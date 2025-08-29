Делегація України зустрілася зі спецпредставником Трампа Віткоффом у Нью-Йорку

Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Також з української сторони на зустрічі був перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність", - написав він.

Він зазначив, що на початку зустрічі проінформував Віткоффа про воєнні злочини Росії, зокрема про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед яких — четверо дітей.

"На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", - заявив Єрмак.

Делегація наголосила, що Україна відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення "найширшого спектра питань".

"Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом", - додав він.

