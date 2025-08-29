У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО

У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських безпілотників.

Однак бійці 63-ої окремої механізованої бригади виявляють окупантів, зокрема у Серебрянському лісі на Луганщині, та ліквідовують, повідомляє Цензор.НЕТ.

