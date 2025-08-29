РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Зеленский о Трампе Мирный процесс
597 20

Трамп понимает, что мирный процесс в отношении Украины - "непростой путь", - Зеленский

Зеленский: Трамп не потерял интерес к переговорам по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что лидер США Дональд Трамп не потерял интерес к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения со СМИ 29 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни РФ, ни Украине "не хватает сил" достичь победы только военным путем, - Зеленский

Глава государства также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным.

Он напомнил, что глава Белого дома считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

"Трамп хочет достичь успеха, для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не достигнет успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем достичь успеха", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сходстве с Трампом: "Мы - выбор нашего народа"

Автор: 

Зеленский Владимир (21750) Трамп Дональд (6492) переговоры с Россией (1310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Вова! Та йди вже геть! Дай дорослим виправити твої про@бали!
показать весь комментарий
29.08.2025 16:33 Ответить
+5
Та пропади ти пропадом разом з тим рудим імбецилом.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:31 Ответить
+5
Бубачька зробив все, що обіцяв: "пєрєстал стрілять", "сашолся пасєрєдінє" і навіть "пасматрєл в ґлаза". І нічого доброго нне сталося. Значить, справа таки в Порошенку.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США..."
Для себе на першому місці, а для США на другому. Мабуть.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:25 Ответить
Що президент США Трумп є реальним ворогом України та українців, мав би впевнитись кожний наш громадянин, який не втратив здатності думати та аналізувати інформацю. Інформації для того, щоб зробити такий висновок більш, ніж достатньо. От навіть президент Португалії Соуза це розуміє. А "наш" ЗЕлупа Янелох-Боневтік таких висновків зробити не може. Чому не може, подумайте самі.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:42 Ответить
Трамп ше не забив на мир? - шото козир не йде йому до рук
показать весь комментарий
29.08.2025 16:26 Ответить
Та да, справа не в Порошенко, як ти думав...
показать весь комментарий
29.08.2025 16:26 Ответить
Бубачька зробив все, що обіцяв: "пєрєстал стрілять", "сашолся пасєрєдінє" і навіть "пасматрєл в ґлаза". І нічого доброго нне сталося. Значить, справа таки в Порошенку.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:39 Ответить
Нам казали буде долар 45 при зєлєнскаму , буде хаос, буде війна . Якось, дивіться, нічого не сталось.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:03 Ответить
Та пропади ти пропадом разом з тим рудим імбецилом.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:31 Ответить
Вова! Та йди вже геть! Дай дорослим виправити твої про@бали!
показать весь комментарий
29.08.2025 16:33 Ответить
просто пєрєстать стрєлять не вийде, а так хотілось
показать весь комментарий
29.08.2025 16:35 Ответить
Praising Trump is like praising God - it may not help very much, but it won't hurt either. And everybody does it. Sucking up to Trump has become so common in the free world that we may soon get used to expressions like: Trump bless you, so help me Trump, Trump damn it, thank Trump, in Trump we trust, oh my Trump, etc.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:36 Ответить
So, Trump akbar!
показать весь комментарий
29.08.2025 16:41 Ответить
Серйозно?
А як же "просто пєрєстать стрєлять" та "сойтісь посєрєдінє"?
І у кого ж тепер бізнес на крові?
показать весь комментарий
29.08.2025 16:39 Ответить
Тільки чи розуміє сам зе і його боти,які стільки вже бруду вилили на Трампа?
Потрібне негайне їх вибачення по тих каналах,де це робили.
Що хіба вартує само ізречєніє такого собі кол.міністра мзс відкуска в прямому ефірі на радіо НВ:
"Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Пора зе роздати своїм ботам нову методичку ,якщо вже по іншому почав шепеляти.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
Карикатури-як засіб правоти для зеботів.
А знаєш,скільки карикатур і анекдотів на зе є в інтернеті?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:58 Ответить
От, дивись і уважно слухай, паскудо!
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
показать весь комментарий
29.08.2025 17:49 Ответить
І яке відношення воно має до України,зебот?
Пора вибачитись,як наклепник за свої пости.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:52 Ответить
Чорт, Зеленський, мабуть,, збожеволів бо думає вже немає резерву. Звісно перебили найкращих, а зараз найгучнішим є голос ухилянтів. Ну і дурень він, все одно Х-уйло не відмовився від наміру знищити Україну, а г-андони-ухилянти, це не привід для припинення опору українців від людиноненавистницького імперського бидла, маємо, змушені, вбивати ворогів, що прийшли на нашу землю знищити українство.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:25 Ответить
два сапога пара...оба цвай
показать весь комментарий
29.08.2025 17:51 Ответить
Маємо різкий перехід від хуцпи до майже лакейського прогинання.Такий кульбіт в політиці здатен зробити лише клоун-евкалібрист.А що як завтра знов щось не в ті двері і наш виступить з ініціативою дати Нобелівську премію миру...Байдену?Що будем робити?Поржом чи заплачем?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:56 Ответить
 
 