Ни РФ, ни Украине "не хватает сил" достичь победы только военным путем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что дипломатический путь завершения войны быстрее и с меньшими потерями наших людей, чем путь через войну.

Об этом глава государства сказал на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем все, что Россия на сегодня не сможет нас оккупировать. Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, дипломатический путь может быть быстрее, поскольку предусматривает "меньше убийств, меньше потерь".

"Поэтому, когда мы говорим в то, что верит общество и люди, я считаю, что на сегодня дипломатический путь, меньше убийств, меньше потерь и более быстрый, чем путь войной", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что россияне могут находить любые причины: то ли нет денацификации, нелегитимность власти и тому подобное. Но все равно эти причины ни о чем и никто в мире их не поддерживает, подчеркивает он.

"Они агрессоры. В общем мире они все равно агрессоры... никуда не денешься. Они виноваты в войне, и виновная сторона должна заканчивать войну. Это все равно произойдет, в том или ином формате война закончится", - добавил Зеленский.

