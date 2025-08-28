УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Масований ракетний обстріл
1 484 17

Не думаю, що війна РФ проти України завершиться до кінця 2025 року, - глава МЗС Італії Таяні

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що повномасштабну війну Росії проти України навряд чи вдасться зупинити до кінця 2025 року.

Про це він сказав після засідання італійського уряду у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Il Sole 24 Ore Radiocor.

Він прокоментував останній масований обстріл України, назвавши удари по цивільному населенню неприйнятними. 

Таяні нагадав, що Італія запропонувала свій план гарантій безпеки для України.

"Але спочатку потрібно закінчити війну, а часові рамки не такі короткі, як хтось думав. Війна не закінчиться завтра, і я не думаю, що вона закінчиться до кінця року", - наголосив очільник італійського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кричущі атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп, - Келлог

Таяні також сказав, що Італія підтримує запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на убивство мирних українців.

"Ми оцінимо, чи буде можливість накласти додаткові санкції на Росію, і я вважаю, що слід накласти фінансові санкції. Ми не проти нових санкцій, але вони ухвалюються на рівні ЄС", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Автор: 

Італія (1615) Таяні Антоніо (78) війна в Україні (5898)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вона і до 2030 року не закінчиться, коли від Європи буде така глибока стурбованість, а рудий клован омерики буде вашим-нашим по 100 днів давати.
показати весь коментар
28.08.2025 18:29 Відповісти
+6
Зеленский не заслуживает управлять страной. Зеленский годами отмывал деньги Коломойского - через квартал 95 - цинично смеясь народу в лицо. А теперь он президент, которые получил бабки от Путина в Омане на офшоры и сливает Украину и в поддавки играет с Россией. Все в его партии коррупционеры и агенты кремля. всю власть гнилую назначил бандитов олигархов и кремля. Власть должна быть у военных и суды должны быть у народа - суды присяжных делать и судить всю гниль. А военные войну должны вести и строить ракеты, а не разворовывать страну.
показати весь коментар
28.08.2025 18:31 Відповісти
+2
Не Європа а країни які підписали Будапештський меморандум.
показати весь коментар
28.08.2025 19:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона і до 2030 року не закінчиться, коли від Європи буде така глибока стурбованість, а рудий клован омерики буде вашим-нашим по 100 днів давати.
показати весь коментар
28.08.2025 18:29 Відповісти
Європа нам "нічєво ні далжна". Якщо Ви доросла людина то повинні це розуміти.
показати весь коментар
28.08.2025 18:50 Відповісти
Ментальність людей не виправиш - все одно Європа та США залишаться винними
показати весь коментар
28.08.2025 18:52 Відповісти
Не Європа а країни які підписали Будапештський меморандум.
показати весь коментар
28.08.2025 19:01 Відповісти
Угу - але чомусь вона "далжна" американцям , які типу "їх захищають"(хоча насправді - ні ) , але "не должна" українцям , яки фактично зараз захищають всю європу ...
показати весь коментар
28.08.2025 18:53 Відповісти
Це ваші фантазії.
показати весь коментар
28.08.2025 19:02 Відповісти
Зеленский не заслуживает управлять страной. Зеленский годами отмывал деньги Коломойского - через квартал 95 - цинично смеясь народу в лицо. А теперь он президент, которые получил бабки от Путина в Омане на офшоры и сливает Украину и в поддавки играет с Россией. Все в его партии коррупционеры и агенты кремля. всю власть гнилую назначил бандитов олигархов и кремля. Власть должна быть у военных и суды должны быть у народа - суды присяжных делать и судить всю гниль. А военные войну должны вести и строить ракеты, а не разворовывать страну.
показати весь коментар
28.08.2025 18:31 Відповісти
Лозунгі наше фсьо!
показати весь коментар
28.08.2025 18:36 Відповісти
Ось узяли б нас у НАТО та ЄС одразу як ми внести це до Конституції і не було б повномасштабної війни. А взагалі таке треба було вносити до Конституції у 2015-16 роках на референдумі, а не перед виборами.
показати весь коментар
28.08.2025 18:34 Відповісти
Членство в НАТО Україна вже давно внесла в свою конституцію, а сленство в ЄС це ніщо, якщо мова йде про гарантії безпеки.
показати весь коментар
28.08.2025 18:52 Відповісти
Все вірно - якщо вводити проти кацапні сміховинні "санкції" - чому війна має зупинитися ?
показати весь коментар
28.08.2025 18:48 Відповісти
Європа нам "нічєво ні далжна". Якщо Ви доросла людина то повинні це розуміти.
показати весь коментар
28.08.2025 18:58 Відповісти
Просто такими темпами європа скоро буде "должна" кацапам і китайцям !
показати весь коментар
28.08.2025 19:23 Відповісти
Тобі прийдеться Європі воювати, герої в Україні закінчуються
показати весь коментар
28.08.2025 18:54 Відповісти
Чергова "ванга" з європи, які зацікавленні у продовженні війни, щоб свої дірки залатати життями українців.
показати весь коментар
28.08.2025 18:54 Відповісти
Капітан Очевидність
показати весь коментар
28.08.2025 19:32 Відповісти
Знову всі кругом винні що соссия напала на Україну, якби готувались до війни а не до шашликів здавши південь без бою, коли весь світ кричав що напад не минучий то війни б не було в таких масштабах так точно.Але zе і його мародерня кричали що то російське іпсо і не нагнітайте. Що заслужили те і маємо, але винні чомусь Європа і Америка тільки не 73% хотевших поржать.
показати весь коментар
28.08.2025 19:43 Відповісти
 
 