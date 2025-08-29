РФ не готова до мирних переговорів та продовжує активні бойові дії, - розвідка Естонії

Росія не проявляє готовності до мирних переговорів з Україною та продовжує активні бойові дії, заявили в естонській розвідці.

Про це повідомив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

Він уточнив, що російські війська цього року окупували близько 16% території Донецької області, наразі контролюючи майже 77% області.

За останній тиждень війська РФ захопили майже 100 квадратних кілометрів у Донецькій області та щодня завдають масованих ударів безпілотниками по різних регіонах України, включно з Києвом, де постраждали промислові об’єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідники Сил безпілотних систем контролюють інформаційний простір ворога, - СБС

"Протягом минулого тижня російські війська щодня продовжували завдавати ударів з безпілотників великої дальності по різних цілях у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях, а також по Покровській та Добропільській громадах. Кількість запущених дронів на день становила від 50 до 100", - сказав він.

Нічний удар 28 серпня по Києву включав запуск 598 безпілотників, що майже на 130 менше рекордного показника 9 липня.

За його словами, у Києві пошкоджено або зруйновано кілька заводів, серед яких "Артем", "Укрспецсистеми", "Samsung", Київський радіозавод та завод, що будується турецькою компанією Baykar.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів