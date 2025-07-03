Викрадення українських дітей Росією може бути геноцидом, - ОБСЄ

Викрадення росіянами українських дітей може прирівнюватися до злочину геноциду.

Про це заявила спеціальна доповідачка Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутатка Риксдагу (парламенту Швеції) Каріна Одебрінк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я вважаю, що ми можемо говорити про геноцид. І ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підтверджують серйозність цих дій", - сказала Одебрінк.

Також вона висловила переконання, що Путін зрештою сидітиме на лаві підсудних в Гаазі.

"Так, я твердо вірю, що це можливо, і я мушу в це вірити, бо втрата надії була б руйнівною. Сьогодні є надто багато причин для занепокоєння: агресивна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході, реальна загроза міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тож ми маємо зберігати віру в наші міжнародні інституції. Той факт, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і уповноваженої з прав дитини, має величезне значення, і ми повинні підтримувати це рішення", - підкреслила спецдоповідачка.

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Вона вказала на те, що з кожним днем депортовані з України діти – "яким могли дати нові імена, нову ідентичність, яким забороняють говорити українською" – втрачають частину себе.

"Один рік у житті дитини – це дуже довго. І, думаю, Путін це розуміє. Чим довше вони залишаються там, тим більше забувають, звідки походять. І це жахає", - додала спецдоповідачка ПА ОБСЄ.

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