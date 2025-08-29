УКР
Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський

Зеленський бачить завершення війни з РФ двома шляхами

Президент Володимир Зеленський вважає, що дипломатичний шлях завершення війни швидший і з меншими втратами наших людей, ніж шлях через війну.

Про це голова держави сказав на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам", - наголосив Зеленський.

За його словами, дипломатичний шлях може бути швидшим, оскільки передбачає "менше вбивств, менше втрат".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може пропонувати новий рівень переговорів, щоб відтермінувати зустріч лідерів, - Зеленський

"Тому, коли ми говоримо в те, що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях, менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною", - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що росіяни можуть знаходити будь-які причини: чи-то немає денацифікації, нелегітимність влади тощо. Але все одно ці причини ні про що й ніхто у світі їх не підтримує, наголошує він.

"Вони агресори. У загальному світі вони все одно агресори… нікуди не дінешся. Вони винні у війні, і винна сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться, в тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що війна РФ проти України завершиться до кінця 2025 року, - глава МЗС Італії Таяні

Зеленський Володимир (25291) територіальна цілісність (214) війна в Україні (5926)
Топ коментарі
+25
Боже, ну за шо це Україні!
Народ, який під час страшної війни обирає блазня верховним головнокомандувачем, хоче бути знищеним. Класик сказав.
29.08.2025 16:04 Відповісти
29.08.2025 16:04 Відповісти
+23
А як же кордони 91го,клован? Все просрав та прої@ав, а тепер з розумною пикою такий-"тільки дипломатичний шлях". Покидьок.
29.08.2025 16:06 Відповісти
29.08.2025 16:06 Відповісти
+21
Яж вам гаваріл, что послє паржать, сайдьомся пасредінє?
29.08.2025 16:03 Відповісти
29.08.2025 16:03 Відповісти
Яж вам гаваріл, что послє паржать, сайдьомся пасредінє?
29.08.2025 16:03 Відповісти
29.08.2025 16:03 Відповісти
Боже, ну за шо це Україні!
Народ, який під час страшної війни обирає блазня верховним головнокомандувачем, хоче бути знищеним. Класик сказав.
29.08.2025 16:04 Відповісти
29.08.2025 16:04 Відповісти
73% більшисть в 2019 добровільно голосувала за власну смерть.
29.08.2025 18:38 Відповісти
29.08.2025 18:38 Відповісти
Тому ти казав, що військові повернуться додому тільки після закінчення війни?
29.08.2025 16:05 Відповісти
29.08.2025 16:05 Відповісти
А якщо кацапські дипломати не йдуть до рук - як ти їх принудиш?
29.08.2025 16:06 Відповісти
29.08.2025 16:06 Відповісти
А як же кордони 91го,клован? Все просрав та прої@ав, а тепер з розумною пикою такий-"тільки дипломатичний шлях". Покидьок.
29.08.2025 16:06 Відповісти
29.08.2025 16:06 Відповісти
Кордони 91-го не обов'язково повертити ріками крові, якщо можна це зробити дипломатією (навіть якщо це довгий процес).
29.08.2025 16:14 Відповісти
29.08.2025 16:14 Відповісти
А хто його за язика тягнув? Чи контрнаступи там якісь провальні мутив?
29.08.2025 16:28 Відповісти
29.08.2025 16:28 Відповісти
Згадайте американські обіцянки "будемо допомагати, скільки потрібно" та порівняйте з сьогоденням.
29.08.2025 16:54 Відповісти
29.08.2025 16:54 Відповісти
Ви переплутати обіцяючих.
29.08.2025 18:26 Відповісти
29.08.2025 18:26 Відповісти
Тут взагалі не про зе мова. Начхати на нього і його майбутнє, нас повинна Україна хвилювати. А те, що воно брехало, крало, брехало і крало якраз вилилося в провальні контрнаступи.
29.08.2025 18:23 Відповісти
29.08.2025 18:23 Відповісти
Воно не взялося нізвідки. За це проголосували.І тепер це вивалює власні фантазії як доконаний факт.
29.08.2025 18:25 Відповісти
29.08.2025 18:25 Відповісти
І що? Терпимо далі? Бо поки війна воно ніде не дінеться.
29.08.2025 18:30 Відповісти
29.08.2025 18:30 Відповісти
Які пропозиції? Зелесволота користується моментом і вчепилася у владу зубами. А-ля Піночет? Непогано було би. Але наслідки прорахувати дуже складно.
29.08.2025 18:43 Відповісти
29.08.2025 18:43 Відповісти
Назви хоча б один випадок коли після війни (окупації території) "хтось" дипломатією повернув кордони?
29.08.2025 17:25 Відповісти
29.08.2025 17:25 Відповісти
