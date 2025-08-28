Зеленский провел беседу с Гутерришем: Прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за соболезнования и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате российского обстрела Украины этой ночью.

"Одна из крупнейших атак России. Все необходимые службы до сих пор работают на местах и ликвидируют последствия этого удара.

Говорили о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей. Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Но Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию. Мы поддерживаем позицию Антониу Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил генсека ООН за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН. Также мы говорили о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина организует важные мероприятия. Рассчитываем на участие Генсека в них", - рассказал он.

