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Новини Викрадення дітей Росією
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У Конгресі США вимагають повернути депортованих Росією українських дітей

У Конгресі США засудили викрадення дітей

Конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол представили у Конгресі США резолюцію, яка засуджує викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку РФ і закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному повідомленні Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

"Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв’язав за власним вибором", - зазначив конгресмен Мікс.

Він закликав Сполучені Штати засудити ці дії Росії та вимагати негайного повернення кожної викраденої дитини.

Конгресмен Маккол, своєю чергою, зазначив, що з початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними Росія примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей. За деякими іншими оцінками вказують на 200 тисяч викрадених дітей.

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських родин, вони піддаються ідеологічному впливу Кремля. Масове викрадення дітей Росією - це відвертий злочин. США повинні проявити моральне лідерство та вимагати повернення кожної дитини до її родини в Україні до досягнення миру", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили, що готові повернути 5 українських дітей і готують список російських дітей до наступного раунду переговорів

Аналогічну резолюцію в Сенаті внесли сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенатор-демократ Емі Клобучар.

Нагадаємо, дослідники Єльського університету (США) заявляють, що близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими, можуть утримувати в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

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діти (5185) Конгрес США (1243) викрадення (824)


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Це аж двоє. Круто, як для ніби демократичної країни. А для решти ***** *хороший парєнь*.
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01.07.2025 06:58 Відповісти
Це банальний початок двохпартійного законопроекту - один спонсор від демократів (Meeks,) другий від республіканців McCaul. Потім до них доєднаються з обох партій ще люди, і якщо буде достатньо (а буде достатньо) то далі вже торги з Трампом. А от чи втовкмачили йому вже що бити ***** це весело, безпечно, ще й рейтинг піднімає - оце головне питання. Сподіваюсь, що побиття Ірану сцяними ганчірками йому сподобалося, і Трамп схоче повторити.
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01.07.2025 07:10 Відповісти
Типо, нужно заглянуть пыне в глаза и отдать все серые зоны с Херсоном и Мариком.
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01.07.2025 07:30 Відповісти
То нехай ще в спортлото напишуть, грізні вимагачі. До Всесвітної ліги сексуальних реформ, може їм там допоможуть. Якійсь цирк на дроті, щохвилини хтось вимагає, пропонує та розглядає.
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01.07.2025 07:09 Відповісти
Згоден, на 90% закінчиться розмовами. Але ідея непогана - поки дітей нема то й угоди нема, а раз угоди нема то й санкції на місці і знімати їх характеристики. А де ті діти, хто вони, скільки - можна мусолити довше ніж порядок виконання пунктів Мінський домовленостей.
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01.07.2025 07:14 Відповісти
Якщо Амеріка щось вимагає, отже вона здатна забезпечити виконання своїх вимог у силовий спосіб, якщо не виконають добровільно. Але ніт: вони лише просять, орчатина їх посилає, і на тому фсьо.
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01.07.2025 07:20 Відповісти
Пропоную худчiй вiдвезти до Гааги хутiн пуя, до укладення будь-якого миру i те пусте, що на шляху до Гааги, пиню може шляк трафити.
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01.07.2025 07:38 Відповісти
 
 