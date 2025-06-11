Група, яка відстежує викрадення Росією українських дітей, закривається через скорочення фінансування адміністрацією Трампа, - CNN

The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала російські воєнні злочини, зокрема, викрадення Росією українських дітей готується до закриття. Причина - скорочення фінансування адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету фінансувалась Державним департаментом США. Цю ініціативу було розпочато у травні 2022 року з метою "зібрати, проаналізувати та зробити широкодоступними докази воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні".

Зазначається, що наразі база даних містить інформацію та особисті дані понад 30 тисяч українських дітей, яких викрала Росія у 100 місцях на тимчасово окупованих територіях України.

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Як розповів Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень, робота групи підтримала 6 обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Росії, включаючи 2, пов'язані з викраденням дітей.

CNN нагадує, що Держдепартамент США припинив фінансування Лабораторії Єльського університету, включаючи ініціативу, яка досліджувала російські воєнні злочини в Україні, через роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска.

Проте фінансування було ненадовго відновлене держсекретарем Марко Рубіо, щоб забезпечити передачу даних правоохоронному агентству Європейського Союзу - Європолу, з метою використання їх як доказів у майбутніх справах про воєнні злочини.

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Зазначається, що деякі конгресмени США захищали роботу обсерваторії та її необхідність на початку цього року, і вони планують закликати адміністрацію Трампа не скорочувати фінансування.

"Ці дані є абсолютно необхідними для зусиль України щодо повернення їхніх дітей додому", - написали члени Конгресу США у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента у березні.

"З 1 липня ми звільняємо весь наш персонал по всій Україні та інші команди, і наша робота відстеження за дітьми офіційно завершується", - каже Натаніель Реймонд.

Попри це у лабораторії сподіваються знайти приватне фінансування для ініціативи дослідження російських воєнних злочинів в Україні.

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