РФ може пропонувати новий рівень переговорів, щоб відтермінувати зустріч лідерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни робитимуть усе можливе, щоб зустріч на рівні лідерів України, США та Росії не відбулася, зокрема, можуть пропонувати зустріч на рівні радників чи міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу.

Так, Зеленський зауважив, що росіяни думають над тим, яким чином ця зустріч можлива, але намагатимуться робити все можливе, щоб вона не відбулася.

За його словами, росіяни намагатимуться продемонструвати "конструктив у переговорах" Сполученим Штатами, щоб відтермінувати санкційний та інший тиск на РФ. На думку президента, росіяни можуть запропонувати провести зустріч не на рівні лідерів держав, а на рівні радників чи міністрів.

"Вони можуть пропонувати новий рівень, але для чого? Я вважаю, що це штучне відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони, росіяни, конструктивні. Але вони не конструктивні, на жаль", - додав президент.

Також Зеленський зазначива, що росіяни хочуть знайти формати відтермінування запровадження санкцій.

