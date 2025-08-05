Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных сведений", - Буданов

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в украинской разведке считается "нормальной практикой" использовать проституток и эскортниц, чтобы получить важную информацию.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для разведчиков нет ничего запретного, если нужно заняться сексом с проститутками для дела.

Он пояснил, что разведка использует различные методы для сбора нужных данных.

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На вопрос насколько украинская разведка использует методы сбора информации среди проституток или в эскорте, Буданов ответил:

"Нормальные методы. А что? Вы понимаете, сколько мужчин иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", - рассказал руководитель разведки.

По его словам, все работает на человеческих слабостях.

"Я же вам говорил: не надо соблазнять людей", - говорит Буданов.

Он добавил, что у них никто никогда не заставлял к таким действиям, при этом заметив, что если разведчик холост, "то в чем проблема".

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Кроме того, по его словам, в разведке сейчас увеличивается количество женщин-оперативниц.

"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция продолжается довольно таки долго", - сказал он.

Буданов также рассказал о "спящих агентах" - время их работы ограничивается 7 годами. Такой срок - мировая практика, пояснил руководитель ГУР.

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