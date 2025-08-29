4 248 19
У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских дронов. ВИДЕО
У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских беспилотников.
Однако бойцы 63-й отдельной механизированной бригады обнаруживают оккупантов, в частности в Серебрянском лесу на Луганщине, и ликвидируют, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий29.08.2025 12:25 Ответить Ссылка
+12 Fjall_Raven
показать весь комментарий29.08.2025 12:20 Ответить Ссылка
+7 Сергій Овчаренко #548993
показать весь комментарий29.08.2025 12:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як діди
Це так родичи з Херсону розказують - дрони полюють на будь яких людей, і ховатися під деревом вважається смертельною штукою. А ще й прилетіти снаряд може будь коли.