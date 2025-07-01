В Конгрессе США требуют вернуть депортированных Россией украинских детей

Конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол представили в Конгрессе США резолюцию, которая осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их до момента заключения какого-либо мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.

"Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору", - отметил конгрессмен Микс.

Он призвал Соединенные Штаты осудить эти действия России и требовать немедленного возвращения каждого похищенного ребенка.

Конгрессмен Маккол, в свою очередь, отметил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей. По некоторым другим оценкам указывают на 200 тысяч похищенных детей.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля. Массовое похищение детей Россией - это откровенное преступление. США должны проявить моральное лидерство и требовать возвращения каждого ребенка в его семью в Украине до достижения мира", - подчеркнул он.

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Аналогичную резолюцию в Сенате внесли сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.

Напомним, исследователи Йельского университета (США) заявляют, что около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими, могут удерживать в России или на временно оккупированных территориях.