Ни РФ, ни Украине "не хватает сил" достичь победы только военным путем, - Зеленский

Зеленский видит завершение войны с РФ двумя путями

Президент Владимир Зеленский считает, что дипломатический путь завершения войны быстрее и с меньшими потерями наших людей, чем путь через войну.

Об этом глава государства сказал на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем все, что Россия на сегодня не сможет нас оккупировать. Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, дипломатический путь может быть быстрее, поскольку предусматривает "меньше убийств, меньше потерь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ может предлагать новый уровень переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров, - Зеленский

"Поэтому, когда мы говорим в то, что верит общество и люди, я считаю, что на сегодня дипломатический путь, меньше убийств, меньше потерь и более быстрый, чем путь войной", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что россияне могут находить любые причины: то ли нет денацификации, нелегитимность власти и тому подобное. Но все равно эти причины ни о чем и никто в мире их не поддерживает, подчеркивает он.

"Они агрессоры. В общем мире они все равно агрессоры... никуда не денешься. Они виноваты в войне, и виновная сторона должна заканчивать войну. Это все равно произойдет, в том или ином формате война закончится", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что война РФ против Украины завершится до конца 2025 года, - глава МИД Италии Таяни

+21
Боже, ну за шо це Україні!
Народ, який під час страшної війни обирає блазня верховним головнокомандувачем, хоче бути знищеним. Класик сказав.
29.08.2025 16:04
29.08.2025 16:04 Ответить
+19
А як же кордони 91го,клован? Все просрав та прої@ав, а тепер з розумною пикою такий-"тільки дипломатичний шлях". Покидьок.
29.08.2025 16:06
29.08.2025 16:06 Ответить
+18
Яж вам гаваріл, что послє паржать, сайдьомся пасредінє?
29.08.2025 16:03
29.08.2025 16:03 Ответить
29.08.2025 16:03
29.08.2025 16:04
Тому ти казав, що військові повернуться додому тільки після закінчення війни?
29.08.2025 16:05
29.08.2025 16:05 Ответить
А якщо кацапські дипломати не йдуть до рук - як ти їх принудиш?
29.08.2025 16:06
29.08.2025 16:06 Ответить
29.08.2025 16:06
Кордони 91-го не обов'язково повертити ріками крові, якщо можна це зробити дипломатією (навіть якщо це довгий процес).
29.08.2025 16:14
29.08.2025 16:14 Ответить
А хто його за язика тягнув? Чи контрнаступи там якісь провальні мутив?
29.08.2025 16:28
29.08.2025 16:28 Ответить
Згадайте американські обіцянки "будемо допомагати, скільки потрібно" та порівняйте з сьогоденням.
29.08.2025 16:54
29.08.2025 16:54 Ответить
Назви хоча б один випадок коли після війни (окупації території) "хтось" дипломатією повернув кордони?
29.08.2025 17:25
29.08.2025 17:25 Ответить
Ото дИбіл((Ти ще фламінгами не гасив по вайсках,підстанціях,жд...
29.08.2025 16:10
29.08.2025 16:10 Ответить
немає ніяких фламінгів, це довга локшина, яка тягнеться з 2019р.
29.08.2025 16:13
29.08.2025 16:13 Ответить
А "паляниці" що там? Щось тишина, а так розказували, так хвалили, так піарилися.
А результат стандартний - все вкрали. Так само нажаль буде і тут.
29.08.2025 16:16
29.08.2025 16:16 Ответить
Ну,не знаю.НПЗ то горять.Від чого вже немає значення.
