П’ятьох "кадирівців" та ворожий комплекс РЕБ знищено у Мелітополі, - ГУР. ВIДЕО
Проведено чергову успішну операцію ГУР МО України та руху опору. Сьогодні, 2 серпня, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів ліквідовані.
Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їх будуть шпилити лише дикі свині у пеклі.
Відступники навіть від віри прадідів.
Я просто буду радіти бачачи сльозливі відоси від покупців, і не маючих громадянства України, квартирок в Маріку після його звільнення.