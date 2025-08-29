Трамп понимает, что мирный процесс в отношении Украины - "непростой путь", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что лидер США Дональд Трамп не потерял интерес к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны.
Об этом он сказал во время общения со СМИ 29 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.
"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", - сказал президент.
Глава государства также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным.
Он напомнил, что глава Белого дома считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.
"Трамп хочет достичь успеха, для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не достигнет успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем достичь успеха", - добавил Зеленский.
Для себе на першому місці, а для США на другому. Мабуть.
А як же "просто пєрєстать стрєлять" та "сойтісь посєрєдінє"?
І у кого ж тепер бізнес на крові?
Потрібне негайне їх вибачення по тих каналах,де це робили.
Що хіба вартує само ізречєніє такого собі кол.міністра мзс відкуска в прямому ефірі на радіо НВ:
"Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Пора зе роздати своїм ботам нову методичку ,якщо вже по іншому почав шепеляти.
А знаєш,скільки карикатур і анекдотів на зе є в інтернеті?
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
Пора вибачитись,як наклепник за свої пости.