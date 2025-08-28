Не думаю, что война РФ против Украины завершится до конца 2025 года, - глава МИД Италии Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что полномасштабную войну России против Украины вряд ли удастся остановить до конца 2025 года.
Об этом он сказал после заседания итальянского правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Il Sole 24 Ore Radiocor.
Он прокомментировал последний массированный обстрел Украины, назвав удары по гражданскому населению неприемлемыми.
Таяни напомнил, что Италия предложила свой план гарантий безопасности для Украины.
"Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки - не такие короткие, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года", - подчеркнул глава итальянского МИД.
Таяни также сказал, что Италия поддерживает введение дополнительных санкций против России в ответ на убийство мирных украинцев.
"Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует наложить финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС", - добавил он.
