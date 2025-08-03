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ГУР здобуло вичерпні секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський". ДОКУМЕНТИ

Фахівці ГУР МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен РФ - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-А".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися:
• поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
• бойові інструкції для екіпажу;
• бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
• приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
• інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський
документи по субмарині Князь Пожарський

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"Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Підводні човни проєкту 955А "Борей-А" - один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків", - наголошують у ГУР.

Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту вмф РФ лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування - Гаджиєво, Мурманська область.

ГУР нагадує, що приймав "Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора росії", - додали у ГУР.

Автор: 

армія рф (18347) підводний човен (91) ядерна зброя (1204) ГУР (617)


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Топ коментарі
+19
Цікаво що це нам дає?Накуй нам ці данні зараз?Або інфу випадково отримали або гур тупо палить час і ресурси
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03.08.2025 10:30 Відповісти
+12
Тільки хотів написати. Яка Украіні з цього буде користь?
Піаряться, видимість офігітєльноі праці.
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03.08.2025 10:39 Відповісти
+9
Ну якщо "Пажарскій" то точно згорить. Вміють же лишнєхромосомні називати свої "жилізякі".
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03.08.2025 10:27 Відповісти
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Ну якщо "Пажарскій" то точно згорить. Вміють же лишнєхромосомні називати свої "жилізякі".
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03.08.2025 10:27 Відповісти
Ні, кончить як те бидло, на честь якого оте корито назвали.
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03.08.2025 11:04 Відповісти
Шапіто...
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03.08.2025 10:30 Відповісти
Я так розумію, що ці дані виклали у відповідь американцям, що наблизили свої субмарини до кацапських берегів... Типу дивіться, що є у кацапів реально, і аналізуйте ...
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03.08.2025 12:07 Відповісти
Цікаво що це нам дає?Накуй нам ці данні зараз?Або інфу випадково отримали або гур тупо палить час і ресурси
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03.08.2025 10:30 Відповісти
рівним рахунком від слова "нікуя"
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03.08.2025 10:38 Відповісти
Тільки хотів написати. Яка Украіні з цього буде користь?
Піаряться, видимість офігітєльноі праці.
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03.08.2025 10:39 Відповісти
Як це накуй??? зеленський тут же збере ставку і віддасть наказ негайно цього (пожарського) потопити. А оборонпрому - тут же розпочати будівництво такого же (лише українського...) і з урахуванням конструктивних недоліків кацапського...). А ще - наклепати мільйон (ні! - два мільйони!) дронів і ракет щоб боротися (і побороти!) російські ракетоносці.
А, насправді буде як завжди: спочатку- нескінченні відосіки монологи, марафонний ******* і "сводкі" про переможні "успіхи" нашого ГУР - а. Перед виборами.
А далі - спростування десь із-за кордону, що це все (як і все у нас) чергова брехня.
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03.08.2025 10:52 Відповісти
Премії собі виписують..і не тільки ГУР
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03.08.2025 11:05 Відповісти
Ну і як ми використаємо ці секретні дані? Підпливемо на новітньому дроні під виглядом прапорщика Шматко з горілкою та пролізимо в пошкоджений радіофуй, і будем всех бамбіть?
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03.08.2025 10:37 Відповісти
За виток такої стратегічної інформації дуже сильно підгорить у раши...можливо когось звільнять (раніше б - розстріляли беззаперечно) Молодці розвідники. Працюйте з списками особового складу.........
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03.08.2025 10:39 Відповісти
Вони б хоч зі своїми списками зрадників в сбу, мвс почали працювати.
На окупованих територіях сальдо пушилін спокійно собі ходять дулі крутять.
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03.08.2025 10:44 Відповісти
Правильно. Хай русня замість раздовбаїв посадить справжніх профі. Зробить орг. висновки. Якщо є наш агент, хай його схоплять. Нам же це треба?
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03.08.2025 10:46 Відповісти
Ти такий наївний...мало того що нікого не звільнять з посади в навіть і підвищать...рука руку миє.
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03.08.2025 11:08 Відповісти
можливо когось звільнять (раніше б - розстріляли беззаперечно) хтось випаде з вікна....
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03.08.2025 11:59 Відповісти
Клоун на посади підбирає таких же клоунів. Виходить бл. цирк, коли всякі Буданови и та Малюки потужним балабольством свою же працю перетворюють на зелене шапіто. До чого нам ці знання? Мовчки потопіть його та засекретьте данні до 2200 року. Розвідник - це не стендапер, ну йолкі-палкі. Ти более ви зовсім не смішні.
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03.08.2025 10:43 Відповісти
Взагалі, то секретити треба своє, а не чуже. А так, виходить, що розкрили русскую ваєнную тайну.
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03.08.2025 11:09 Відповісти
А чи розкрили? СПСнік Лебедев А.А. та загинувший в 41 підводник ріфмоплет Лебедев Сан Санич. Співпадіння....?
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03.08.2025 11:21 Відповісти
Секретити треба свою же працю. Малюк от виклав відео, в той же день ФСБ знайшло склад, де збирали дрони.
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03.08.2025 11:24 Відповісти
А там на фото іржаве - це так має бути ?
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03.08.2025 11:07 Відповісти
Добре зачепило свинособак. Одразу кацапів смердячих налетіло як мух на гімно...
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03.08.2025 11:11 Відповісти
ГУР нагадало що в рашиї є цілий новітній ядерний підводний крейсер.. Це до того що ми голою жопою від їжака відбиваємося?
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03.08.2025 11:16 Відповісти
×уїта ×уїти, - сказав Еклезіаст, - усе це ×уїта
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03.08.2025 11:17 Відповісти
А секретне меню для екіпажа не роздобули? Це сама секретна та важлива "ваєнная тайна"...
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03.08.2025 11:17 Відповісти
Як електорат тільки не розважають, лиш би лохи забули про міндіча та чєрнишова і що це близькі друзі зєлєнскава
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03.08.2025 11:19 Відповісти
А фуйло дивиться та рже по пріколу, діла йдуть добре, Україною продовжують правити кловуни з кварталу95, яких неможливо змінити, тцк робить свою справу, працює на фсб та капітуляцію України, підаро-недо-блогери які сидять в тилу закликають розстрілювати українців, українці у відповідь крутять дулі, протистояння людей і військових наростає, бидлота в Раді продовжує красти, "опозиція" схопилась за свої труси й не дає стягти і волає - Не на часі!....
Ну а в решті справ в нас все добре. Ось вже ми добрались до ординських підводних човнів на Камчатці.
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03.08.2025 11:32 Відповісти
Козирні карта в Українців, якої і Трамп не має!!
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03.08.2025 11:39 Відповісти
Спалили цінного агента!
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03.08.2025 11:56 Відповісти
ГУР муданова імітує роботу .. нам ДУЖЕ ця інформація стане в нагоді при обороні в степах.
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03.08.2025 12:17 Відповісти
 
 