На Донеччині тіло російського загарбника стало поживою для воронів. ВIДЕО

На фронті дедалі частіше фіксують випадки, коли трупи російських військових залишаються на полі бою без евакуації. Унаслідок цього вони стають здобиччю для диких тварин і птахів.

Так, на Донеччині, оператори дронів підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафіксували, як ворони харчуються тілом ліквідованого окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

Траванулись пернатые...
29.08.2025 12:11 Відповісти
А потім будуть розносити цю гидоту у вигляді посліду по Україні...
29.08.2025 12:17 Відповісти
Ці ворони з наших лабораторій,як і свині/кабани,собаки,коти,опариши і т.п..
29.08.2025 12:20 Відповісти
як казала класична калмичка "не орли! краще раз напитись живої крові, чим 300 років харчуватись стервою"
29.08.2025 12:26 Відповісти
В цьому році окрім круків також і ворони роз'їлися і галок просто безліч у місті. Тепер я знаю чому.
29.08.2025 12:48 Відповісти
 
 