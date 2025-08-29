УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Зеленський про ситуацію на фронті
684 11

Зеленський про ситуацію на фронті: Покровський напрямок – найсерйозніший зараз

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський розповів, що найважча зараз ситуація на Покровському напрямку. 

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація, що стосується фронту, у нас більш-менш нормальна, контрольована. Покровський напрямок –– найсерйозніший сьогодні. Накопичення, концентрація ворога там є до 100 000, це те, що є на ранок. Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Харківщині та Донеччині тривають активні бойові дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО

"Ворогу там сьогодні непросто", - каже він.

Президент сказав, що поблизу Куп'янська на Харківщині проводяться достатньо успішні пошукові дії, де знищено 30 ДРГ ворога, виявлені Силами оборони.

На Сумському напрямку українські захисники витісняють ворога, на Запорізькому –– ситуація залишається стабільною.

"Запоріжжя –– змін немає. В принципі там небезпечно через те, що вони накопичують свої десантні сили й це угруповання у них достатньо велике", - пояснив він.

Зеленський додав, що ситуація на Дніпропетровщині контрольована.

Дивіться: Сили оборони підірвали підвал з окупантами, уразили автівки, бліндажі, укриття й ретранслятори росіян. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) Сумська область (4176) Запорізька область (4001) Донецька область (9449) Харківська область (1533) війна в Україні (5926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Знову це "накопичення, концентрація, 100,200,300 тисяч". Ну якщо вони сконцентровані десь ,то чому там не випалюється все що є? Бо ***** в мультіках показує неіснуючі балістичні ракети, а зейло лохам малює розових фламінго.
показати весь коментар
29.08.2025 15:43 Відповісти
+4
Думаю треба було йти на Крим як планував Залужний і захід. Там люди більш адекватні ніж на дамбасі, суто моя думка. Кацапів уже набачились, плюс мають інтерес жити як раніше. Ми би точно його повернули назад.
Зебіл все просрав.
показати весь коментар
29.08.2025 15:54 Відповісти
+2
зеленийпрозвіздон
показати весь коментар
29.08.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленийпрозвіздон
показати весь коментар
29.08.2025 15:39 Відповісти
Знову це "накопичення, концентрація, 100,200,300 тисяч". Ну якщо вони сконцентровані десь ,то чому там не випалюється все що є? Бо ***** в мультіках показує неіснуючі балістичні ракети, а зейло лохам малює розових фламінго.
показати весь коментар
29.08.2025 15:43 Відповісти
Власні ФАБи дуже б допомогли. Але 3,5рік, а вони лише в відосіках.
показати весь коментар
29.08.2025 15:47 Відповісти
"... там є до 100 000, це те, що є на ранок"
А що ж буде до вечора?)
показати весь коментар
29.08.2025 15:51 Відповісти
Думаю треба було йти на Крим як планував Залужний і захід. Там люди більш адекватні ніж на дамбасі, суто моя думка. Кацапів уже набачились, плюс мають інтерес жити як раніше. Ми би точно його повернули назад.
Зебіл все просрав.
показати весь коментар
29.08.2025 15:54 Відповісти
Так вони і йшли. Тільки пів року перед тим рекламували свій "похід" зі всіх утюгів та чайників, чим надали змогу ворогу підготувати оборону. Я досі не розумію, до чого була та шалена реклама того контрнаступу?!
показати весь коментар
29.08.2025 16:01 Відповісти
Сцена 95 кварталу --любить видовищ
показати весь коментар
29.08.2025 16:03 Відповісти
Ключові слова---"все знаємо і контролюємо" Тоді задам я КЛЮЧОВІ СЛОВА----до який пір ми будемо відступати і наші міста будуть бомбити??????
показати весь коментар
29.08.2025 16:02 Відповісти
А шо там Курск?
показати весь коментар
29.08.2025 16:05 Відповісти
найсерйозніший напрямок це ОПа , Зе, 5-6 дефективних!
показати весь коментар
29.08.2025 16:11 Відповісти
А ти обміняй Покровськ на Суджу Володя!
Заради цього ж ви з Сирським там поклали людей і техніку.
Щоб отримати... Ам-м-м.
Щоб нікуя не отримати, і знекровити найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ.

Тому ніхто не горить бажанням мобілізуватися, щоб потім його послали вмирати за три хати чи посадку, бо Володя получив 3,14здюлей від Трампа чи Фон дер Ляєн по телефону.
показати весь коментар
29.08.2025 16:38 Відповісти
 
 