ГУР здобуло вичерпні секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський". ДОКУМЕНТИ

Фахівці ГУР МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен РФ - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-А".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися:

• поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

• бойові інструкції для екіпажу;

• бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

• приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

• інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.





















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"Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Підводні човни проєкту 955А "Борей-А" - один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків", - наголошують у ГУР.

Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту вмф РФ лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування - Гаджиєво, Мурманська область.

ГУР нагадує, що приймав "Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора росії", - додали у ГУР.