У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских дронов. ВИДЕО

У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских беспилотников.

Однако бойцы 63-й отдельной механизированной бригады обнаруживают оккупантов, в частности в Серебрянском лесу на Луганщине, и ликвидируют, сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20407) ликвидация (4004) 63 ОМБр (119) Луганская область (6544)
+20
Москаляки на гілляках.
29.08.2025 12:25 Ответить
+12
у арахамії навчились ))
29.08.2025 12:20 Ответить
+7
мавпи
29.08.2025 12:19 Ответить
Це добре, там хай залишаться
29.08.2025 12:19 Ответить
мавпи
29.08.2025 12:19 Ответить
у арахамії навчились ))
29.08.2025 12:20 Ответить
Дрон-дракон їх вполює навіть без цих викрутасів ))
29.08.2025 12:24 Ответить
Москаляки на гілляках.
29.08.2025 12:25 Ответить
"Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не рашист"
29.08.2025 12:30 Ответить
От що значить недавня еволюція - інстинкти не проп'єш!
29.08.2025 12:35 Ответить
Ну все логічно- мавпи шукають банани
29.08.2025 12:45 Ответить
Оооооо, с дерева разлёт ошмётков намного дальше
29.08.2025 12:46 Ответить
"Назад у майбутнє".
Як діди
29.08.2025 12:55 Ответить
Звиняйте, бананів немає!!!
29.08.2025 13:12 Ответить
Цивілізаційний регрес. Скоро у кацапів знову відростуть хвости.
29.08.2025 13:20 Ответить
Аватары, *****
29.08.2025 13:33 Ответить
на всякую хитрую жопу найдётся болт с гайкой!
29.08.2025 13:41 Ответить
Дрон + гілки це теж смертельна небезпека. Купа дрібних уламочків впивається в тіло. А на рентгені їх не видно!!
Це так родичи з Херсону розказують - дрони полюють на будь яких людей, і ховатися під деревом вважається смертельною штукою. А ще й прилетіти снаряд може будь коли.
29.08.2025 13:59 Ответить
То була тактика "просочування" тепер тактика Тарзан тільки треба вміти розгойдуватися сильно сильно. І не пити "наркомовську чєкушку" бо у тарзана має бути гарний вестибулярний апар...ааааа!.. шмяк..
29.08.2025 14:01 Ответить
Хренова ідея. Ліпше копати яму 2 на метр, і метр в глибину, і чекати там.
29.08.2025 14:02 Ответить
Скоро в них і хвости почнуть відростати. Еволюція в цих істот іде в зворотньому напрямку.
29.08.2025 14:12 Ответить
"Яблокі на снєгу, розовиє на бєлом, што же нам с німі дєлать - я уже нє могу..."
29.08.2025 14:16 Ответить
 
 