В Донецкой области тело российского захватчика стало пищей для ворон. ВИДЕО

На фронте все чаще фиксируют случаи, когда трупы российских военных остаются на поле боя без эвакуации. В результате они становятся добычей для диких животных и птиц.

Так, в Донецкой области, операторы дронов подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии зафиксировали, как вороны питаются телом ликвидированного оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20407) Донецкая область (10626) Национальная гвардия (2213)
Траванулись пернатые...
показать весь комментарий
29.08.2025 12:11 Ответить
А потім будуть розносити цю гидоту у вигляді посліду по Україні...
показать весь комментарий
29.08.2025 12:17 Ответить
Ці ворони з наших лабораторій,як і свині/кабани,собаки,коти,опариши і т.п..
показать весь комментарий
29.08.2025 12:20 Ответить
як казала класична калмичка "не орли! краще раз напитись живої крові, чим 300 років харчуватись стервою"
показать весь комментарий
29.08.2025 12:26 Ответить
В цьому році окрім круків також і ворони роз'їлися і галок просто безліч у місті. Тепер я знаю чому.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:48 Ответить
Гівно літаюче доїдає гівно дохле.

Коловорот гівна у природі...
показать весь комментарий
29.08.2025 13:03 Ответить
Смачного !
показать весь комментарий
29.08.2025 13:58 Ответить
 
 