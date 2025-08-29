РУС
Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии война, предлагают буферную зону, - Зеленский

Зеленский поговорил со Стармером Обсуждали НАБУ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о том, что Европа предлагает создать 40-километровую буферную зону на фронте в Украине.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что так называемая буферная зона уже существует и не нужно "вестись на каких-то фантазеров".

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить... только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40-50-60, я даже слышал предложение о 100 км. Это совершенно другая история. Сегодня у нас тяжелое оружие и так находится в 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона... я называю мертвая зона, кто-то называет "серая зона", она уже существует... Не надо затягивать время, вестись на дополнительные условия от РФ и каких-то фантазеров", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на фронте: Покровское направление - самое серьезное сейчас

По его словам, если РФ "хочется иметь большее расстояние от нас, они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий Украины, которые они захватили, и там располагать (буферную зону - ред.)".

"Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Гутерришем: Прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру

Зеленский Владимир (21750) война в Украине (5880)
+5
Понимающий.
Інтелектуал🤔
****.
Завжди все знає, але кінцевому результаті, все за що не візьметься перетворює на💩.
Такий собі Мідас але з Кривого Рогу.
29.08.2025 15:58 Ответить
+4
БУФЕРНА ЗОНА- ВІД МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ , РАШИСТ ВІДВОДИТЬ СВОЇ ВІЙСКА НА 40 КМ.
29.08.2025 16:07 Ответить
+3
Володька почитав статтю Залужного і став дивовижно розумним?
29.08.2025 15:57 Ответить
Ну при совку сирника, стан війська це пізнесовкове
29.08.2025 15:48 Ответить
Хто ж йому підказав таку розумну річ? Неаже Сирський? Не вірю - Сирський - це модернізлвпний совок.
29.08.2025 15:53 Ответить
Володька почитав статтю Залужного і став дивовижно розумним?
29.08.2025 15:57 Ответить
Ше й не маленькі буфера - на 40 км - по Україні
29.08.2025 15:58 Ответить
Пане президенте, запропонуйте буферну зону до Уралу.
Дождуться вони, поки жарений фламінго у дупу клюне)
29.08.2025 16:00 Ответить
29.08.2025 16:02 Ответить
Эксперт ****.
29.08.2025 16:03 Ответить
А по суті що він не так сказав?
29.08.2025 16:05 Ответить
ну розмінуватель Чонгара ж )))))))))
29.08.2025 16:07 Ответить
29.08.2025 16:09 Ответить
Навіщо Ви мені цього ідіота ліпите?
29.08.2025 16:24 Ответить
бо Ви такий самий )
29.08.2025 16:58 Ответить
То є дно , президент що юбговорює якусь статтю .
29.08.2025 16:14 Ответить
Чому тільки в глиб окупованих територій? Чому не за порєбрік і на відстані не менше 100км від кордону?
29.08.2025 16:32 Ответить
корчит из себя полководца, чмо пархатое
29.08.2025 16:35 Ответить
 
 