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Новости Разведка Украины
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Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных сведений", - Буданов

Буданов рассказал о сотрудничестве разведки с проститутками

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в украинской разведке считается "нормальной практикой" использовать проституток и эскортниц, чтобы получить важную информацию.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для разведчиков нет ничего запретного, если нужно заняться сексом с проститутками для дела.

Он пояснил, что разведка использует различные методы для сбора нужных данных.

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На вопрос насколько украинская разведка использует методы сбора информации среди проституток или в эскорте, Буданов ответил:

"Нормальные методы. А что? Вы понимаете, сколько мужчин иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", - рассказал руководитель разведки.

По его словам, все работает на человеческих слабостях.

"Я же вам говорил: не надо соблазнять людей", - говорит Буданов.

Он добавил, что у них никто никогда не заставлял к таким действиям, при этом заметив, что если разведчик холост, "то в чем проблема".

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Кроме того, по его словам, в разведке сейчас увеличивается количество женщин-оперативниц.

"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция продолжается довольно таки долго", - сказал он.

Буданов также рассказал о "спящих агентах" - время их работы ограничивается 7 годами. Такой срок - мировая практика, пояснил руководитель ГУР.

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Автор: 

Буданов Кирилл (480) проституция (325) разведка (4215) секс (360) ГУР (541)


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Топ комментарии
+18
Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки.
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05.08.2025 15:52 Ответить
+15
Це єрмак! Я вгадав!!!!
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05.08.2025 15:49 Ответить
+10
А він, що, "Америку відкрив"? Та всі розвідки світу цим користуються... Просто не всі "язиком ляпають"...
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05.08.2025 15:54 Ответить
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Це єрмак! Я вгадав!!!!
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05.08.2025 15:49 Ответить
Но только сзади.
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05.08.2025 16:52 Ответить
❗️Буданов заявив: «якщо мені потрібно переспати з повією для досягнення мети - в цьому немає проблеми»
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05.08.2025 15:49 Ответить
Цицирон на тому світі б'ється в істериці😃 А Штірліц від заздрощів повісився на смереці 😀
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05.08.2025 15:58 Ответить
Знайомство в кафе по шлюбній об'яві
_Розкажіть, будь-ласка, про себе.
-Я багатий успішний бізнесмен, у мене мільйон доларів в швейцарському банку, вдома гараж із десятка елітних автомобілів, вілла на Рів'єрі, будинок в Конча-Заспі. Не курю , не п'ю, наркотики не вживаю, за жінками не волочусь, на ігрових автоматах не зависаю...
-Невже у вас не має жодної людської слабості?
-Одна є -люблю прибрехати.
-Ваше прізвище?
-Буданов.
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05.08.2025 16:14 Ответить
Потрібно передати Буданову, чи його підлеглим, що якщо перестати з агентом, то він( агент) буде брехати і показувати себе порядною, яка більше не спить з ким попало. Так втрачаються агенти, їх спроможність добувати і давати інформацію.Це заборонено всіма оперативними канонами. Хіба йому по ОРД не вчили?
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05.08.2025 17:39 Ответить
Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки.
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05.08.2025 15:52 Ответить
типу цих способів раніше ніхто не знав.. Не смішіть)
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05.08.2025 15:54 Ответить
то був сарказм
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05.08.2025 15:57 Ответить
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05.08.2025 15:56 Ответить
- Агенте! Як ви зуміли "розколоть" ворожого шпигуна, і отримать потрібну інформацію? Адже він, при затриманні, відкусив собі язика, а вибухом гранати йому відірвало руки... Тому ні сказать, ні написать він нічого не міг!
- Все залежить від техніки допиту - вміння правильно ставить питання... Почувши поставлене запитання, він або ствердно мугикав і кивав головою, або нею крутив, заперечуючи...
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05.08.2025 16:00 Ответить
Людський фактор ніхто не відміняв. "Поистине, тщеславие - мой самый любимый из грехов." (-с)
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05.08.2025 15:53 Ответить
Сьогодні день трешаків🐿🥳👏
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05.08.2025 15:53 Ответить
яке перспективна тємка для коментів .... жжом панове !!!
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05.08.2025 15:54 Ответить
Я таки довідку від нарколога й психіатра хочу бачити)))
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05.08.2025 15:55 Ответить
Спалил "не имеющую аналогов" практику, шо за емае).
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05.08.2025 15:54 Ответить
А він, що, "Америку відкрив"? Та всі розвідки світу цим користуються... Просто не всі "язиком ляпають"...
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05.08.2025 15:54 Ответить
Не всіма розвідками керують Тік-Токери.
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05.08.2025 15:58 Ответить
Так, якійсь розвідці не поталанило!)))
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05.08.2025 16:06 Ответить
дуже гарне порівняння в тому випадку,коли рашистські фсбешні повії використовують "пілотку". на котру "клюють" буданівські "мачо" і які витягують з них потрібну інформацію...
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05.08.2025 15:54 Ответить
Молодці наші Мати Харі!))
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05.08.2025 15:55 Ответить
Вареник або ''пілотка''вона ж звізда має страшну силу😃 не один кацап не встоїть все розкаже про мать свою сродіну і всі секрети видасть.😃
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05.08.2025 15:55 Ответить
Навіщо це розголошувати на весь світ, а то будуть виникати питання хто в нас повія і якої статі, де працює.
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05.08.2025 15:58 Ответить
Чекаємо заяву від дружини.
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05.08.2025 16:01 Ответить
Чекаємо заяви про вступ у розвідку.
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05.08.2025 16:08 Ответить
Угу, всієї коаліції зелених))) на шашликах..
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05.08.2025 16:09 Ответить
Повії - на кого це він натякає?
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05.08.2025 16:03 Ответить
Вголос тік нетреба..комент нижче..
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05.08.2025 16:05 Ответить
Повія, це професія! Така ж, як і лікар-проктолог! Це тільки на совдепії сексу не було, тому, таке і народжувалося лайно, Акакаяразніца….
А хвойди, це оті особи, з Урядового кварталу95, з 2019 року!!
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05.08.2025 16:03 Ответить
Я так розумію, він вже п'є каву в Ялті?!
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05.08.2025 16:04 Ответить
Ihor Ihor #577453