29.08.2025 16:35
29.08.2025 16:35 Ответить
Недолугий президент тільки на "ухилянтів" і надіється...яяяяк прорвуть вони фронт
29.08.2025 16:11
29.08.2025 16:11 Ответить
В ЗЕтелепня окрім всьго щей мізків не вистачає! Йди геть оманський поц
29.08.2025 16:13
29.08.2025 16:13 Ответить
Знамениті цитати Зеленського:
- ''какая разніца''
- ''хуже нє будєт''
- ''хоть па-ржом''
- ''зуб даю''
- ''я вам нічєво нє должен''
- ''да пашлі ви в жопу''
- ''забірайтє сваю ''Украіну'' назад''
Цитата найкращого друга Зеленського - його головного ''гаманця'' - співвласника 95кварталу - Тімура Міндіча:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
Доголосувався ''мудрий'' Український народ під час війни проти москальських окупантів - кров'ю вмивається...
Сумно....
він що знов у косоворотці......
29.08.2025 16:14
29.08.2025 16:14 Ответить
Зато у ригозеленої мразоти вистачає сил на мородерство,брехню,грабунок бюджету, збагачуватись на крові Українців,зраджувати,на чолі з гундосою поганью зеленським.
29.08.2025 16:14
29.08.2025 16:14 Ответить
План "перемоги" пішов, у слід за конституцією...
29.08.2025 16:19
29.08.2025 16:19 Ответить
Тут як завжди багато воїнів-повертачів-кордонів-силою. Це один з можливих варіантів, але чи є в нас для цього засоби і достатньо мотивованих і підготованих людей?
Хоча судячи з коментів люди - не проблема, ви ж всі після написання пішли записуватися у військо правда?
29.08.2025 16:19
29.08.2025 16:19 Ответить
Когда Турцию разгромили и оккупировали московиты, ей хватило ровно 0 солдат и 0 пуль и снарядов что бы не только освободить свои территории но и получить новые в качестве компенсации. А тут " увесь мир с нами" , и не хватат, да?
При правильном подходе к делу, кацапы сами уйдут рано или поздно. Не нужно посылать корпуса на укреп районы. Понятное дело что нужно приубавить и популизм от власти, и терпение народа к казнокрадам и взяточникам.
Что касается к неспособности Москвы оккупировать всю Украину, так это ещё большая чушь чем неспособность Украины выдавить москалей. В 1920 году сколько красноармейцев хватило для оккупации всей УНР, 10000? 20?
тобто ти ні на що не спроможний
показать весь комментарий
29.08.2025 16:28 Ответить
на якомусь етапі кацапи зрозуміли, що без допомоги США їм Україну не перемогти... й поки що ми бачимо, що Америка в образі товариша Трампа и Ко дуже допомагає росії
29.08.2025 16:29
29.08.2025 16:29 Ответить
захочет пуйло победить - ударит ядеркой, а у тебя, чмо жидовское и патронов нет, все клянчишь
29.08.2025 16:29
29.08.2025 16:29 Ответить
Спокійно, це такий хитрий план. То він так тільки для Трампа говорить, притуплює пильність, а в цей час хитро складує балістичні ракети. Ось побачите, на наступне 24 серпня від Кремля лишиться тільки цегла, розкидана в хаотичному порядку. Ну може не на наступне, але через 2-3 роки точно.
29.08.2025 16:35
29.08.2025 16:35 Ответить
Таке можна казати коли в рашці опалювальний сезон зірвано,москалі замерзають і в окопах...(((
29.08.2025 16:40
29.08.2025 16:40 Ответить
Півшостий мудєнь, який ні дня з 6 років не був справжнім президентом України.
29.08.2025 16:41
29.08.2025 16:41 Ответить
піздюк зелений
29.08.2025 16:48
29.08.2025 16:48 Ответить
Який ще президент Зеленський? Прострочений!
29.08.2025 16:47
29.08.2025 16:47 Ответить
А Шашличного попереджали

