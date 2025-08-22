ООН осудила удары России по гражданским объектам в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал удары России по мирным объектам, назвал такие атаки неприемлемыми и призвал к немедленному прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель спикера Генсека Даниэла Гросс.

"Генеральный секретарь осуждает продолжение российских атак по всей Украине, включая масштабные дроновые и ракетные удары... прошлой ночью", - отметила она.

По словам Генсека, такие атаки подрывают нынешние дипломатические усилия по мирному урегулированию, а любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.

Гросс отказалась комментировать обсуждаемые гарантии безопасности для Украины, поскольку соответствующие переговоры еще продолжаются. В то же время подчеркнула неизменную позицию Генсека.

"Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое должно привести к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, что полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех резолюций ООН", - подчеркнула Гросс.

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БпЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар, 15 человек получили ранения.

Также "Шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, три - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.