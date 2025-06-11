Группа, отслеживающая похищения Россией украинских детей, закрывается из-за сокращения финансирования администрацией Трампа, - CNN
The Ukraine Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, отслеживающая российские военные преступления, в частности, похищение Россией украинских детей, готовится к закрытию. Причина - сокращение финансирования администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
The Ukraine Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета финансировалась Государственным департаментом США. Эта инициатива была начата в мае 2022 года с целью "собрать, проанализировать и сделать широкодоступными доказательства военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине".
Отмечается, что сейчас база данных содержит информацию и личные данные более 30 тысяч украинских детей, которых похитила Россия в 100 местах на временно оккупированных территориях Украины.
Как рассказал Натаниэль Реймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований, работа группы поддержала 6 обвинительных актов Международного уголовного суда против России, включая 2, связанные с похищением детей.
CNN напоминает, что Госдепартамент США прекратил финансирование Лаборатории Йельского университета, включая инициативу, которая исследовала российские военные преступления в Украине, из-за работы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.
Однако финансирование было ненадолго восстановлено госсекретарем Марко Рубио, чтобы обеспечить передачу данных правоохранительному агентству Европейского Союза - Европолу, с целью использования их в качестве доказательств в будущих делах о военных преступлениях.
Отмечается, что некоторые конгрессмены США защищали работу обсерватории и ее необходимость в начале этого года, и они планируют призвать администрацию Трампа не сокращать финансирование.
"Эти данные являются абсолютно необходимыми для усилий Украины по возвращению их детей домой", - написали члены Конгресса США в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту в марте.
"С 1 июля мы увольняем весь наш персонал по всей Украине и другие команды, и наша работа отслеживания за детьми официально завершается", - говорит Натаниэль Реймонд.
Несмотря на это в лаборатории надеются найти частное финансирование для инициативы исследования российских военных преступлений в Украине.
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у них свої діти у нас свої, то кому як не нам про своїх дбати? Забугорних дядьок на всіх не вистачає, попит перевищує пропозицію