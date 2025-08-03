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Новости Фото Ядерное оружие
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ГУР получило исчерпывающие секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

Специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, в распоряжении военной разведки Украины оказались:
- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
- боевые инструкции для экипажа;
- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
- предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский
документы по подводной лодке Князь Пожарский

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"Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского". Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Подводные лодки проекта 955А "Борей-А" - один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков", - отмечают в ГУР.

Подводная лодка стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ РФ только 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования - Гаджиево, Мурманская область.

ГУР напоминает, что принимал "Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.

"Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России", - добавили в ГУР.

Автор: 

армия РФ (20196) подводная лодка (200) ядерное оружие (1384) ГУР (537)


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Топ комментарии
+10
Цікаво що це нам дає?Накуй нам ці данні зараз?Або інфу випадково отримали або гур тупо палить час і ресурси
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03.08.2025 10:30 Ответить
+5
Ну і як ми використаємо ці секретні дані? Підпливемо на новітньому дроні під виглядом прапорщика Шматко з горілкою та пролізимо в пошкоджений радіофуй, і будем всех бамбіть?
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03.08.2025 10:37 Ответить
+5
Тільки хотів написати. Яка Украіні з цього буде користь?
Піаряться, видимість офігітєльноі праці.
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03.08.2025 10:39 Ответить
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Ну якщо "Пажарскій" то точно згорить. Вміють же лишнєхромосомні називати свої "жилізякі".
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03.08.2025 10:27 Ответить
Ні, кончить як те бидло, на честь якого оте корито назвали.
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03.08.2025 11:04 Ответить
Шапіто...
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03.08.2025 10:30 Ответить
Цікаво що це нам дає?Накуй нам ці данні зараз?Або інфу випадково отримали або гур тупо палить час і ресурси
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03.08.2025 10:30 Ответить
рівним рахунком від слова "нікуя"
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03.08.2025 10:38 Ответить
Тільки хотів написати. Яка Украіні з цього буде користь?
Піаряться, видимість офігітєльноі праці.
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03.08.2025 10:39 Ответить
Як це накуй??? зеленський тут же збере ставку і віддасть наказ негайно цього (пожарського) потопити. А оборонпрому - тут же розпочати будівництво такого же (лише українського...) і з урахуванням конструктивних недоліків кацапського...). А ще - наклепати мільйон (ні! - два мільйони!) дронів і ракет щоб боротися (і побороти!) російські ракетоносці.
А, насправді буде як завжди: спочатку- нескінченні відосіки монологи, марафонний ******* і "сводкі" про переможні "успіхи" нашого ГУР - а. Перед виборами.
А далі - спростування десь із-за кордону, що це все (як і все у нас) чергова брехня.
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03.08.2025 10:52 Ответить
Премії собі виписують..і не тільки ГУР
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03.08.2025 11:05 Ответить
Ну і як ми використаємо ці секретні дані? Підпливемо на новітньому дроні під виглядом прапорщика Шматко з горілкою та пролізимо в пошкоджений радіофуй, і будем всех бамбіть?
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03.08.2025 10:37 Ответить
За виток такої стратегічної інформації дуже сильно підгорить у раши...можливо когось звільнять (раніше б - розстріляли беззаперечно) Молодці розвідники. Працюйте з списками особового складу.........
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03.08.2025 10:39 Ответить
Вони б хоч зі своїми списками зрадників в сбу, мвс почали працювати.
На окупованих територіях сальдо пушилін спокійно собі ходять дулі крутять.
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03.08.2025 10:44 Ответить
Правильно. Хай русня замість раздовбаїв посадить справжніх профі. Зробить орг. висновки. Якщо є наш агент, хай його схоплять. Нам же це треба?
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03.08.2025 10:46 Ответить
Ти такий наївний...мало того що нікого не звільнять з посади в навіть і підвищать...рука руку миє.
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03.08.2025 11:08 Ответить
Клоун на посади підбирає таких же клоунів. Виходить бл. цирк, коли всякі Буданови и та Малюки потужним балабольством свою же працю перетворюють на зелене шапіто. До чого нам ці знання? Мовчки потопіть його та засекретьте данні до 2200 року. Розвідник - це не стендапер, ну йолкі-палкі. Ти более ви зовсім не смішні.
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03.08.2025 10:43 Ответить
одразу кацапів смердячих налетіло як мух на гімно...
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03.08.2025 11:01 Ответить
А там на фото іржаве - це так має бути ?
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03.08.2025 11:07 Ответить
 
 