РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
844 19

ООН осудила удары России по гражданским объектам в Украине

Гутерреш назвал атаки на гражданские объекты неприемлемыми

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал удары России по мирным объектам, назвал такие атаки неприемлемыми и призвал к немедленному прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель спикера Генсека Даниэла Гросс.

"Генеральный секретарь осуждает продолжение российских атак по всей Украине, включая масштабные дроновые и ракетные удары... прошлой ночью", - отметила она.

По словам Генсека, такие атаки подрывают нынешние дипломатические усилия по мирному урегулированию, а любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.

Гросс отказалась комментировать обсуждаемые гарантии безопасности для Украины, поскольку соответствующие переговоры еще продолжаются. В то же время подчеркнула неизменную позицию Генсека.

"Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое должно привести к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, что полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех резолюций ООН", - подчеркнула Гросс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто после удара РФ снова призвал к переговорам, но не упомянул Россию и Закарпатье

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БпЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар, 15 человек получили ранения.

Также "Шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, три - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

Автор: 

обстрел (29119) ООН (4228) Гутерриш Антониу (350)
Топ комментарии
+11
По цивільних об'єктах удари неприйнятні. А взагалі агресія кацапєтовки-все згідно уставу ООН? Чомуагресор до сих пір член ООН,член Радбезу? А,Гуттіераш? Чого про це не говориш?
22.08.2025 06:58 Ответить
+7
Україна засудження прийняла і послала вас за корабльом. Більше як на засудження ООН ні на що не спроможна.
22.08.2025 06:57 Ответить
+6
Прокинулись бл@ді... Але не всі.
Тільки якась "заступниця речника Генсека", а решта продовжує мирно сопіти у дві дирки... Та й чого б їм не спати, якщо миротворець Всесвіту вже зупинив усі війни.
22.08.2025 07:23 Ответить
Розбудив діда простатит )
22.08.2025 07:03 Ответить
Що тільки може імпотентна ООН це засудити,призвати-все.Для початку хоча б виключили підарашу з організації тим паче що вона незаконно знаходиться там.По-друге,можна було б позбавити її права вето.
22.08.2025 07:04 Ответить
Хто це такі?
22.08.2025 07:22 Ответить
Як хто ? Ну, антоніо гутеруш ! Це підввхешник міжнародний-продажний. Досі небачений, виведений власною селекцією від гермафродита під назвою оон. Основні риси в характеристиці - брехливість, жадність та продажність. Для прикладу точнісінько як сліпота в обсє !
22.08.2025 08:24 Ответить
Всі оці засудження ООН фюрер свинорейху ***** сприймає як пердь в калюжу і кладе на них.
22.08.2025 07:25 Ответить
Ця нікчема буде довічно керувати ооною !? Чі її колись змінять ?
22.08.2025 07:30 Ответить
То папріколу на паржать, ізбраний мудрим оонізмом.
22.08.2025 08:26 Ответить
А у гутеріша як завжди - одна половина його нікчемного мозку засуджує, а інша каже треба їхати до мацкви обійматися з пуйлом....
22.08.2025 07:42 Ответить
А не пішов би ти гутієреш куди подалі?
22.08.2025 07:42 Ответить
22.08.2025 07:44 Ответить
22.08.2025 07:47 Ответить
Непотрібне збіговисько напищених дурнів на чолі з продажним старим пердуном Гутерришем.
22.08.2025 08:07 Ответить
Маю надію що Україна після війни просто закриє це не потрібне корупційне лайно.
Ну як країна яка його відкрила.
22.08.2025 08:53 Ответить
Аж сльоза пробирає, які вони чуйні до наших смертей.
22.08.2025 09:50 Ответить
стурбовані вкотре, мабуть транш затримується
22.08.2025 11:36 Ответить
 
 