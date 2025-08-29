Зеленский о ситуации на фронте: Покровское направление – самое серьезное сейчас

Президент Владимир Зеленский рассказал, что самая тяжелая сейчас ситуация на Покровском направлении.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация, касающаяся фронта, у нас более-менее нормальная, контролируемая. Покровское направление - самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация врага там есть до 100 000, это то, что есть на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем", - отметил Зеленский.

По его словам, в Харьковской и Донецкой областях продолжаются активные боевые действия.

"Врагу там сегодня непросто", - говорит он.

Президент сказал, что вблизи Купянска на Харьковщине проводятся достаточно успешные поисковые действия, где уничтожено 30 ДРГ врага, обнаруженные Силами обороны.

На Сумском направлении украинские защитники вытесняют врага, на Запорожском - ситуация остается стабильной.

"Запорожье - изменений нет. В принципе там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая", - пояснил он.

Зеленский добавил, что ситуация на Днепропетровщине контролируемая.

