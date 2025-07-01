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Новости Похищение детей Россией
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В Конгрессе США требуют вернуть депортированных Россией украинских детей

В Конгрессе США осудили похищение детей

Конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол представили в Конгрессе США резолюцию, которая осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их до момента заключения какого-либо мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.

"Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору", - отметил конгрессмен Микс.

Он призвал Соединенные Штаты осудить эти действия России и требовать немедленного возвращения каждого похищенного ребенка.

Конгрессмен Маккол, в свою очередь, отметил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей. По некоторым другим оценкам указывают на 200 тысяч похищенных детей.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля. Массовое похищение детей Россией - это откровенное преступление. США должны проявить моральное лидерство и требовать возвращения каждого ребенка в его семью в Украине до достижения мира", - подчеркнул он.

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Аналогичную резолюцию в Сенате внесли сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.

Напомним, исследователи Йельского университета (США) заявляют, что около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими, могут удерживать в России или на временно оккупированных территориях.

Автор: 

дети (6609) Конгресс США (1249) похищение (1691)


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Топ комментарии
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Це аж двоє. Круто, як для ніби демократичної країни. А для решти ***** *хороший парєнь*.
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01.07.2025 06:58 Ответить
+5
Згоден, на 90% закінчиться розмовами. Але ідея непогана - поки дітей нема то й угоди нема, а раз угоди нема то й санкції на місці і знімати їх характеристики. А де ті діти, хто вони, скільки - можна мусолити довше ніж порядок виконання пунктів Мінський домовленостей.
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01.07.2025 07:14 Ответить
+5
Якщо Амеріка щось вимагає, отже вона здатна забезпечити виконання своїх вимог у силовий спосіб, якщо не виконають добровільно. Але ніт: вони лише просять, орчатина їх посилає, і на тому фсьо.
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01.07.2025 07:20 Ответить
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Це аж двоє. Круто, як для ніби демократичної країни. А для решти ***** *хороший парєнь*.
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01.07.2025 06:58 Ответить
Це банальний початок двохпартійного законопроекту - один спонсор від демократів (Meeks,) другий від республіканців McCaul. Потім до них доєднаються з обох партій ще люди, і якщо буде достатньо (а буде достатньо) то далі вже торги з Трампом. А от чи втовкмачили йому вже що бити ***** це весело, безпечно, ще й рейтинг піднімає - оце головне питання. Сподіваюсь, що побиття Ірану сцяними ганчірками йому сподобалося, і Трамп схоче повторити.
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01.07.2025 07:10 Ответить
Типо, нужно заглянуть пыне в глаза и отдать все серые зоны с Херсоном и Мариком.
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01.07.2025 07:30 Ответить
То нехай ще в спортлото напишуть, грізні вимагачі. До Всесвітної ліги сексуальних реформ, може їм там допоможуть. Якійсь цирк на дроті, щохвилини хтось вимагає, пропонує та розглядає.
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01.07.2025 07:09 Ответить
Згоден, на 90% закінчиться розмовами. Але ідея непогана - поки дітей нема то й угоди нема, а раз угоди нема то й санкції на місці і знімати їх характеристики. А де ті діти, хто вони, скільки - можна мусолити довше ніж порядок виконання пунктів Мінський домовленостей.
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01.07.2025 07:14 Ответить
Якщо Амеріка щось вимагає, отже вона здатна забезпечити виконання своїх вимог у силовий спосіб, якщо не виконають добровільно. Але ніт: вони лише просять, орчатина їх посилає, і на тому фсьо.
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01.07.2025 07:20 Ответить
Пропоную худчiй вiдвезти до Гааги хутiн пуя, до укладення будь-якого миру i те пусте, що на шляху до Гааги, пиню може шляк трафити.
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01.07.2025 07:38 Ответить
Добрим словом і пістолетом можно більшого досягти ніж просто добрим словом.
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01.07.2025 08:35 Ответить
Потужно!! Може ще Макдональдс закрити?? Або в расєю джинси не надсилати з чипами???
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01.07.2025 08:48 Ответить
 
 