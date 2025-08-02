Пятеро "кадыровцев" и вражеский комплекс РЭБ уничтожены в Мелитополе, - ГУР. ВИДЕО

Проведена очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления. Сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в результате детонации все пятеро пассажиров ликвидированы.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

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