Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных сведений", - Буданов
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в украинской разведке считается "нормальной практикой" использовать проституток и эскортниц, чтобы получить важную информацию.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, для разведчиков нет ничего запретного, если нужно заняться сексом с проститутками для дела.
Он пояснил, что разведка использует различные методы для сбора нужных данных.
На вопрос насколько украинская разведка использует методы сбора информации среди проституток или в эскорте, Буданов ответил:
"Нормальные методы. А что? Вы понимаете, сколько мужчин иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", - рассказал руководитель разведки.
По его словам, все работает на человеческих слабостях.
"Я же вам говорил: не надо соблазнять людей", - говорит Буданов.
Он добавил, что у них никто никогда не заставлял к таким действиям, при этом заметив, что если разведчик холост, "то в чем проблема".
Кроме того, по его словам, в разведке сейчас увеличивается количество женщин-оперативниц.
"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция продолжается довольно таки долго", - сказал он.
Буданов также рассказал о "спящих агентах" - время их работы ограничивается 7 годами. Такой срок - мировая практика, пояснил руководитель ГУР.
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_Розкажіть, будь-ласка, про себе.
-Я багатий успішний бізнесмен, у мене мільйон доларів в швейцарському банку, вдома гараж із десятка елітних автомобілів, вілла на Рів'єрі, будинок в Конча-Заспі. Не курю , не п'ю, наркотики не вживаю, за жінками не волочусь, на ігрових автоматах не зависаю...
-Невже у вас не має жодної людської слабості?
-Одна є -люблю прибрехати.
-Ваше прізвище?
-Буданов.
- Все залежить від техніки допиту - вміння правильно ставить питання... Почувши поставлене запитання, він або ствердно мугикав і кивав головою, або нею крутив, заперечуючи...
А хвойди, це оті особи, з Урядового кварталу95, з 2019 року!!
"Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки."
Ігор, Ви зробили мій день. Давно так щиро не сміявся. Тільки уявлю собі - кохаються мовчки повія і "джерело інформації", ну повія і просить "джерело" сказати де їх літаки базуються, а "джерело" у відповідь: "У мене наказ - під час сексу мовчати! ))
ну да, трындеть об этом на весь мир для разведки ок
А забирає в блогерів їх ремесло: розказувати припечені теми.
Чи навпаки, повернувшись з завдання, повія/ескортниця здає гонорар до каси?
Там біваєт ходіт по пятам
Опасайся пущє глаза
Ти внєбрачних связєй там
Там шпіонкі с крєпкім тєлом
Ти іх в двєрь - оні в окно
Говорі, мол с єтім дєлом
Ми покончілі давно
Но могут дєйствовать оні нє пряміком
Шасть в купе, і прітворятся мужиком
А сама - наложит толу под корсєт
Іді потом вспомінай, какого полу твой сосєд..." (с)
Опасаюсь - ʼмаху дам
Ну как провєріть? Лєзть под платьє,
Так схлопочєшь по мордам!
Но інструктор - парєнь дока
Дєловой, попробуй срєжь
І опять пошла морока
Про коварний зарубєж... (с)