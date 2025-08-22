УКР
Новини Масований ракетний обстріл
ООН засудила удари Росії по цивільних об’єктах в Україні

Гутерреш назвав атаки на цивільні об’єкти неприйнятними

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш  розкритикував удари Росії по мирних об’єктах, назвав такі атаки неприйнятними та закликав до негайного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила  заступниця речника Генсека Даніела Гросс.

"Генеральний секретар засуджує продовження російських атак по всій Україні, включаючи масштабні дронові та ракетні удари… минулої ночі", зазначила вона.

За словами Генсека, такі атаки підривають нинішні дипломатичні зусилля з мирного врегулювання, а будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені.

Гросс відмовилася коментувати обговорювані гарантії безпеки для України, оскільки відповідні переговори ще тривають. Водночас наголосила на незмінній позиції Генсека.

"Ми закликаємо до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке має привести до справедливого, всеосяжного і сталого миру, що повністю забезпечить суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та всіх резолюцій ООН", – підкреслила Гросс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто після удару РФ знову закликав до переговорів, але не згадав Росію та Закарпаття

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Автор: 

обстріл (30447) ООН (3419) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+9
По цивільних об'єктах удари неприйнятні. А взагалі агресія кацапєтовки-все згідно уставу ООН? Чомуагресор до сих пір член ООН,член Радбезу? А,Гуттіераш? Чого про це не говориш?
показати весь коментар
22.08.2025 06:58 Відповісти
+7
Україна засудження прийняла і послала вас за корабльом. Більше як на засудження ООН ні на що не спроможна.
показати весь коментар
22.08.2025 06:57 Відповісти
+5
Що тільки може імпотентна ООН це засудити,призвати-все.Для початку хоча б виключили підарашу з організації тим паче що вона незаконно знаходиться там.По-друге,можна було б позбавити її права вето.
показати весь коментар
22.08.2025 07:04 Відповісти
Розбудив діда простатит )
показати весь коментар
22.08.2025 07:03 Відповісти
Хто це такі?
показати весь коментар
22.08.2025 07:22 Відповісти
Як хто ? Ну, антоніо гутеруш ! Це підввхешник міжнародний-продажний. Досі небачений, виведений власною селекцією від гермафродита під назвою оон. Основні риси в характеристиці - брехливість, жадність та продажність. Для прикладу точнісінько як сліпота в обсє !
показати весь коментар
22.08.2025 08:24 Відповісти
Прокинулись бл@ді... Але не всі.
Тільки якась "заступниця речника Генсека", а решта продовжує мирно сопіти у дві дирки... Та й чого б їм не спати, якщо миротворець Всесвіту вже зупинив усі війни.
показати весь коментар
22.08.2025 07:23 Відповісти
Всі оці засудження ООН фюрер свинорейху ***** сприймає як пердь в калюжу і кладе на них.
показати весь коментар
22.08.2025 07:25 Відповісти
Ця нікчема буде довічно керувати ооною !? Чі її колись змінять ?
показати весь коментар
22.08.2025 07:30 Відповісти
То папріколу на паржать, ізбраний мудрим оонізмом.
показати весь коментар
22.08.2025 08:26 Відповісти
А у гутеріша як завжди - одна половина його нікчемного мозку засуджує, а інша каже треба їхати до мацкви обійматися з пуйлом....
показати весь коментар
22.08.2025 07:42 Відповісти
А не пішов би ти гутієреш куди подалі?
показати весь коментар
22.08.2025 07:42 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 07:44 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 07:47 Відповісти
Непотрібне збіговисько напищених дурнів на чолі з продажним старим пердуном Гутерришем.
показати весь коментар
22.08.2025 08:07 Відповісти
Маю надію що Україна після війни просто закриє це не потрібне корупційне лайно.
Ну як країна яка його відкрила.
показати весь коментар
22.08.2025 08:53 Відповісти
Аж сльоза пробирає, які вони чуйні до наших смертей.
показати весь коментар
22.08.2025 09:50 Відповісти
 
 