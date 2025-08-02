П’ятьох "кадирівців" та ворожий комплекс РЕБ знищено у Мелітополі, - ГУР. ВIДЕО

Проведено чергову успішну операцію ГУР МО України та руху опору. Сьогодні, 2 серпня, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів ліквідовані.

Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

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