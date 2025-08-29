1 011 6
На Донеччині тіло російського загарбника стало поживою для воронів. ВIДЕО
На фронті дедалі частіше фіксують випадки, коли трупи російських військових залишаються на полі бою без евакуації. Унаслідок цього вони стають здобиччю для диких тварин і птахів.
Так, на Донеччині, оператори дронів підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафіксували, як ворони харчуються тілом ліквідованого окупанта, інформує Цензор.НЕТ.
Nick Nemo
Грицько Добрий
Николай Водяной #551433
Fjall_Raven
Проверка на вшивость
