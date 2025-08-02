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Пятеро "кадыровцев" и вражеский комплекс РЭБ уничтожены в Мелитополе, - ГУР. ВИДЕО

Проведена очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления. Сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в результате детонации все пятеро пассажиров ликвидированы.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

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Мелитополь (617) Запорожская область (3368) ГУР (536) Мелитопольский район (10)


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Пусть с кадыровскими дегенератами теперь Аллах разбирается.... но девственниц им точно не видать, самих джины будут шпилить...
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02.08.2025 15:03 Ответить
такими навіть демони погребують.
Їх будуть шпилити лише дикі свині у пеклі.
Відступники навіть від віри прадідів.
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02.08.2025 15:20 Ответить
вогняне руно з кадир овців нічо так смотріца )
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02.08.2025 15:13 Ответить
Навіть там, у самому пеклі окупації, є корегувальники.
Я просто буду радіти бачачи сльозливі відоси від покупців, і не маючих громадянства України, квартирок в Маріку після його звільнення.
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02.08.2025 15:18 Ответить
Уже кирдирівці, хороші кирдирівці.
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02.08.2025 15:20 Ответить
І до хрюкающих гурій у клуні небесній відлітілиїх дущі.
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02.08.2025 16:53 Ответить
 
 