ООН засудила удари Росії по цивільних об’єктах в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував удари Росії по мирних об’єктах, назвав такі атаки неприйнятними та закликав до негайного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця речника Генсека Даніела Гросс.

"Генеральний секретар засуджує продовження російських атак по всій Україні, включаючи масштабні дронові та ракетні удари… минулої ночі", зазначила вона.

За словами Генсека, такі атаки підривають нинішні дипломатичні зусилля з мирного врегулювання, а будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені.

Гросс відмовилася коментувати обговорювані гарантії безпеки для України, оскільки відповідні переговори ще тривають. Водночас наголосила на незмінній позиції Генсека.

"Ми закликаємо до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке має привести до справедливого, всеосяжного і сталого миру, що повністю забезпечить суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та всіх резолюцій ООН", – підкреслила Гросс.

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.