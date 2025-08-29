5 476 22
У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО
У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських безпілотників.
Однак бійці 63-ої окремої механізованої бригади виявляють окупантів, зокрема у Серебрянському лісі на Луганщині, та ліквідовують, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як діди
Це так родичи з Херсону розказують - дрони полюють на будь яких людей, і ховатися під деревом вважається смертельною штукою. А ще й прилетіти снаряд може будь коли.