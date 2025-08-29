Зеленський про ситуацію на фронті: Покровський напрямок – найсерйозніший зараз

Президент Володимир Зеленський розповів, що найважча зараз ситуація на Покровському напрямку.

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня.

"Ситуація, що стосується фронту, у нас більш-менш нормальна, контрольована. Покровський напрямок –– найсерйозніший сьогодні. Накопичення, концентрація ворога там є до 100 000, це те, що є на ранок. Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Харківщині та Донеччині тривають активні бойові дії.

"Ворогу там сьогодні непросто", - каже він.

Президент сказав, що поблизу Куп'янська на Харківщині проводяться достатньо успішні пошукові дії, де знищено 30 ДРГ ворога, виявлені Силами оборони.

На Сумському напрямку українські захисники витісняють ворога, на Запорізькому –– ситуація залишається стабільною.

"Запоріжжя –– змін немає. В принципі там небезпечно через те, що вони накопичують свої десантні сили й це угруповання у них достатньо велике", - пояснив він.

Зеленський додав, що ситуація на Дніпропетровщині контрольована.

