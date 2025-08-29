Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що дипломатичний шлях завершення війни швидший і з меншими втратами наших людей, ніж шлях через війну.
Про це голова держави сказав на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам", - наголосив Зеленський.
За його словами, дипломатичний шлях може бути швидшим, оскільки передбачає "менше вбивств, менше втрат".
"Тому, коли ми говоримо в те, що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях, менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною", - наголосив глава держави.
Президент зауважив, що росіяни можуть знаходити будь-які причини: чи-то немає денацифікації, нелегітимність влади тощо. Але все одно ці причини ні про що й ніхто у світі їх не підтримує, наголошує він.
"Вони агресори. У загальному світі вони все одно агресори… нікуди не дінешся. Вони винні у війні, і винна сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться, в тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.
Народ, який під час страшної війни обирає блазня верховним головнокомандувачем, хоче бути знищеним. Класик сказав.
А результат стандартний - все вкрали. Так само нажаль буде і тут.
- ''какая разніца''
- ''хуже нє будєт''
- ''хоть па-ржом''
- ''зуб даю''
- ''я вам нічєво нє должен''
- ''да пашлі ви в жопу''
- ''забірайтє сваю ''Украіну'' назад''
Цитата найкращого друга Зеленського - його головного ''гаманця'' - співвласника 95кварталу - Тімура Міндіча:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
Доголосувався ''мудрий'' Український народ під час війни проти москальських окупантів - кров'ю вмивається...
Сумно....
Хоча судячи з коментів люди - не проблема, ви ж всі після написання пішли записуватися у військо правда?
При правильном подходе к делу, кацапы сами уйдут рано или поздно. Не нужно посылать корпуса на укреп районы. Понятное дело что нужно приубавить и популизм от власти, и терпение народа к казнокрадам и взяточникам.
Что касается к неспособности Москвы оккупировать всю Украину, так это ещё большая чушь чем неспособность Украины выдавить москалей. В 1920 году сколько красноармейцев хватило для оккупации всей УНР, 10000? 20?
- думає, як його краще "обставити", щоб відпетляти від кримінальної відповідальності чи "ліхтаря"?
Всі ж розуміють прекрасно, що росія сама не віддасть нічого і ніколи, бо й не віддавала ніколи нічого сама.
Всі розуміють також, що немає жодного "дипломатичного рішення" з росією.
Його не існує - в принципі. Але, замість
давити росію до нашої повної перемоги, і відстоювати саме це, саме зараз - Зеленський випускає з країни резерв, завтрашніх призовників, і цинічно каже: "я не можу". При тому, продовжує зі своїм шоблом розкрадати бюджет (де там Міндіч подівся?). "Ми не можемо".
Це відвертий наглий саботаж.
Немає "Ми не можемо" - є "я не хочу".
"Ми не можемо" - це відверта маніпуляція.
Ми можемо. Так, може це не будуть якісь масовані штурмові дії - зараз ми точно це не зможемо. Але - ми можемо руйнувати логістику, постачання, бази, заводи, економіку росіян, одночасно - виснажувати їх санкціями.
Це не масовані штурмові дії на лінії боєзіткнення, Але це також військовий шлях до перемоги - і саме до цього росія найбільше уразлива, бо російська економіка вже задихається, саме через війну з Україною.
Це не "глухий кут" про який нам тут так нагло брешуть - це досягнення України та її партнерів, яке ми не маємо права впустити зараз. Аби дійсно змусити росію відступити з території України та компенсувати завдані Україні (і не лише Україні) збитки.
в будь-якому разі треба стояти проти росії, та виснажувати росію - в нас немає іншого вибору. Бо якщо відступимо зараз- завтра росія прийде по нас, і ніякі "гарантії" нас вже не спасуть.
Бо час зараз грає саме на нас та проти росіян.
Натомість, нам пропонують все злити - відпустити росію відновлюватися, віддати їй наших людей та території - для посилення проти нас же. Та годують нас байками "про гарантії" та якісь "дипломатичні рішення". Це відверта брехня. Єдине рішення, де Україна залишається - додавлювати росію, вичнажувати її економіку тут і зараз - доки вона не прийде до притомнішого стану, а ще краще - взагалі розвалиться. І хай Штати їх потім рятують скільки завгодно "ніжками
БушаТрампа" - але в обмін вже на їхню, російську ядерну та ракетну зброю, засоби її доставки, демітєлітарищацію і т.д. Будьласка.
Більший підступно напав на меншого та одразу ж зламав меншому ногу, але менший, хоч і не може вже повноцінно вести бій, перевів більшого в партер, вимотав, взяв у захват і почав душити. І ось зараз є два варіанти - або ми цю сволоч таки задушемо, або, навіть, зламаємо цьому 3,14 дару шию, бо морда в тієї сволоти вже синя - або відпустимо, та нам ще "ампують перебиту ногу" (бо це нам так "парнери" нав'язливо радять - замість зберегти її та вилікувати) і тоді нам 3,14#да, бо це падло віддихається і в наступному "раунді" просто змішає нас з лайном. Бо ж всім зрозуміло, що безногий каліка проти здоровенного людожера-бугая, котрий від'їдвся та відновився (за ваш же рахунок) - шансів вже практично не має.
Як, власне, зрозуміло і те, що битися та, тим більше помирати - за нас теж ніхто не буде.
навіть "кордон 91" про який заливали на марафоні то не є перемога.