РУС
550 11

Зеленский о ситуации на фронте: Покровское направление – самое серьезное сейчас

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал, что самая тяжелая сейчас ситуация на Покровском направлении.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация, касающаяся фронта, у нас более-менее нормальная, контролируемая. Покровское направление - самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация врага там есть до 100 000, это то, что есть на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем", - отметил Зеленский.

По его словам, в Харьковской и Донецкой областях продолжаются активные боевые действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских дронов. ВИДЕО

"Врагу там сегодня непросто", - говорит он.

Президент сказал, что вблизи Купянска на Харьковщине проводятся достаточно успешные поисковые действия, где уничтожено 30 ДРГ врага, обнаруженные Силами обороны.

На Сумском направлении украинские защитники вытесняют врага, на Запорожском - ситуация остается стабильной.

"Запорожье - изменений нет. В принципе там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая", - пояснил он.

Зеленский добавил, что ситуация на Днепропетровщине контролируемая.

Смотрите: Силы обороны взорвали подвал с оккупантами, поразили машины, блиндажи, укрытия и ретрансляторы россиян. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21750) Сумская область (3618) Запорожская область (3466) Донецкая область (10626) Харьковская область (1512) война в Украине (5880)
Топ комментарии
+4
Знову це "накопичення, концентрація, 100,200,300 тисяч". Ну якщо вони сконцентровані десь ,то чому там не випалюється все що є? Бо ***** в мультіках показує неіснуючі балістичні ракети, а зейло лохам малює розових фламінго.
29.08.2025 15:43 Ответить
+2
зеленийпрозвіздон
29.08.2025 15:39 Ответить
+2
Думаю треба було йти на Крим як планував Залужний і захід. Там люди більш адекватні ніж на дамбасі, суто моя думка. Кацапів уже набачились, плюс мають інтерес жити як раніше. Ми би точно його повернули назад.
Зебіл все просрав.
29.08.2025 15:54 Ответить
29.08.2025 15:39 Ответить
Власні ФАБи дуже б допомогли. Але 3,5рік, а вони лише в відосіках.
29.08.2025 15:47 Ответить
"... там є до 100 000, це те, що є на ранок"
А що ж буде до вечора?)
29.08.2025 15:51 Ответить
Так вони і йшли. Тільки пів року перед тим рекламували свій "похід" зі всіх утюгів та чайників, чим надали змогу ворогу підготувати оборону. Я досі не розумію, до чого була та шалена реклама того контрнаступу?!
29.08.2025 16:01 Ответить
Сцена 95 кварталу --любить видовищ
29.08.2025 16:03 Ответить
Ключові слова---"все знаємо і контролюємо" Тоді задам я КЛЮЧОВІ СЛОВА----до який пір ми будемо відступати і наші міста будуть бомбити??????
29.08.2025 16:02 Ответить
А шо там Курск?
29.08.2025 16:05 Ответить
найсерйозніший напрямок це ОПа , Зе, 5-6 дефективних!
29.08.2025 16:11 Ответить
А ти обміняй Покровськ на Суджу Володя!
Заради цього ж ви з Сирським там поклали людей і техніку.
Щоб отримати... Ам-м-м.
Щоб нікуя не отримати, і знекровити найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ.

Тому ніхто не горить бажанням мобілізуватися, щоб потім його послали вмирати за три хати чи посадку, бо Володя получив 3,14здюлей від Трампа чи Фон дер Ляєн по телефону.
29.08.2025 16:38 Ответить
 
 