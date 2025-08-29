Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що дипломатичний шлях завершення війни швидший і з меншими втратами наших людей, ніж шлях через війну.

Про це голова держави сказав на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам", - наголосив Зеленський.

За його словами, дипломатичний шлях може бути швидшим, оскільки передбачає "менше вбивств, менше втрат".

"Тому, коли ми говоримо в те, що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях, менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною", - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що росіяни можуть знаходити будь-які причини: чи-то немає денацифікації, нелегітимність влади тощо. Але все одно ці причини ні про що й ніхто у світі їх не підтримує, наголошує він.

"Вони агресори. У загальному світі вони все одно агресори… нікуди не дінешся. Вони винні у війні, і винна сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться, в тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.