"Розпатякав на увесь світ спосіб одержання секретної інформації. Тепер кацапські специ і шпигуни трахатимуть наших повій мовчки."
Ігор, Ви зробили мій день. Давно так щиро не сміявся. Тільки уявлю собі - кохаються мовчки повія і "джерело інформації", ну повія і просить "джерело" сказати де їх літаки базуються, а "джерело" у відповідь: "У мене наказ - під час сексу мовчати! ))
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05.08.2025 16:05 Ответить
То сарказм був)))
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05.08.2025 16:07 Ответить
короче, повії у повій здобувають інформацію
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05.08.2025 16:06 Ответить
В знак признания необходимо узаконить проституцию.
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05.08.2025 16:06 Ответить
Ну для розвідки це цілком ОК, не ОК це для ментів, які платять проституткам або купують фоточки з ОнліФанс за бюджетні гроші, щоб потім повіям чи моделям з тих фоточок кримінал пришити...
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05.08.2025 16:06 Ответить
"Ну для розвідки це цілком ОК"

ну да, трындеть об этом на весь мир для разведки ок
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05.08.2025 16:19 Ответить
Це не є секретом у світі уже років 100))
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05.08.2025 16:31 Ответить
Яку тільки маячню не наговориш для піару. Соромно за таких розвідників. Краще в москві щось би підірвали.
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05.08.2025 16:07 Ответить
Маю надію, ночером поспимо...трохи задонила, завжди допомагає))
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05.08.2025 16:11 Ответить
ну есть и есть.. типа секрет шо силовики и есть сутенеры у нас?))
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05.08.2025 16:11 Ответить
Головний сутенер - то **********
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05.08.2025 16:12 Ответить
Буданов може не в курсі, треба йому підказать, шо сама головна повія - д,Ермак. Правда, в цієї повії дуже крути криша - бубочка.
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05.08.2025 16:11 Ответить
Та блін..ще й за змістом однаково..
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05.08.2025 16:13 Ответить
ну ти і Буданов ід* от , ця практика має 1000 літню сторію , шо ж ти дівчат підставляєш ?!!!!...
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05.08.2025 16:19 Ответить
Та він з препіздентом - історики..що Ви хочете
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05.08.2025 16:27 Ответить
Він хоч якусь операцію провів,в якості розвідника,окрім невдалої кримської,за яку отримав орден?
А забирає в блогерів їх ремесло: розказувати припечені теми.
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05.08.2025 16:19 Ответить
"Вклад сексработниц в уникальных операциях", норм тема для очередной научной работы).
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05.08.2025 16:25 Ответить
На прохфессора потягне?))
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05.08.2025 16:28 Ответить
Пане генерал--ви або ідіот,або придурок.
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05.08.2025 16:31 Ответить
Який він генерал? Так, сержантішко
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05.08.2025 17:49 Ответить
Але є їм (повіям та ескортницям) треба платити гроші! "Мноґо тисячь дєнєх!"
Чи навпаки, повернувшись з завдання, повія/ескортниця здає гонорар до каси?
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05.08.2025 16:34 Ответить
Угу, податковій звітує))
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05.08.2025 16:48 Ответить
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05.08.2025 16:43 Ответить
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05.08.2025 17:00 Ответить
всіх хто був в розвідці назначити послицями
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05.08.2025 16:49 Ответить
це скільки потрібно було пересосать щоб узнать що кацапи вороги
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05.08.2025 16:52 Ответить
Пам'ятаємо таку собі інстаграм-блогерку Ксюшу Манекен? Теж мабуть "розвідниця"
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05.08.2025 16:55 Ответить
"... Но сєксуальная зараза
Там біваєт ходіт по пятам
Опасайся пущє глаза
Ти внєбрачних связєй там

Там шпіонкі с крєпкім тєлом
Ти іх в двєрь - оні в окно
Говорі, мол с єтім дєлом
Ми покончілі давно

Но могут дєйствовать оні нє пряміком
Шасть в купе, і прітворятся мужиком
А сама - наложит толу под корсєт
Іді потом вспомінай, какого полу твой сосєд..." (с)
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05.08.2025 16:58 Ответить
"Тут давай єго питать я
Опасаюсь - ʼмаху дам
Ну как провєріть? Лєзть под платьє,
Так схлопочєшь по мордам!

Но інструктор - парєнь дока
Дєловой, попробуй срєжь
І опять пошла морока
Про коварний зарубєж... (с)


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05.08.2025 17:43 Ответить
Повії сидять в Раді: слуги, опзж, за майбутнє Бані і родіна, які мародерать і крадуть, а дівчата видали інформацію на користь України.
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05.08.2025 16:59 Ответить
А на вигляд не дурний.
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05.08.2025 17:06 Ответить
Заїбав вже
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05.08.2025 17:14 Ответить
Який прєпіздєнт ,такий і його начальнік розвідки ,ви що цього клоуна після кававялті ще всерйоз сприймаєте ?
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05.08.2025 17:26 Ответить
Буданов просто дебіл, не може таемниць тривати за зубами, розвиток ума як у підлитка
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05.08.2025 17:47 Ответить
 
 