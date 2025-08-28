РУС
Не думаю, что война РФ против Украины завершится до конца 2025 года, - глава МИД Италии Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что полномасштабную войну России против Украины вряд ли удастся остановить до конца 2025 года.

Об этом он сказал после заседания итальянского правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Il Sole 24 Ore Radiocor.

Он прокомментировал последний массированный обстрел Украины, назвав удары по гражданскому населению неприемлемыми.

Таяни напомнил, что Италия предложила свой план гарантий безопасности для Украины.

"Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки - не такие короткие, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года", - подчеркнул глава итальянского МИД.

Также читайте: Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

Таяни также сказал, что Италия поддерживает введение дополнительных санкций против России в ответ на убийство мирных украинцев.

"Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует наложить финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС", - добавил он.

Читайте также: Войну в Украине нужно прекратить, но "не любой ценой", - Мерц

+7
Вона і до 2030 року не закінчиться, коли від Європи буде така глибока стурбованість, а рудий клован омерики буде вашим-нашим по 100 днів давати.
28.08.2025 18:29 Ответить
+6
Зеленский не заслуживает управлять страной. Зеленский годами отмывал деньги Коломойского - через квартал 95 - цинично смеясь народу в лицо. А теперь он президент, которые получил бабки от Путина в Омане на офшоры и сливает Украину и в поддавки играет с Россией. Все в его партии коррупционеры и агенты кремля. всю власть гнилую назначил бандитов олигархов и кремля. Власть должна быть у военных и суды должны быть у народа - суды присяжных делать и судить всю гниль. А военные войну должны вести и строить ракеты, а не разворовывать страну.
28.08.2025 18:31 Ответить
+2
Ментальність людей не виправиш - все одно Європа та США залишаться винними
28.08.2025 18:52 Ответить
Європа нам "нічєво ні далжна". Якщо Ви доросла людина то повинні це розуміти.
28.08.2025 18:50 Ответить
Не Європа а країни які підписали Будапештський меморандум.
28.08.2025 19:01 Ответить
Угу - але чомусь вона "далжна" американцям , які типу "їх захищають"(хоча насправді - ні ) , але "не должна" українцям , яки фактично зараз захищають всю європу ...
28.08.2025 18:53 Ответить
Це ваші фантазії.
28.08.2025 19:02 Ответить
Лозунгі наше фсьо!
28.08.2025 18:36 Ответить
Ось узяли б нас у НАТО та ЄС одразу як ми внести це до Конституції і не було б повномасштабної війни. А взагалі таке треба було вносити до Конституції у 2015-16 роках на референдумі, а не перед виборами.
28.08.2025 18:34 Ответить
Членство в НАТО Україна вже давно внесла в свою конституцію, а сленство в ЄС це ніщо, якщо мова йде про гарантії безпеки.
28.08.2025 18:52 Ответить
Все вірно - якщо вводити проти кацапні сміховинні "санкції" - чому війна має зупинитися ?
28.08.2025 18:48 Ответить
Просто такими темпами європа скоро буде "должна" кацапам і китайцям !
28.08.2025 19:23 Ответить
Тобі прийдеться Європі воювати, герої в Україні закінчуються
28.08.2025 18:54 Ответить
Чергова "ванга" з європи, які зацікавленні у продовженні війни, щоб свої дірки залатати життями українців.
28.08.2025 18:54 Ответить
Капітан Очевидність
28.08.2025 19:32 Ответить
Знову всі кругом винні що соссия напала на Україну, якби готувались до війни а не до шашликів здавши південь без бою, коли весь світ кричав що напад не минучий то війни б не було в таких масштабах так точно.Але zе і його мародерня кричали що то російське іпсо і не нагнітайте. Що заслужили те і маємо, але винні чомусь Європа і Америка тільки не 73% хотевших поржать.
28.08.2025 19:43 Ответить
 
 