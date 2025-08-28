РУС
Зеленский провел беседу с Гутерришем: Прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру

Зеленский поговорил с генсеком ООН Гутерришем

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за соболезнования и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате российского обстрела Украины этой ночью.

"Одна из крупнейших атак России. Все необходимые службы до сих пор работают на местах и ликвидируют последствия этого удара.

Говорили о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей. Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Но Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию. Мы поддерживаем позицию Антониу Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил генсека ООН за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН. Также мы говорили о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина организует важные мероприятия. Рассчитываем на участие Генсека в них", - рассказал он.

Зеленский Владимир (21741) Гутерриш Антониу (352) война в Украине (5856)
Так так, Гутерріш якраз той хто може припинити кацапські обстріли України.
Він мабуть сьогодні ж подзвонить ***** і буде просити грошей для себе ООН.
28.08.2025 19:55 Ответить
Круто! А ще. наш лідор, придумав щоб дозвіл на мітинги видавав Генштаб!
28.08.2025 20:07 Ответить
Зеленский невменяемый. Про какой мир о городит??? отрой глаза дурик. Война идет полномасштабная в самом разгаре. Пол страны под вражеской военной интервенцией.
28.08.2025 20:09 Ответить
Украине нужен адекватный главнокомандующий.
28.08.2025 20:11 Ответить
"легальноканабісного" штирить
28.08.2025 20:12 Ответить
А в "Лігу сексуальних реформ" дзвонив?
Може ще подзвонити до МКЧХ чи МАГАТЕ.
Результат буде той самий.
С - стабільність
28.08.2025 20:31 Ответить
"НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ"- під цим дивним гаслом розпочалась планомірна здача ворогу Донецької і Луганської областей
28.08.2025 20:43 Ответить
Єдиний лідер європейської держави назвав Тромба тим, ким він є насправді.
Пригадаємо нашого шапкокрада овоча - так само косив під дурачка, молов усяку бздуру, але попри це чітко виконував вказавки своїх кураторів з рашистської пітьми.

Цитата дня:

@ Президент Португалії Ребелу де Соуза:

«Лідер провідної світової наддержави об'єктивно є радянським чи російським агентом. Він діє як агент».

https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small
28.08.2025 20:45 Ответить
 
 