Трамп понимает, что мирный процесс в отношении Украины - "непростой путь", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что лидер США Дональд Трамп не потерял интерес к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения со СМИ 29 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", - сказал президент.

Глава государства также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным.

Он напомнил, что глава Белого дома считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

"Трамп хочет достичь успеха, для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не достигнет успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем достичь успеха", - добавил Зеленский.

