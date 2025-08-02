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П’ятьох "кадирівців" та ворожий комплекс РЕБ знищено у Мелітополі, - ГУР. ВIДЕО

Проведено чергову успішну операцію ГУР МО України та руху опору. Сьогодні, 2 серпня, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів ліквідовані.

Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

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Мелітополь (775) Запорізька область (3902) ГУР (616) Мелітопольський район (10)


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Пусть с кадыровскими дегенератами теперь Аллах разбирается.... но девственниц им точно не видать, самих джины будут шпилить...
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02.08.2025 15:03 Відповісти
такими навіть демони погребують.
Їх будуть шпилити лише дикі свині у пеклі.
Відступники навіть від віри прадідів.
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02.08.2025 15:20 Відповісти
вогняне руно з кадир овців нічо так смотріца )
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02.08.2025 15:13 Відповісти
Навіть там, у самому пеклі окупації, є корегувальники.
Я просто буду радіти бачачи сльозливі відоси від покупців, і не маючих громадянства України, квартирок в Маріку після його звільнення.
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02.08.2025 15:18 Відповісти
Уже кирдирівці, хороші кирдирівці.
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02.08.2025 15:20 Відповісти
 
 