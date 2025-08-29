Трамп розуміє, що мирний процес щодо України – "непростий шлях", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що лідер США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.
Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.
"Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях", – сказав президент.
Голова держави також припустив, що, можливо, слова Трампа стосувався саме першої потенційної зустрічі Зеленського з Путіним.
Він нагадав, що очільник Білого дому вважає, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.
"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху", - додав Зеленський.
