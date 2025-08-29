УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10251 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 476 22

У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО

У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських безпілотників.

Однак бійці 63-ої окремої механізованої бригади виявляють окупантів, зокрема у Серебрянському лісі на Луганщині, та ліквідовують, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На Донеччині тіло російського загарбника стало поживою для воронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18559) ліквідація (4395) 63 ОМБр (119) Луганська область (4929)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Москаляки на гілляках.
показати весь коментар
29.08.2025 12:25 Відповісти
+16
у арахамії навчились ))
показати весь коментар
29.08.2025 12:20 Відповісти
+10
мавпи
показати весь коментар
29.08.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре, там хай залишаться
показати весь коментар
29.08.2025 12:19 Відповісти
мавпи
показати весь коментар
29.08.2025 12:19 Відповісти
у арахамії навчились ))
показати весь коментар
29.08.2025 12:20 Відповісти
Дрон-дракон їх вполює навіть без цих викрутасів ))
показати весь коментар
29.08.2025 12:24 Відповісти
Москаляки на гілляках.
показати весь коментар
29.08.2025 12:25 Відповісти
"Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не рашист"
показати весь коментар
29.08.2025 12:30 Відповісти
От що значить недавня еволюція - інстинкти не проп'єш!
показати весь коментар
29.08.2025 12:35 Відповісти
Ну все логічно- мавпи шукають банани
показати весь коментар
29.08.2025 12:45 Відповісти
Оооооо, с дерева разлёт ошмётков намного дальше
показати весь коментар
29.08.2025 12:46 Відповісти
"Назад у майбутнє".
Як діди
показати весь коментар
29.08.2025 12:55 Відповісти
Звиняйте, бананів немає!!!
показати весь коментар
29.08.2025 13:12 Відповісти
Цивілізаційний регрес. Скоро у кацапів знову відростуть хвости.
показати весь коментар
29.08.2025 13:20 Відповісти
Аватары, *****
показати весь коментар
29.08.2025 13:33 Відповісти
на всякую хитрую жопу найдётся болт с гайкой!
показати весь коментар
29.08.2025 13:41 Відповісти
Дрон + гілки це теж смертельна небезпека. Купа дрібних уламочків впивається в тіло. А на рентгені їх не видно!!
Це так родичи з Херсону розказують - дрони полюють на будь яких людей, і ховатися під деревом вважається смертельною штукою. А ще й прилетіти снаряд може будь коли.
показати весь коментар
29.08.2025 13:59 Відповісти
То була тактика "просочування" тепер тактика Тарзан тільки треба вміти розгойдуватися сильно сильно. І не пити "наркомовську чєкушку" бо у тарзана має бути гарний вестибулярний апар...ааааа!.. шмяк..
показати весь коментар
29.08.2025 14:01 Відповісти
Хренова ідея. Ліпше копати яму 2 на метр, і метр в глибину, і чекати там.
показати весь коментар
29.08.2025 14:02 Відповісти
Скоро в них і хвости почнуть відростати. Еволюція в цих істот іде в зворотньому напрямку.
показати весь коментар
29.08.2025 14:12 Відповісти
"Яблокі на снєгу, розовиє на бєлом, што же нам с німі дєлать - я уже нє могу..."
показати весь коментар
29.08.2025 14:16 Відповісти
Нова тактика? Та ця тактика в приматів була ще до хомо сапіенс. А в ватопітеків так і залишилась 😄
показати весь коментар
29.08.2025 14:25 Відповісти
"Падайтє груші" ла-ла ла-ла ....бпла
показати весь коментар
29.08.2025 15:02 Відповісти
Тарзани .
показати весь коментар
29.08.2025 15:49 Відповісти
 
 