То чому ти тут в коментах? Йди відвойовуй, якщо не хочеш дипломатії.
29.08.2025 18:20 Відповісти
29.08.2025 18:20 Відповісти
Ото дИбіл((Ти ще фламінгами не гасив по вайсках,підстанціях,жд...
29.08.2025 16:10 Відповісти
29.08.2025 16:10 Відповісти
немає ніяких фламінгів, це довга локшина, яка тягнеться з 2019р.
29.08.2025 16:13 Відповісти
29.08.2025 16:13 Відповісти
А "паляниці" що там? Щось тишина, а так розказували, так хвалили, так піарилися.
А результат стандартний - все вкрали. Так само нажаль буде і тут.
29.08.2025 16:16 Відповісти
29.08.2025 16:16 Відповісти
Ну,не знаю.НПЗ то горять.Від чого вже немає значення.
29.08.2025 16:35 Відповісти
29.08.2025 16:35 Відповісти
Недолугий президент тільки на "ухилянтів" і надіється...яяяяк прорвуть вони фронт
29.08.2025 16:11 Відповісти
29.08.2025 16:11 Відповісти
29.08.2025 16:11 Відповісти
29.08.2025 16:11 Відповісти
В ЗЕтелепня окрім всьго щей мізків не вистачає! Йди геть оманський поц
29.08.2025 16:13 Відповісти
29.08.2025 16:13 Відповісти
Знамениті цитати Зеленського:
- ''какая разніца''
- ''хуже нє будєт''
- ''хоть па-ржом''
- ''зуб даю''
- ''я вам нічєво нє должен''
- ''да пашлі ви в жопу''
- ''забірайтє сваю ''Украіну'' назад''
Цитата найкращого друга Зеленського - його головного ''гаманця'' - співвласника 95кварталу - Тімура Міндіча:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
Доголосувався ''мудрий'' Український народ під час війни проти москальських окупантів - кров'ю вмивається...
Сумно....
29.08.2025 16:13 Відповісти
29.08.2025 16:13 Відповісти
він що знов у косоворотці......
29.08.2025 16:14 Відповісти
29.08.2025 16:14 Відповісти
Зато у ригозеленої мразоти вистачає сил на мородерство,брехню,грабунок бюджету, збагачуватись на крові Українців,зраджувати,на чолі з гундосою поганью зеленським.
29.08.2025 16:14 Відповісти
29.08.2025 16:14 Відповісти
План "перемоги" пішов, у слід за конституцією...
29.08.2025 16:19 Відповісти
29.08.2025 16:19 Відповісти
Тут як завжди багато воїнів-повертачів-кордонів-силою. Це один з можливих варіантів, але чи є в нас для цього засоби і достатньо мотивованих і підготованих людей?
Хоча судячи з коментів люди - не проблема, ви ж всі після написання пішли записуватися у військо правда?
29.08.2025 16:19 Відповісти
29.08.2025 16:19 Відповісти
Когда Турцию разгромили и оккупировали московиты, ей хватило ровно 0 солдат и 0 пуль и снарядов что бы не только освободить свои территории но и получить новые в качестве компенсации. А тут " увесь мир с нами" , и не хватат, да?
При правильном подходе к делу, кацапы сами уйдут рано или поздно. Не нужно посылать корпуса на укреп районы. Понятное дело что нужно приубавить и популизм от власти, и терпение народа к казнокрадам и взяточникам.
Что касается к неспособности Москвы оккупировать всю Украину, так это ещё большая чушь чем неспособность Украины выдавить москалей. В 1920 году сколько красноармейцев хватило для оккупации всей УНР, 10000? 20?
29.08.2025 16:25 Відповісти
29.08.2025 16:25 Відповісти
тобто ти ні на що не спроможний
29.08.2025 16:28 Відповісти
29.08.2025 16:28 Відповісти
на якомусь етапі кацапи зрозуміли, що без допомоги США їм Україну не перемогти... й поки що ми бачимо, що Америка в образі товариша Трампа и Ко дуже допомагає росії
29.08.2025 16:29 Відповісти
29.08.2025 16:29 Відповісти
захочет пуйло победить - ударит ядеркой, а у тебя, чмо жидовское и патронов нет, все клянчишь
29.08.2025 16:29 Відповісти
29.08.2025 16:29 Відповісти
Спокійно, це такий хитрий план. То він так тільки для Трампа говорить, притуплює пильність, а в цей час хитро складує балістичні ракети. Ось побачите, на наступне 24 серпня від Кремля лишиться тільки цегла, розкидана в хаотичному порядку. Ну може не на наступне, але через 2-3 роки точно.
29.08.2025 16:35 Відповісти
29.08.2025 16:35 Відповісти
Таке можна казати коли в рашці опалювальний сезон зірвано,москалі замерзають і в окопах...(((
29.08.2025 16:40 Відповісти
29.08.2025 16:40 Відповісти
Півшостий мудєнь, який ні дня з 6 років не був справжнім президентом України.
29.08.2025 16:41 Відповісти
29.08.2025 16:41 Відповісти
29.08.2025 16:44 Відповісти
29.08.2025 16:44 Відповісти
піздюк зелений
29.08.2025 16:48 Відповісти
29.08.2025 16:48 Відповісти
Який ще президент Зеленський? Прострочений!
29.08.2025 16:47 Відповісти
29.08.2025 16:47 Відповісти
А Шашличного попереджали

