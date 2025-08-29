У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских дронов. ВИДЕО

У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских беспилотников.

Однако бойцы 63-й отдельной механизированной бригады обнаруживают оккупантов, в частности в Серебрянском лесу на Луганщине, и ликвидируют, сообщает Цензор.НЕТ.

