Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии война, предлагают буферную зону, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о том, что Европа предлагает создать 40-километровую буферную зону на фронте в Украине.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что так называемая буферная зона уже существует и не нужно "вестись на каких-то фантазеров".

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить... только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40-50-60, я даже слышал предложение о 100 км. Это совершенно другая история. Сегодня у нас тяжелое оружие и так находится в 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона... я называю мертвая зона, кто-то называет "серая зона", она уже существует... Не надо затягивать время, вестись на дополнительные условия от РФ и каких-то фантазеров", - сказал Зеленский.

По его словам, если РФ "хочется иметь большее расстояние от нас, они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий Украины, которые они захватили, и там располагать (буферную зону - ред.)".

"Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают", - добавил президент.

