьми офіційно завершується", - каже Натаніель Реймонд.
Попри це у лабораторії сподіваються знайти приватне фінансування для ініціативи дослідження російських воєнних злочинів в Україні.
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у них свої діти у нас свої, то кому як не нам про своїх дбати? Забугорних дядьок на всіх не вистачає, попит перевищує пропозицію