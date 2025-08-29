РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Визит украинской делегации в США
1 324 18

Делегация Украины встретилась со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке

Ермак встретился со спецпредставителем США Виткоффом в Нью-Йорке 29 августа

Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Также с украинской стороны на встрече был первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Самое главное - подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп понимает, что мирный процесс по Украине - "непростой путь", - Зеленский

Он отметил, что в начале встречи проинформировал Уиткоффа о военных преступлениях России, в частности о массированной ракетно-пушечной атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, среди которых - четверо детей.

"К сожалению, Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и очевидно затягивает боевые действия. Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них затормаживает именно российская сторона", - заявил Ермак.

Делегация подчеркнула, что Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готова к обсуждению "широкого спектра вопросов".

"Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и в частности проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров. Пригласил господина Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время", - добавил он.

Также читайте: Зеленский заслушал доклад украинской делегации после визита в США: Готовим новые совместные политические и экономические шаги

Автор: 

США (27797) Кислица Сергей (186) Ермак Андрей (1307) Стив Уиткофф (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Дєрьмак -зло.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:30 Ответить
+3
зустрілись два торгаша.. анекдот про політику блін
показать весь комментарий
29.08.2025 18:32 Ответить
+2
Зустрілися два пуйлофила, Єрмак з Вітькофом, заради легітимності Єрмак всунув у фото Кислицю.
А по суті Єрмак та Вітькоф - ніхто і повноважень в них ніяких за винятком того що обоє куруються кремльом. Тому і Кислиця з таким кислим обличчям бо все це розуміє.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дєрьмак -зло.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:30 Ответить
зустрілись два торгаша.. анекдот про політику блін
показать весь комментарий
29.08.2025 18:32 Ответить
Ця парочка ПЕРЕД ВИЛЬОТОМ ДО США відвідали Катар, Саудівську Аравію, Швейцарію. Це збігається з можливим місцями можливих перемовин з другом Віткоффа з кремля? Чи з офшорними наповненням сундуків МАРОДЕРТУ ?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:48 Ответить
Об голову ВР вже ноги в Офісі витерли? - він жеж друга - перша людина в державі
показать весь комментарий
29.08.2025 18:33 Ответить
Він (Сефанчуе)руку до серця не прикладав коли гімн України лунав на День Незалежності під час урочистостей.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:40 Ответить
Два п..дара і примкнувший до них чиновник.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:37 Ответить
Вітькову хіба що лоботомію зробити. Може порозумнішає.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:40 Ответить
Зустрілися два пуйлофила, Єрмак з Вітькофом, заради легітимності Єрмак всунув у фото Кислицю.
А по суті Єрмак та Вітькоф - ніхто і повноважень в них ніяких за винятком того що обоє куруються кремльом. Тому і Кислиця з таким кислим обличчям бо все це розуміє.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:42 Ответить
А умеров шо ? Чебуреки пече вдома у Флориді та на них в гості чекає ?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:50 Ответить
Нагадайте ка-коли і хто і куди дєрмака обирав-голосував?Чи вру призначала?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:48 Ответить
так тому ж не в столиці й не овальному кабінеті тьорки -Кислицю виженуть й почнуть ...ДЕЛЕ(напівлегальна) ГАЦІЯ. А там є мабуть консульство України - а прослушку СБУ в трухани комусь вмонтіру-увало? ой ні , вони ж ЗА мародерат а оті неслухняні з НАБУ?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:55 Ответить
І що на виході ?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:54 Ответить
"Мирна пропозиція" касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській), яку Віткофф вимагає прийняти чиновниками Банкової - означає капітуляцію України.

Пішов нахер віткофф! Так понятно?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:56 Ответить
Кремлівський агент єрмак зустрічається з помічником кремлівського агента трампа, узгоджують що ще має здати Україна щоб їхній патрон ,#уйло був задоволений.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:08 Ответить
Вітьков + єрмак+ Умерова = капітуляція.
Вітьков притаранив весточку від ******** для єрмачка і Умерова.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:17 Ответить
Фсбешник щось вирішує за Українців
показать весь комментарий
29.08.2025 19:17 Ответить
 
 