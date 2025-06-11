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Новини Викрадення дітей Росією Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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Група, яка відстежує викрадення Росією українських дітей, закривається через скорочення фінансування адміністрацією Трампа, - CNN

Закривається група

The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала російські воєнні злочини, зокрема, викрадення Росією українських дітей готується до закриття. Причина - скорочення фінансування адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

The Ukraine Conflict Observatory Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету фінансувалась Державним департаментом США. Цю ініціативу було розпочато у травні 2022 року з метою "зібрати, проаналізувати та зробити широкодоступними докази воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні".

Зазначається, що наразі база даних містить інформацію та особисті дані понад 30 тисяч українських дітей, яких викрала Росія у 100 місцях на тимчасово окупованих територіях України.

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Як розповів Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень, робота групи підтримала 6 обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Росії, включаючи 2, пов'язані з викраденням дітей.

CNN нагадує, що Держдепартамент США припинив фінансування Лабораторії Єльського університету, включаючи ініціативу, яка досліджувала російські воєнні злочини в Україні, через роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска.

Проте фінансування було ненадовго відновлене держсекретарем Марко Рубіо, щоб забезпечити передачу даних правоохоронному агентству Європейського Союзу - Європолу, з метою використання їх як доказів у майбутніх справах про воєнні злочини.

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Зазначається, що деякі конгресмени США захищали роботу обсерваторії та її необхідність на початку цього року, і вони планують закликати адміністрацію Трампа не скорочувати фінансування.

"Ці дані є абсолютно необхідними для зусиль України щодо повернення їхніх дітей додому", - написали члени Конгресу США у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента у березні.

"З 1 липня ми звільняємо весь наш персонал по всій Україні та інші команди, і наша робота відстеження за дітьми офіційно завершується", - каже Натаніель Реймонд.

Попри це у лабораторії сподіваються знайти приватне фінансування для ініціативи дослідження російських воєнних злочинів в Україні.

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Автор: 

діти (5157) викрадення (822) скорочення (216) США (23449) фінансування (3153)


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Топ коментарі
+5
Трамп Конченный ******* !!!!
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11.06.2025 23:51 Відповісти
+4
Ну так может это должна финансировать Украина, а не США? Вместо закупки "щитов", "брусчатки" и пенсий для "прокуроров-инвалидов"... Хотя, у "лидера современности" другие приоритеты.
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12.06.2025 00:00 Відповісти
+3
Жах!!! Господи, невже не можна трусонути якихось мільярдерів, щоб профінансували проект?
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11.06.2025 23:58 Відповісти
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Трамп Конченный ******* !!!!
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11.06.2025 23:51 Відповісти
курва !
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12.06.2025 00:06 Відповісти
Забудьте вы про США. Это пройденный этап!
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12.06.2025 00:33 Відповісти
Жах!!! Господи, невже не можна трусонути якихось мільярдерів, щоб профінансували проект?
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11.06.2025 23:58 Відповісти
Ну так может это должна финансировать Украина, а не США? Вместо закупки "щитов", "брусчатки" и пенсий для "прокуроров-инвалидов"... Хотя, у "лидера современности" другие приоритеты.
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12.06.2025 00:00 Відповісти
в цьому є частка правди,але економити на дітях державою яка піариться ввисоким рівнем прав,свобід,демократії,яка так печеться за людяність реально є мерзотним потворним виродком цивілізації
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12.06.2025 00:04 Відповісти
"я вам нічєго нє должен" (с)
у них свої діти у нас свої, то кому як не нам про своїх дбати? Забугорних дядьок на всіх не вистачає, попит перевищує пропозицію
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12.06.2025 00:20 Відповісти
викрадення дітей- один із найтяжчих злочинів; не можна втрачати спеціалістів з досвідом
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12.06.2025 00:18 Відповісти
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12.06.2025 00:18 Відповісти
Может янелох профинансирует ?Без паники.
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12.06.2025 00:21 Відповісти
 
 