Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону, - Зеленський

Зеленський поговорив зі Стармером Обговорювали НАБУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував публікацію видання Politico, у якій йдеться про те, що Європа пропонує створити 40-кілометрову буферну зону на фронті в Україні.

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що так звана буферна зона вже існує та не потрібно "вестися на якихось фантазерів".

"Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я спробував пояснити… тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону 40-50-60, я навіть чув пропозицію щодо 100 км. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так знаходиться 10+ км один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона… я називаю мертва зона, хтось називає "сіра зона", вона вже існує... Не треба затягувати час, вестися на додаткові умови від РФ та якихось фантазерів", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони захопили, і там розташовувати (буферну зону – ред.)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", - додав президент.

Зеленський Володимир (25291) війна в Україні (5926)
+7
Понимающий.
Інтелектуал🤔
****.
Завжди все знає, але кінцевому результаті, все за що не візьметься перетворює на💩.
Такий собі Мідас але з Кривого Рогу.
29.08.2025 15:58 Відповісти
+5
Володька почитав статтю Залужного і став дивовижно розумним?
29.08.2025 15:57 Відповісти
+5
БУФЕРНА ЗОНА- ВІД МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ , РАШИСТ ВІДВОДИТЬ СВОЇ ВІЙСКА НА 40 КМ.
29.08.2025 16:07 Відповісти
Ну при совку сирника, стан війська це пізнесовкове
29.08.2025 15:48 Відповісти
Хто ж йому підказав таку розумну річ? Неаже Сирський? Не вірю - Сирський - це модернізлвпний совок.
29.08.2025 15:53 Відповісти
Володька почитав статтю Залужного і став дивовижно розумним?
29.08.2025 15:57 Відповісти
Ше й не маленькі буфера - на 40 км - по Україні
29.08.2025 15:58 Відповісти
Понимающий.
Інтелектуал🤔
****.
Завжди все знає, але кінцевому результаті, все за що не візьметься перетворює на💩.
Такий собі Мідас але з Кривого Рогу.
29.08.2025 15:58 Відповісти
Пане президенте, запропонуйте буферну зону до Уралу.
Дождуться вони, поки жарений фламінго у дупу клюне)
29.08.2025 16:00 Відповісти
29.08.2025 16:02 Відповісти
Эксперт ****.
29.08.2025 16:03 Відповісти
А по суті що він не так сказав?
29.08.2025 16:05 Відповісти
ну розмінуватель Чонгара ж )))))))))
29.08.2025 16:07 Відповісти
29.08.2025 16:09 Відповісти
Навіщо Ви мені цього ідіота ліпите?
29.08.2025 16:24 Відповісти
бо Ви такий самий )
29.08.2025 16:58 Відповісти
БУФЕРНА ЗОНА- ВІД МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ , РАШИСТ ВІДВОДИТЬ СВОЇ ВІЙСКА НА 40 КМ.
29.08.2025 16:07 Відповісти
То є дно , президент що юбговорює якусь статтю .
29.08.2025 16:14 Відповісти
Чому тільки в глиб окупованих територій? Чому не за порєбрік і на відстані не менше 100км від кордону?
29.08.2025 16:32 Відповісти
корчит из себя полководца, чмо пархатое
29.08.2025 16:35 Відповісти
 
 