29.08.2025 16:48 Відповісти
29.08.2025 16:48 Відповісти
Именно поэтому Зе отправил наиболее боеспособную часть наших мужиков в Европу.
29.08.2025 16:49 Відповісти
29.08.2025 16:49 Відповісти
Ми вже повернули Крим дипломатичним шляхом, гніда. То що знов ? Уйобуй з України, як що вже навоювався, курво бідоносец.
29.08.2025 16:53 Відповісти
29.08.2025 16:53 Відповісти
Ну що, "зе" готує зливати Україну ху2йлу, тому "прогріває" народ на "сойдьомся посєрєдінє".
- думає, як його краще "обставити", щоб відпетляти від кримінальної відповідальності чи "ліхтаря"?
Всі ж розуміють прекрасно, що росія сама не віддасть нічого і ніколи, бо й не віддавала ніколи нічого сама.
Всі розуміють також, що немає жодного "дипломатичного рішення" з росією.
Його не існує - в принципі. Але, замість
давити росію до нашої повної перемоги, і відстоювати саме це, саме зараз - Зеленський випускає з країни резерв, завтрашніх призовників, і цинічно каже: "я не можу". При тому, продовжує зі своїм шоблом розкрадати бюджет (де там Міндіч подівся?). "Ми не можемо".
Це відвертий наглий саботаж.
Немає "Ми не можемо" - є "я не хочу".
"Ми не можемо" - це відверта маніпуляція.
Ми можемо. Так, може це не будуть якісь масовані штурмові дії - зараз ми точно це не зможемо. Але - ми можемо руйнувати логістику, постачання, бази, заводи, економіку росіян, одночасно - виснажувати їх санкціями.
Це не масовані штурмові дії на лінії боєзіткнення, Але це також військовий шлях до перемоги - і саме до цього росія найбільше уразлива, бо російська економіка вже задихається, саме через війну з Україною.
Це не "глухий кут" про який нам тут так нагло брешуть - це досягнення України та її партнерів, яке ми не маємо права впустити зараз. Аби дійсно змусити росію відступити з території України та компенсувати завдані Україні (і не лише Україні) збитки.
в будь-якому разі треба стояти проти росії, та виснажувати росію - в нас немає іншого вибору. Бо якщо відступимо зараз- завтра росія прийде по нас, і ніякі "гарантії" нас вже не спасуть.

