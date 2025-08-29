УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зеленський про Трампа Мирний процес
664 20

Трамп розуміє, що мирний процес щодо України – "непростий шлях", - Зеленський

Зеленський: Трамп не втратив інтерес до переговорів щодо України

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що лідер США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.

"Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях", – сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський

Голова держави також припустив, що, можливо, слова Трампа стосувався саме першої потенційної зустрічі Зеленського з Путіним.

Він нагадав, що очільник Білого дому вважає, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.

"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про схожість із Трампом: "Ми – вибір нашого народу"

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) Трамп Дональд (7016) переговори з Росією (1426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вова! Та йди вже геть! Дай дорослим виправити твої про@бали!
показати весь коментар
29.08.2025 16:33 Відповісти
+6
Та пропади ти пропадом разом з тим рудим імбецилом.
показати весь коментар
29.08.2025 16:31 Відповісти
+6
Бубачька зробив все, що обіцяв: "пєрєстал стрілять", "сашолся пасєрєдінє" і навіть "пасматрєл в ґлаза". І нічого доброго нне сталося. Значить, справа таки в Порошенку.
показати весь коментар
29.08.2025 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США..."
Для себе на першому місці, а для США на другому. Мабуть.
показати весь коментар
29.08.2025 16:25 Відповісти
Що президент США Трумп є реальним ворогом України та українців, мав би впевнитись кожний наш громадянин, який не втратив здатності думати та аналізувати інформацю. Інформації для того, щоб зробити такий висновок більш, ніж достатньо. От навіть президент Португалії Соуза це розуміє. А "наш" ЗЕлупа Янелох-Боневтік таких висновків зробити не може. Чому не може, подумайте самі.
показати весь коментар
29.08.2025 17:42 Відповісти
Трамп ше не забив на мир? - шото козир не йде йому до рук
показати весь коментар
29.08.2025 16:26 Відповісти
Та да, справа не в Порошенко, як ти думав...
показати весь коментар
29.08.2025 16:26 Відповісти
Бубачька зробив все, що обіцяв: "пєрєстал стрілять", "сашолся пасєрєдінє" і навіть "пасматрєл в ґлаза". І нічого доброго нне сталося. Значить, справа таки в Порошенку.
показати весь коментар
29.08.2025 16:39 Відповісти
Нам казали буде долар 45 при зєлєнскаму , буде хаос, буде війна . Якось, дивіться, нічого не сталось.
показати весь коментар
29.08.2025 17:03 Відповісти
Та пропади ти пропадом разом з тим рудим імбецилом.
показати весь коментар
29.08.2025 16:31 Відповісти
Вова! Та йди вже геть! Дай дорослим виправити твої про@бали!
показати весь коментар
29.08.2025 16:33 Відповісти
просто пєрєстать стрєлять не вийде, а так хотілось
показати весь коментар
29.08.2025 16:35 Відповісти
Praising Trump is like praising God - it may not help very much, but it won't hurt either. And everybody does it. Sucking up to Trump has become so common in the free world that we may soon get used to expressions like: Trump bless you, so help me Trump, Trump damn it, thank Trump, in Trump we trust, oh my Trump, etc.
показати весь коментар
29.08.2025 16:36 Відповісти
So, Trump akbar!
показати весь коментар
29.08.2025 16:41 Відповісти
Серйозно?
А як же "просто пєрєстать стрєлять" та "сойтісь посєрєдінє"?
І у кого ж тепер бізнес на крові?
показати весь коментар
29.08.2025 16:39 Відповісти
Тільки чи розуміє сам зе і його боти,які стільки вже бруду вилили на Трампа?
Потрібне негайне їх вибачення по тих каналах,де це робили.
Що хіба вартує само ізречєніє такого собі кол.міністра мзс відкуска в прямому ефірі на радіо НВ:
"Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Пора зе роздати своїм ботам нову методичку ,якщо вже по іншому почав шепеляти.
показати весь коментар
29.08.2025 16:42 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
Карикатури-як засіб правоти для зеботів.
А знаєш,скільки карикатур і анекдотів на зе є в інтернеті?
показати весь коментар
29.08.2025 17:58 Відповісти
От, дивись і уважно слухай, паскудо!
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
показати весь коментар
29.08.2025 17:49 Відповісти
І яке відношення воно має до України,зебот?
Пора вибачитись,як наклепник за свої пости.
показати весь коментар
29.08.2025 17:52 Відповісти
Чорт, Зеленський, мабуть,, збожеволів бо думає вже немає резерву. Звісно перебили найкращих, а зараз найгучнішим є голос ухилянтів. Ну і дурень він, все одно Х-уйло не відмовився від наміру знищити Україну, а г-андони-ухилянти, це не привід для припинення опору українців від людиноненавистницького імперського бидла, маємо, змушені, вбивати ворогів, що прийшли на нашу землю знищити українство.
показати весь коментар
29.08.2025 17:25 Відповісти
два сапога пара...оба цвай
показати весь коментар
29.08.2025 17:51 Відповісти
Маємо різкий перехід від хуцпи до майже лакейського прогинання.Такий кульбіт в політиці здатен зробити лише клоун-евкалібрист.А що як завтра знов щось не в ті двері і наш виступить з ініціативою дати Нобелівську премію миру...Байдену?Що будем робити?Поржом чи заплачем?
показати весь коментар
29.08.2025 17:56 Відповісти
 
 