УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Візит української делегації до США
2 596 25

Делегація України зустрілася зі спецпредставником Трампа Віткоффом у Нью-Йорку

Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня

Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Також з української сторони на зустрічі був перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розуміє, що мирний процес щодо України – "непростий шлях", - Зеленський

Він зазначив, що на початку зустрічі проінформував Віткоффа про воєнні злочини Росії, зокрема про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед яких — четверо дітей.

"На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", - заявив Єрмак.

Делегація наголосила, що Україна відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення "найширшого спектра питань".

"Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом", - додав він.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь української делегації після візиту до США: Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки

Автор: 

США (24165) Кислиця Сергій (222) Єрмак Андрій (1420) Віткофф Стів (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дєрьмак -зло.
показати весь коментар
29.08.2025 18:30 Відповісти
+9
Зустрілися два пуйлофила, Єрмак з Вітькофом, заради легітимності Єрмак всунув у фото Кислицю.
А по суті Єрмак та Вітькоф - ніхто і повноважень в них ніяких за винятком того що обоє куруються кремльом. Тому і Кислиця з таким кислим обличчям бо все це розуміє.
показати весь коментар
29.08.2025 18:42 Відповісти
+6
зустрілись два торгаша.. анекдот про політику блін
показати весь коментар
29.08.2025 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дєрьмак -зло.
показати весь коментар
29.08.2025 18:30 Відповісти
зустрілись два торгаша.. анекдот про політику блін
показати весь коментар
29.08.2025 18:32 Відповісти
Ця парочка ПЕРЕД ВИЛЬОТОМ ДО США відвідали Катар, Саудівську Аравію, Швейцарію. Це збігається з можливим місцями можливих перемовин з другом Віткоффа з кремля? Чи з офшорними наповненням сундуків МАРОДЕРТУ ?
показати весь коментар
29.08.2025 18:48 Відповісти
Об голову ВР вже ноги в Офісі витерли? - він жеж друга - перша людина в державі
показати весь коментар
29.08.2025 18:33 Відповісти
Він (Сефанчуе)руку до серця не прикладав коли гімн України лунав на День Незалежності під час урочистостей.
показати весь коментар
29.08.2025 18:40 Відповісти
У нього ж нема руки, копитце тільки
показати весь коментар
29.08.2025 19:31 Відповісти
Вітькову хіба що лоботомію зробити. Може порозумнішає.
показати весь коментар
29.08.2025 18:40 Відповісти
Зустрілися два пуйлофила, Єрмак з Вітькофом, заради легітимності Єрмак всунув у фото Кислицю.
А по суті Єрмак та Вітькоф - ніхто і повноважень в них ніяких за винятком того що обоє куруються кремльом. Тому і Кислиця з таким кислим обличчям бо все це розуміє.
показати весь коментар
29.08.2025 18:42 Відповісти
А умеров шо ? Чебуреки пече вдома у Флориді та на них в гості чекає ?
показати весь коментар
29.08.2025 18:50 Відповісти
Нагадайте ка-коли і хто і куди дєрмака обирав-голосував?Чи вру призначала?
показати весь коментар
29.08.2025 18:48 Відповісти
так тому ж не в столиці й не овальному кабінеті тьорки -Кислицю виженуть й почнуть ...ДЕЛЕ(напівлегальна) ГАЦІЯ. А там є мабуть консульство України - а прослушку СБУ в трухани комусь вмонтіру-увало? ой ні , вони ж ЗА мародерат а оті неслухняні з НАБУ?
показати весь коментар
29.08.2025 18:55 Відповісти
І що на виході ?
показати весь коментар
29.08.2025 18:54 Відповісти
"Мирна пропозиція" касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській), яку Віткофф вимагає прийняти чиновниками Банкової - означає капітуляцію України.

Пішов нахер віткофф! Так понятно?
показати весь коментар
29.08.2025 18:56 Відповісти
Кремлівський агент єрмак зустрічається з помічником кремлівського агента трампа, узгоджують що ще має здати Україна щоб їхній патрон ,#уйло був задоволений.
показати весь коментар
29.08.2025 19:08 Відповісти
Вітьков + єрмак+ Умерова = капітуляція.
Вітьков притаранив весточку від ******** для єрмачка і Умерова.
показати весь коментар
29.08.2025 19:17 Відповісти
Фсбешник щось вирішує за Українців
показати весь коментар
29.08.2025 19:17 Відповісти
Зустріли чмо в підсобці для прибиральниць.
показати весь коментар
29.08.2025 19:26 Відповісти
делегація малоросії
показати весь коментар
29.08.2025 19:34 Відповісти
Я хотів прочитати "...і ****"ли його ногами")
показати весь коментар
29.08.2025 19:42 Відповісти
вітьков навіть з перекладачем не зрозумів #уйла, а єрмака він взагалі не зрозуміє з його англійською. Зворотнє теж справедливе. Може, Кислиця буде одним дорослим в кімнаті. Але результат буде... швах - щось ці #иди ніяк один одного не задовольнять.
показати весь коментар
29.08.2025 20:27 Відповісти
"рашистська делегація від України" зустрілася із рашистським спецпредставником при "трамбоні" для обговорення рашистської окупації України
показати весь коментар
29.08.2025 20:28 Відповісти
Геть ОПГ дєрмака! На нари мудака ФСБ-го!
показати весь коментар
29.08.2025 20:47 Відповісти
 
 