Бо час зараз грає саме на нас та проти росіян.

Натомість, нам пропонують все злити - відпустити росію відновлюватися, віддати їй наших людей та території - для посилення проти нас же. Та годують нас байками "про гарантії" та якісь "дипломатичні рішення". Це відверта брехня. Єдине рішення, де Україна залишається - додавлювати росію, вичнажувати її економіку тут і зараз - доки вона не прийде до притомнішого стану, а ще краще - взагалі розвалиться. І хай Штати їх потім рятують скільки завгодно "ніжками Буша Трампа" - але в обмін вже на їхню, російську ядерну та ракетну зброю, засоби її доставки, демітєлітарищацію і т.д. Будьласка.
29.08.2025 16:54 Відповісти
29.08.2025 16:54 Відповісти
Є проста аналогія. От два бійці. Один більший, другий - спритніший та витриваліший.
Більший підступно напав на меншого та одразу ж зламав меншому ногу, але менший, хоч і не може вже повноцінно вести бій, перевів більшого в партер, вимотав, взяв у захват і почав душити. І ось зараз є два варіанти - або ми цю сволоч таки задушемо, або, навіть, зламаємо цьому 3,14 дару шию, бо морда в тієї сволоти вже синя - або відпустимо, та нам ще "ампують перебиту ногу" (бо це нам так "парнери" нав'язливо радять - замість зберегти її та вилікувати) і тоді нам 3,14#да, бо це падло віддихається і в наступному "раунді" просто змішає нас з лайном. Бо ж всім зрозуміло, що безногий каліка проти здоровенного людожера-бугая, котрий від'їдвся та відновився (за ваш же рахунок) - шансів вже практично не має.
Як, власне, зрозуміло і те, що битися та, тим більше помирати - за нас теж ніхто не буде.
29.08.2025 17:39 Відповісти
29.08.2025 17:39 Відповісти
Такі заяви краще не робити. Війна- це чорна, кривава робота. На ній ніколи не треба применшувати свої сили. Як в окопі наш солдат, що лишився один і бігав по окопу, імітуючи, що їх рота. І він переміг.🇺🇦🇺🇦
29.08.2025 16:57 Відповісти
29.08.2025 16:57 Відповісти
ШБТЗДХ! ГНД.
29.08.2025 17:03 Відповісти
29.08.2025 17:03 Відповісти
Це гнида потроху готує нарід до капітуляції під виглядом "сойдьомся посрединке" не легко їм буде впарити "перемогу" але ж оманські домовленості треба виконувати, Трамп допоможе, в #уйла на нього є компромат, як і на блазня.
29.08.2025 17:18 Відповісти
29.08.2025 17:18 Відповісти
що таке перемога України ? для параші будь-яке захоплення та "узаконене" нашої землі це перемога, а для нас що ?
навіть "кордон 91" про який заливали на марафоні то не є перемога.
29.08.2025 17:21 Відповісти
29.08.2025 17:21 Відповісти
Чмо храпате
29.08.2025 17:46 Відповісти
29.08.2025 17:46 Відповісти
Тут прямо супер воїни зібрались. Залужний про це казав ще в 23-му, що війна зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не досягне прориву. Після того, правда, ми допустились кілька помилок.
29.08.2025 18:33 Відповісти
29.08.2025 18:33 Відповісти
 
 