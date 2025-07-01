У Конгресі США вимагають повернути депортованих Росією українських дітей

Конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол представили у Конгресі США резолюцію, яка засуджує викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку РФ і закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному повідомленні Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

"Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв’язав за власним вибором", - зазначив конгресмен Мікс.

Він закликав Сполучені Штати засудити ці дії Росії та вимагати негайного повернення кожної викраденої дитини.

Конгресмен Маккол, своєю чергою, зазначив, що з початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними Росія примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей. За деякими іншими оцінками вказують на 200 тисяч викрадених дітей.

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських родин, вони піддаються ідеологічному впливу Кремля. Масове викрадення дітей Росією - це відвертий злочин. США повинні проявити моральне лідерство та вимагати повернення кожної дитини до її родини в Україні до досягнення миру", - наголосив він.

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Аналогічну резолюцію в Сенаті внесли сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенатор-демократ Емі Клобучар.

Нагадаємо, дослідники Єльського університету (США) заявляють, що близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими, можуть утримувати в Росії або на тимчасово окупованих територіях.