УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
530 9

РФ може пропонувати новий рівень переговорів, щоб відтермінувати зустріч лідерів, - Зеленський

Зеленський про зустріч із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни робитимуть усе можливе, щоб зустріч на рівні лідерів України, США та Росії не відбулася, зокрема, можуть пропонувати зустріч на рівні радників чи міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу.

Так, Зеленський зауважив, що росіяни думають над тим, яким чином ця зустріч можлива, але намагатимуться робити все можливе, щоб вона не відбулася.

За його словами, росіяни намагатимуться продемонструвати "конструктив у переговорах" Сполученим Штатами, щоб відтермінувати санкційний та інший тиск на РФ. На думку президента, росіяни можуть запропонувати провести зустріч не на рівні лідерів держав, а на рівні радників чи міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не готова до мирних переговорів та продовжує активні бойові дії, - розвідка Естонії

"Вони можуть пропонувати новий рівень, але для чого? Я вважаю, що це штучне відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони, росіяни, конструктивні. Але вони не конструктивні, на жаль", - додав президент.

Також Зеленський зазначива, що росіяни хочуть знайти формати відтермінування запровадження санкцій.

Також читайте: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) перемовини (3074) росія (67410)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лідер. Чтоб не казати по іншому !
показати весь коментар
29.08.2025 15:59 Відповісти
правильно лідОр ))
показати весь коментар
29.08.2025 16:09 Відповісти
трамп агент москові, як сказав президент Португалії.З цих реалій і треба виходити
показати весь коментар
29.08.2025 16:00 Відповісти
Переговори на рівні зрадників - від України хто поїде?
показати весь коментар
29.08.2025 16:00 Відповісти
Ті що і завжди.
Купка нікчем і завгосп на чолі делегації.
показати весь коментар
29.08.2025 16:08 Відповісти
А в нього одного фото для колекції не вистачає! Я він, як ЛІДЕР!!!, ручкається, і посміхається с дарагім і любімим Бдядіміром **************!
показати весь коментар
29.08.2025 16:05 Відповісти
Знову марево заглянути в о&&&ко х@ла
показати весь коментар
29.08.2025 16:08 Відповісти
Воно знає наперед що буде .
показати весь коментар
29.08.2025 16:11 Відповісти
ЧИЙ ти лідер чмо неголене брехливе та воровите? Сдата баранів та вівець. Тобто ти смердючий цап.
показати весь коментар
29.08.2025 16:21 Відповісти
 
 