29.08.2025 16:48
29.08.2025 16:48 Ответить
Именно поэтому Зе отправил наиболее боеспособную часть наших мужиков в Европу.
29.08.2025 16:49
29.08.2025 16:49 Ответить
Ми вже повернули Крим дипломатичним шляхом, гніда. То що знов ? Уйобуй з України, як що вже навоювався, курво бідоносец.
29.08.2025 16:53
29.08.2025 16:53 Ответить
Ну що, "зе" готує зливати Україну ху2йлу, тому "прогріває" народ на "сойдьомся посєрєдінє".
- думає, як його краще "обставити", щоб відпетляти від кримінальної відповідальності чи "ліхтаря"?
Всі ж розуміють прекрасно, що росія сама не віддасть нічого і ніколи, бо й не віддавала ніколи нічого сама.
Всі розуміють також, що немає жодного "дипломатичного рішення" з росією.
Його не існує - в принципі. Але, замість
давити росію до нашої повної перемоги, і відстоювати саме це, саме зараз - Зеленський випускає з країни резерв, завтрашніх призовників, і цинічно каже: "я не можу". При тому, продовжує зі своїм шоблом розкрадати бюджет (де там Міндіч подівся?). "Ми не можемо".
Це відвертий наглий саботаж.
Немає "Ми не можемо" - є "я не хочу".
"Ми не можемо" - це відверта маніпуляція.
Ми можемо. Так, може це не будуть якісь масовані штурмові дії - зараз ми точно це не зможемо. Але - ми можемо руйнувати логістику, постачання, бази, заводи, економіку росіян, одночасно - виснажувати їх санкціями.
Це не масовані штурмові дії на лінії боєзіткнення, Але це також військовий шлях до перемоги - і саме до цього росія найбільше уразлива, бо російська економіка вже задихається, саме через війну з Україною.
Це не "глухий кут" про який нам тут так нагло брешуть - це досягнення України та її партнерів, яке ми не маємо права впустити зараз. Аби дійсно змусити росію відступити з території України та компенсувати завдані Україні (і не лише Україні) збитки.
в будь-якому разі треба стояти проти росії, та виснажувати росію - в нас немає іншого вибору. Бо якщо відступимо зараз- завтра росія прийде по нас, і ніякі "гарантії" нас вже не спасуть.

Бо час зараз грає саме на нас та проти росіян.

Натомість, нам пропонують все злити - відпустити росію відновлюватися, віддати їй наших людей та території - для посилення проти нас же. Та годують нас байками "про гарантії" та якісь "дипломатичні рішення". Це відверта брехня. Єдине рішення, де Україна залишається - додавлювати росію, вичнажувати її економіку тут і зараз - доки вона не прийде до притомнішого стану, а ще краще - взагалі розвалиться. І хай Штати їх потім рятують скільки завгодно "ніжками Буша Трампа" - але в обмін вже на їхню, російську ядерну та ракетну зброю, засоби її доставки, демітєлітарищацію і т.д. Будьласка.
Є проста аналогія. От два бійці. Один більший, другий - спритніший та витриваліший.
Більший підступно напав на меншого та одразу ж зламав меншому ногу, але менший, хоч і не може вже повноцінно вести бій, перевів більшого в партер, вимотав, взяв у захват і почав душити. І ось зараз є два варіанти - або ми цю сволоч таки задушемо, або, навіть, зламаємо цьому 3,14 дару шию, бо морда в тієї сволоти вже синя - або відпустимо, та нам ще "ампують перебиту ногу" (бо це нам так "парнери" нав'язливо радять - замість зберегти її та вилікувати) і тоді нам 3,14#да, бо це падло віддихається і в наступному "раунді" просто змішає нас з лайном. Бо ж всім зрозуміло, що безногий каліка проти здоровенного людожера-бугая, котрий від'їдвся та відновився (за ваш же рахунок) - шансів вже практично не має.
Як, власне, зрозуміло і те, що битися та, тим більше помирати - за нас теж ніхто не буде.
29.08.2025 17:39
29.08.2025 17:39 Ответить
Такі заяви краще не робити. Війна- це чорна, кривава робота. На ній ніколи не треба применшувати свої сили. Як в окопі наш солдат, що лишився один і бігав по окопу, імітуючи, що їх рота. І він переміг.🇺🇦🇺🇦
29.08.2025 16:57
29.08.2025 16:57 Ответить
ШБТЗДХ! ГНД.
29.08.2025 17:03
29.08.2025 17:03 Ответить
Це гнида потроху готує нарід до капітуляції під виглядом "сойдьомся посрединке" не легко їм буде впарити "перемогу" але ж оманські домовленості треба виконувати, Трамп допоможе, в #уйла на нього є компромат, як і на блазня.
29.08.2025 17:18
29.08.2025 17:18 Ответить
що таке перемога України ? для параші будь-яке захоплення та "узаконене" нашої землі це перемога, а для нас що ?
навіть "кордон 91" про який заливали на марафоні то не є перемога.
29.08.2025 17:21
29.08.2025 17:21 Ответить
Чмо храпате
29.08.2025 17:46
29.08.2025 17:46 Ответить
 
 