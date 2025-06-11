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Новости Похищение детей Россией Сокращение бюджета Госдепа и USAID
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Группа, отслеживающая похищения Россией украинских детей, закрывается из-за сокращения финансирования администрацией Трампа, - CNN

Закрывается группа

The Ukraine Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, отслеживающая российские военные преступления, в частности, похищение Россией украинских детей, готовится к закрытию. Причина - сокращение финансирования администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

The Ukraine Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета финансировалась Государственным департаментом США. Эта инициатива была начата в мае 2022 года с целью "собрать, проанализировать и сделать широкодоступными доказательства военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине".

Отмечается, что сейчас база данных содержит информацию и личные данные более 30 тысяч украинских детей, которых похитила Россия в 100 местах на временно оккупированных территориях Украины.

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Как рассказал Натаниэль Реймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований, работа группы поддержала 6 обвинительных актов Международного уголовного суда против России, включая 2, связанные с похищением детей.

CNN напоминает, что Госдепартамент США прекратил финансирование Лаборатории Йельского университета, включая инициативу, которая исследовала российские военные преступления в Украине, из-за работы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.

Однако финансирование было ненадолго восстановлено госсекретарем Марко Рубио, чтобы обеспечить передачу данных правоохранительному агентству Европейского Союза - Европолу, с целью использования их в качестве доказательств в будущих делах о военных преступлениях.

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Отмечается, что некоторые конгрессмены США защищали работу обсерватории и ее необходимость в начале этого года, и они планируют призвать администрацию Трампа не сокращать финансирование.

"Эти данные являются абсолютно необходимыми для усилий Украины по возвращению их детей домой", - написали члены Конгресса США в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту в марте.

"С 1 июля мы увольняем весь наш персонал по всей Украине и другие команды, и наша работа отслеживания за детьми официально завершается", - говорит Натаниэль Реймонд.

Несмотря на это в лаборатории надеются найти частное финансирование для инициативы исследования российских военных преступлений в Украине.

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Автор: 

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Трамп Конченный ******* !!!!
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11.06.2025 23:51 Ответить
курва !
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12.06.2025 00:06 Ответить
Жах!!! Господи, невже не можна трусонути якихось мільярдерів, щоб профінансували проект?
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11.06.2025 23:58 Ответить
Ну так может это должна финансировать Украина, а не США? Вместо закупки "щитов", "брусчатки" и пенсий для "прокуроров-инвалидов"... Хотя, у "лидера современности" другие приоритеты.
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12.06.2025 00:00 Ответить
в цьому є частка правди,але економити на дітях державою яка піариться ввисоким рівнем прав,свобід,демократії,яка так печеться за людяність реально є мерзотним потворним виродком цивілізації
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12.06.2025 00:04 Ответить
"я вам нічєго нє должен" (с)
у них свої діти у нас свої, то кому як не нам про своїх дбати? Забугорних дядьок на всіх не вистачає, попит перевищує пропозицію
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12.06.2025 00:20 Ответить
викрадення дітей- один із найтяжчих злочинів; не можна втрачати спеціалістів з досвідом
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12.06.2025 00:18 Ответить
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12.06.2025 00:18 Ответить
Может янелох профинансирует ?Без паники.
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12.06.2025 00:21 Ответить
 
 