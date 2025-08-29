1 617 8
В Донецкой области тело российского захватчика стало пищей для ворон. ВИДЕО
На фронте все чаще фиксируют случаи, когда трупы российских военных остаются на поле боя без эвакуации. В результате они становятся добычей для диких животных и птиц.
Так, в Донецкой области, операторы дронов подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии зафиксировали, как вороны питаются телом ликвидированного оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.
Коловорот гівна у природі...