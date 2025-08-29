Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував публікацію видання Politico, у якій йдеться про те, що Європа пропонує створити 40-кілометрову буферну зону на фронті в Україні.

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що так звана буферна зона вже існує та не потрібно "вестися на якихось фантазерів".

"Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я спробував пояснити… тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону 40-50-60, я навіть чув пропозицію щодо 100 км. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так знаходиться 10+ км один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона… я називаю мертва зона, хтось називає "сіра зона", вона вже існує... Не треба затягувати час, вестися на додаткові умови від РФ та якихось фантазерів", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони захопили, і там розташовувати (буферну зону – ред.)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", - додав президент.

