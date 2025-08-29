Делегация Украины встретилась со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке

Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Также с украинской стороны на встрече был первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Самое главное - подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", - написал он.

Он отметил, что в начале встречи проинформировал Уиткоффа о военных преступлениях России, в частности о массированной ракетно-пушечной атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, среди которых - четверо детей.

"К сожалению, Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и очевидно затягивает боевые действия. Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них затормаживает именно российская сторона", - заявил Ермак.

Делегация подчеркнула, что Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готова к обсуждению "широкого спектра вопросов".

"Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и в частности проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров. Пригласил господина Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время", - добавил он.

