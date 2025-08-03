ГУР получило исчерпывающие секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

Специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, в распоряжении военной разведки Украины оказались:

- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

- боевые инструкции для экипажа;

- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

- предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.





















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"Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского". Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Подводные лодки проекта 955А "Борей-А" - один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков", - отмечают в ГУР.

Подводная лодка стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ РФ только 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования - Гаджиево, Мурманская область.

ГУР напоминает, что принимал "Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.

"Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России", - добавили в ГУР.