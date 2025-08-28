Зеленский провел беседу с Гутерришем: Прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру
Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства поблагодарил за соболезнования и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате российского обстрела Украины этой ночью.
"Одна из крупнейших атак России. Все необходимые службы до сих пор работают на местах и ликвидируют последствия этого удара.
Говорили о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей. Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Но Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию. Мы поддерживаем позицию Антониу Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру", - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил генсека ООН за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН. Также мы говорили о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина организует важные мероприятия. Рассчитываем на участие Генсека в них", - рассказал он.
Він мабуть сьогодні ж подзвонить ***** і буде просити грошей для
себеООН.
Може ще подзвонити до МКЧХ чи МАГАТЕ.
Результат буде той самий.
С - стабільність
Пригадаємо нашого шапкокрада овоча - так само косив під дурачка, молов усяку бздуру, але попри це чітко виконував вказавки своїх кураторів з рашистської пітьми.
Цитата дня:
@ Президент Португалії Ребелу де Соуза:
«Лідер провідної світової наддержави об'єктивно є радянським чи російським агентом. Він діє як агент».
