Пятеро "кадыровцев" и вражеский комплекс РЭБ уничтожены в Мелитополе, - ГУР. ВИДЕО
Проведена очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления. Сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, в результате детонации все пятеро пассажиров ликвидированы.
Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
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Їх будуть шпилити лише дикі свині у пеклі.
Відступники навіть від віри прадідів.
Я просто буду радіти бачачи сльозливі відоси від покупців, і не маючих громадянства України, квартирок в Маріку після його звільнення.